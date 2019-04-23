Флагман Nokia разблокировали жвачкой

Пользователь Сети показал, насколько легко обойти защиту в смартфоне с пятью камерами.

Пользователь "Твиттера" с ником Decoded Pixel показал взлом сканера отпечатка пальца в Nokia 9 PureView с помощью жвачки.

Video of the fingerprint sensor unlocking phone with a packet of chewing gum and someone else's finger pic.twitter.com/jwY4ZG7uCh — Decoded Pixel (@decodedpixel) 21 апреля 2019 г.

Сперва он разблокировал смартфон пальцем. Потом попробовал другим, незарегистрированным, не вышло. А затем он прижал к сенсору пачку жвачки, и экран разблокировался.

Видимо, это связано с выходом недавнего обновления, после которого датчик стал более чувствительным. Апдейт должен устранить ранее замеченные баги. Он сделал это, но в телефоне появились новые: к примеру, теперь приложение камеры работает нестабильно.

Nokia 9 PureView интересна наличием пяти камер. Она работает на чистом Android. Смартфон оснащён прошлогодним флагманским чипом Snapdragon 845.