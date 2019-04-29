Генеральный директор Xiaomi может проиграть спор в 1 миллиард юаней

Он поспорил с топ-менеджером компании, производящей кондиционеры, что обойдёт её по прибыли. Сделает ли он это, пока неизвестно.

Основатель и генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь может проиграть спор в один миллиард юаней (около 149 миллионов долларов) генеральному директору компании Gree Electric. Об этом сообщает Bloomberg.

В декабре 2013 года топ-менеджеры поспорили насчёт развития рынка электроники. Цзюнь заверил, что за пять лет компания обойдёт по прибыли за год производителя кондиционеров Gree Electric. Его генеральный директор был слишком уверен в стабильности компании, поэтому предложил поспорить на один миллиард юаней.

Xiaomi пока отстаёт от Gree Electric по уровню годового дохода. В 2018 году производитель кондиционеров заработал на 20 миллиардов юаней больше, чем бренд, производящий различную электронику, в частности смартфоны.

В этом году Xiaomi и без того планирует увеличить продажи смартфонов и прибыль. Компания отделила бренд Redmi, под которым будут выходить бюджетные смартфоны. Note 7 считается лучшим смартфоном в своей ценовой категории. При этом известно, что смартфон убыточный для компании — продажами она не покрывает стоимость комплектующих.