Тёмная тема в iOS есть. Функции iPhone, о которых вы не знали

Тёмная тема в iOS есть. Функции iPhone, о которых вы не знали

Фото: © Pixabay

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iOS считается проще Android. Якобы эта операционная система интуитивно понятнее, обо всех встроенных функциях нам известно. Тем не менее, если хорошо изучить айфон, можно найти множество новых команд и возможностей. Лайф нашёл неочевидные, но очень удобные функции.

Для редактирования фотографий есть специальные приложения вроде VSCO и Lightroom. Но самые простые операции можно проводить в стандартном приложении камеры на iPhone.

Больше яркости. Её можно настроить прямо в приложении камеры

Наведите фокус пальцем, а затем проведите вверх или вниз. Рядом с фокусом вы увидите ползунок яркости

Фото: © Pixabay

Используйте фильтры iPhone

Свайпните снизу вверх в вертикальном положении и выберите понравившийся фильтр

Фото: © Pixabay

Идеальный снимок

Пройдите по пути "Настройки" → "Камера" и включите "Сетку". Это поможет выровнять горизонт и выстроить композицию фото

Фото: © Pixabay

Серийная съёмка

Зажмите затвор. Смартфон будет фотографировать, пока вы держите кнопку. Удобно при съёмке подвижных объектов

Фото: © Pixabay

Зум одной рукой

Управлять зумом камеры можно с помощью ползунка. Увеличьте изображение двумя пальцами, и он появится рядом с затвором

Фото: © Pixabay

Пункт управления даёт быстрый доступ к функциям и приложениям. В нём можно выставить нужные вам программы и убрать ненужные. Одним пользователям важно, чтобы под рукой были диктофон, будильник и запись экрана. Другим — заметки, калькулятор и сканирование QR-кода.

Настройте пункт управления под себя

"Настройки" → "Пункт управления" → "Настроить элементы управления". Там вы сможете убрать и добавить нужные вам приложения

Фото: © Pixabay

Размер текста в iOS можно менять

"Настройки" → "Экран и яркость" → "Размер текста" — и выберите удобный для вас

Фото: © LIFE

Качество музыки — эфемерное понятие, для каждого оно своё. Если вас не устраивает звук в наушниках или без, не расстраивайтесь — его здесь можно подстроить под себя.

Настройте динамики

"Настройки" → "Музыка" → "Эквалайзер". Не хватает громкости — "Поздняя ночь", не устраивает качество басов — "Больше низких"

Фото: © Pixabay

Пользователи iOS ждут тёмную тему. Современные айфоны получают OLED-экраны, в macOS и на прошивках Android она есть — пора. Владельцев смартфонов Apple можно обрадовать: в iOS она есть, правда с недостатками. Это инверсия цветов. В режиме смарт-инверсии цвета не меняют фотографии, зато меняет интерфейс приложений. Да, во "ВКонтакте" белый цвет заменится на чёрный, но и вместо синего будет коричневый. Надо ли вам это, решайте сами.

Тёмная тема в iOS есть, но она неполноценная. Это инверсия цветов

"Настройки" → "Основные" → "Универсальный доступ" → "Адаптация дисплея" → "Инверсия цвета" → "Смарт-инверсия"

Фото: © LIFE

Не дали айфон другу или боитесь оставлять на столе, потому что не хотите, чтобы кто-то увидел нежелательные файлы. Знакомо? В iOS проблема решаема.

Скройте нежелательные к просмотру фотографии и видео

Выберите нужные файлы в галерее, нажмите "Поделиться" и выберите "Скрыть"

Фото: © LIFE

Раздражает реклама в одиночных играх? Отключите её

Активируйте авиарежим в пункте управления. Смартфон отключится от Сети, и баннеры исчезнут

Фото: © LIFE

Не скрольте новостную ленту лишний раз

Нажмите на верхний бар, и вы вернётесь на начало страницы.

Фото: © Pixabay

Следите за платными подписками

App Store → "Аккаунт" → "Управлять подписками". В этом разделе показано, какие приложения ежемесячно снимают с вас деньги

Фото: © flickr / Matt Madd

Принимайте звонки на iPhone с Mac или iPad

"Настройки" → "Телефон" → "На других устройствах" — и подключите компьютер или планшет Apple, если они имеются

Фото: © Pixabay

Хотите поспать подольше? Отложите будильник

Нажмите на одну из кнопок громкости, и звонок будет отложен на девять минут. Но не перестарайтесь!

Фото: © LIFE

Диагонали экранов смартфонов растут. Управлять устройством одной рукой становится сложнее. В iOS проблема решается: простыми командами интерфейс можно сместить так, чтобы до любого элемента можно было достать одной рукой.

Смещение клавиатуры

Зажмите значок глобуса на клавиатуре, и вы увидите три вида её отображения, в том числе смещённую к левому или правому краю

Фото: © LIFE

Не дотягиваетесь до верха экрана? Сдвиньте интерфейс вниз

Дважды слабо нажмите на кнопку "Домой" — интерфейс опустится

Фото: © Pixabay

На безрамочных айфонах функция сохранилась

"Настройки" → Основные" → "Универсальный доступ" — и включите "Взаимодействие". Свайп панельки жестом вниз — сдвиг экрана

Фото: © shutterstock

iPhone — бесспорно, самый удобный смартфон для набора текста. На нём комфортно печатать не только из-за приятных анимаций, но и благодаря ряду программных фишек.

Постоянный Caps Lock

Дважды нажмите на кнопку Caps Lock, и вы сможете написать слово или предложение большими буквами

Фото: © LIFE

Используйте тире, где оно уместно

Дважды нажмите на дефис

Фото: © LIFE

Начните всё сначала. Быстрое удаление набранного текста

Потрясите телефон и нажмите "Не применять"

Фото: © Pixabay

Перемещайте курсор с удобством. Есть способ круче "Лупы"

Нажмите с усилием на клавиатуру на iPhone с Force Touch и удерживайте, курсор повторит движения пальца

Фото: © LIFE

Голосовая печать

Заметки смартфону можно диктовать. На клавиатуре нажмите на микрофон, и печатать не нужно.

Фото: © shutterstock

Автор:
ДМ
Денис Марков
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