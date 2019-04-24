Apple может выпустить ещё две модели AirPods уже в этом году

Авторитетный аналитик рассказал о планах компании по поводу выпуска ещё двух пар беспроводных наушников. Функционально они будут совершеннее последнего поколения. Что именно изменят, не сообщается.

Apple планирует представить две новые модели AirPods в четвёртом квартале 2019 года или в первом квартале 2020 года. Об этом сообщает аналитик Минг Чжи Куо.

Одна модель получит незначительные улучшения на фоне актуальной модели, во второй компания радикально переосмыслит подход к дизайну наушников.

Естественно, это скажется и на цене. Первая модель будет стоить около $159, цена второй модели увеличится до $199. Какие именно улучшения получат новые наушники, неизвестно. Возможно, в них добавят шумоподавление или улучшат защиту от влаги.

Второе поколение AirPods было представлено в конце марта этого года. Теперь наушники предлагаются в двух версиях: с кейсом, поддерживающим беспроводную зарядку и не поддерживающим. Футляр с Qi также можно купить отдельно, если у вас уже есть первое поколение аксессуаров.