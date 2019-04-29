Названа дата выхода беспроводных наушников Beats Powerbeats Pro

Это прямые конкуренты AirPods, которые лучше подойдут пользователям, ведущим активный образ жизни.

Беспроводные наушники Beats Powerbeats Pro появятся в продаже в США и Канаде 10 мая. Предзаказы в этих странах стартуют 3-го числа того же месяца. Об этом сообщает 9to5mac. В других странах устройства могут выйти позже.

Аксессуары интересны наличием чипа H1, поддержкой голосового ассистента Apple Siri, улучшенной автономностью на фоне AirPods и наличием физических кнопок для управления воспроизведением музыки.

Beats Powerbeats Pro могут работать девять часов автономно, тогда как AirPods — всего пять. При наличии футляра аксессуары смогут работать 24 часа без подзарядки. Это полностью беспроводные наушники, хранящиеся и заряжающиеся в специальном кейсе. Большинство других Bluetooth-наушников Beats — с соединительным проводом.

Цена гарнитуры составит $249,95. Аксессуары будут доступны в четырёх цветах: тёмно-синем, тёмно-оливковом, чёрном и цвете слоновой кости.