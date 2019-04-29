"Мстители" показали новый флагман Xiaomi Redmi с выдвижной селфи-камерой

Фронтальная камера будет спрятана в корпус, устройство будет работать на флагманском процессоре последнего поколения. Остальные параметры и название девайса остаются в тайне.

В Сети появился рекламный ролик неанонсированного смартфона Redmi с выдвижной фронтальной камерой. В тизере используются кадры из фильма "Мстители: Финал".

По слухам, смартфон получит чип Snapdragon 855 и 8 Гбайт оперативной памяти. Остальные характеристики не сообщаются, как и название модели. Производитель лишь говорит, что это будет флагман.

Год назад был выпущен OnePlus 6 в оформлении "Мстителей". Он получил чёрный корпус, а также золотые логотипы компании и фильма "Мстители: Война бесконечности". Стоимость такого гаджета составляла $659, обычная версия тогда стоила до $629.

Redmi — суббренд Xiaomi. Под ним выходят доступные смартфоны. Лайф протестировал Redmi 7 и Redmi Note 7.