Флагман Nokia разблокировали жвачкой

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Флагман Nokia разблокировали жвачкой

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Фото © IXBT.COM

Пользователь Сети показал, насколько легко обойти защиту в смартфоне с пятью камерами.

Пользователь "Твиттера" с ником Decoded Pixel показал взлом сканера отпечатка пальца в Nokia 9 PureView с помощью жвачки.

Сперва он разблокировал смартфон пальцем. Потом попробовал другим, незарегистрированным, не вышло. А затем он прижал к сенсору пачку жвачки, и экран разблокировался.

Видимо, это связано с выходом недавнего обновления, после которого датчик стал более чувствительным. Апдейт должен устранить ранее замеченные баги. Он сделал это, но в телефоне появились новые: к примеру, теперь приложение камеры работает нестабильно.

Nokia 9 PureView интересна наличием пяти камер. Она работает на чистом Android. Смартфон оснащён прошлогодним флагманским чипом Snapdragon 845.

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