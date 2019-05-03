Как не сжечь ребёнка. Нюансы эксплуатации гироскутеров и электросамокатов

Несколько дней назад в одной из квартир дома на Хамовническом Валу в Москве взорвался аккумулятор электросамоката. Огонь уничтожил личные вещи и мебель. Лишь благодаря случайности никто из людей не пострадал. Лайф пообщался с экспертами и пожарными и выяснил, как покупать и эксплуатировать модные гаджеты на колёсах, чтобы они не доставляли проблем.

Гироскутеры, унициклы… Это на каком языке?

Гироскутеры — это, как правило, поперечная планка из двух сегментов с колёсами по бокам, которые приводятся в движение электромоторами. Гироскопические датчики на борту определяют степени наклонов вперёд и назад, за счёт чего и происходит управление и регулировка скорости. Унициклы, или, как их ещё называют, моноколёса, — ещё один популярный тип уличного электротранспорта. У него, как несложно догадаться, всего одно колесо — посередине. Платформы для ног райдера по бокам. "Мозги" у унициклов, как правило, такие же, как и у гироскутеров, поэтому управление осуществляется тоже за счёт наклонов. Электросамокаты — это обычные самокаты с электроприводом. Разве что крупнее и тяжелее.

Все три типа устройств относятся к транспорту последней мили, категории средств передвижения, на котором преодолевается последний отрезок какого-либо пути: от метро до дома, от трамвая до офиса и так далее. Но объединяет их не только это: ещё унициклы, гироскутеры и электросамокаты работают от аккумулятора. Как правило, литий-ионного, такого же, как и во всех смартфонах, только значительно большего. Именно из-за батарей электротранспорт и представляет наибольшую угрозу.

И что, прям часто загораются? Кто-то уже умер?

В ходе укрощения гироскутера и моноколеса редко обходится без падений и травм, но это не самое страшное, что может случиться в ходе эксплуатации новинки. Самое страшное — пожары и взрывы, виновниками которых становятся гаджеты. Не успели в столице до конца высохнуть лужи, а в СМИ уже как минимум раз проскользнула новость про взорвавшийся гироскутер. В центре Москвы 23 апреля рано утром гаджет рванул так, что повылетали окна. Благо люди не пострадали. Да и сама квартира не выгорела. Однако это редкий случай, когда легко отделались все — и люди, и имущество.

Например, в 2016 году в штате Теннесси, США, полностью сгорел особняк по вине дешёвого гироскутера с Amazon. Никто не погиб, но дом стоил один миллион долларов. В Липецкой области пару лет назад гаджет уничтожил квартиру: устройство загорелось ночью, но жильцы успели спастись. Увы, иногда такие пожары уносят и жизни людей. Один из самых громких случаев произошёл в 2017-м в Пенсильвании, США: из-за взорвавшегося в доме гироскутера серьёзнейшие ожоги получили три девочки, одна из них — трёхлетняя — впоследствии умерла.

Бывает, уличный транспорт загорается и в режиме покоя. Полно случаев, когда гироскутер или моноколесо начинает дымить и извергать снопы искр во время использования. Причём под ногами детей. На "Ютубе" можно найти массу примеров.

А почему горят и взрываются-то? Не на порохе же ездят

Основных причин, по которым электротранспорт загорается и взрывается, несколько. Одна из них — некачественные аккумуляторы. Дело в том, что литий-ионные батареи требуют герметичности. Если их содержимое всё же соприкоснётся с воздухом, начнётся бурная химическая реакция с быстрым высвобождением большого количества энергии. В лучшем случае элемент питания быстро и интенсивно выгорит, в худшем — взорвётся. Разгерметизироваться аккумулятор может либо из-за плохой сборки, либо в результате механических повреждений. В последнем сценарии большое значение имеет качество крепления.

Короткое замыкание тоже иногда приводит к возгоранию аккумуляторов. Замкнуть может, когда, например, места спайки войдут в контакт с водой. Иногда искрит и без жидкости. В цепях питания дешёвых устройств часто используются некачественные провода. Во время тряски, которая неизбежна при езде, они могут отвалиться в местах спайки и привести к короткому замыканию.

Игорь Березин (имя и фамилия изменены. — Прим. Лайфа), сотрудник общественного поисково-спасательного формирования "Спасрезерв", рассказал Лайфу, что воспламенение аккумуляторов также может стать следствием полной разрядки или, наоборот, сильной перезарядки. Кроме того, спасатели не рекомендуют заряжать электротранспорт сразу после поездок. Нужно подождать, пока элемент питания не достигнет комнатной температуры.

Однако, страшно. А как не сгореть и не взорваться?

Впрочем, насколько бы владелец гироскутера или моноколеса не был уверен в своём устройстве, ему всё равно стоит соблюдать ряд правил. Березин перечислил самые простые и доступные.

Во-первых, для уменьшения ущерба от потенциального самовозгорания рекомендуется не оставлять средство передвижения рядом с горючими материалами. В идеале, по словам спасателя, транспорт должен находиться или хотя бы заряжаться в помещении с кафельной отделкой. Во-вторых, необходимо использовать только штатное зарядное устройство. Категорически нельзя подключать зарядные устройства, предназначенные для других типов устройств и аккумуляторов, отмечает Игорь Березин. Заодно он настоятельно рекомендует проверять исправность чарджера перед каждым использованием — повреждение проводов и ненормальный нагрев должны насторожить пользователя. В-третьих, если есть видимая деформация батареи или секции с ним — например и то и другое раздулось, — элемент питания нужно утилизировать. В-четвёртых, категорически не рекомендуется оставлять электротранспорт на зарядке без присмотра. Проще говоря, заряжать самокат всю ночь, пока вы спите, рискованно.

Караул, мой гироскутер уже горит! Что делать?!

Сотрудник "Спасрезерва" уверяет, что сам аккумулятор обычными средствами не потушить, как ни старайся. Температура горения литиевого аккумулятора крайне высока — примерно 950 градусов по Цельсию. Такое пламя можно сбить только специальным огнетушителем класса D с содержанием вексона D3, объясняет Березин.

Ни в коем случае нельзя пытаться сбить пламя водой, поскольку, по словам спасателя, жидкость только усилит горение или вовсе приведёт к взрыву. Как считает Березин, лучше переждать интенсивное горение несколько десятков секунд и не допустить распространения огня. Очень важно при этом иметь в виду воздействие на организм токсичного дыма. Выделяющийся дым крайне ядовит: один-два вдоха могут вызвать потерю сознания, предупреждает специалист. И само собой — не надо забывать вызывать пожарных.