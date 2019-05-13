Тёмная тема в iOS есть. Функции iPhone, о которых вы не знали
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Для редактирования фотографий есть специальные приложения вроде VSCO и Lightroom. Но самые простые операции можно проводить в стандартном приложении камеры на iPhone.
Больше яркости. Её можно настроить прямо в приложении камеры
Наведите фокус пальцем, а затем проведите вверх или вниз. Рядом с фокусом вы увидите ползунок яркости
Фото: © Pixabay
Используйте фильтры iPhone
Свайпните снизу вверх в вертикальном положении и выберите понравившийся фильтр
Фото: © Pixabay
Идеальный снимок
Пройдите по пути "Настройки" → "Камера" и включите "Сетку". Это поможет выровнять горизонт и выстроить композицию фото
Фото: © Pixabay
Серийная съёмка
Зажмите затвор. Смартфон будет фотографировать, пока вы держите кнопку. Удобно при съёмке подвижных объектов
Фото: © Pixabay
Зум одной рукой
Управлять зумом камеры можно с помощью ползунка. Увеличьте изображение двумя пальцами, и он появится рядом с затвором
Фото: © Pixabay
Пункт управления даёт быстрый доступ к функциям и приложениям. В нём можно выставить нужные вам программы и убрать ненужные. Одним пользователям важно, чтобы под рукой были диктофон, будильник и запись экрана. Другим — заметки, калькулятор и сканирование QR-кода.
Настройте пункт управления под себя
"Настройки" → "Пункт управления" → "Настроить элементы управления". Там вы сможете убрать и добавить нужные вам приложения
Фото: © Pixabay
Размер текста в iOS можно менять
"Настройки" → "Экран и яркость" → "Размер текста" — и выберите удобный для вас
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Качество музыки — эфемерное понятие, для каждого оно своё. Если вас не устраивает звук в наушниках или без, не расстраивайтесь — его здесь можно подстроить под себя.
Настройте динамики
"Настройки" → "Музыка" → "Эквалайзер". Не хватает громкости — "Поздняя ночь", не устраивает качество басов — "Больше низких"
Фото: © Pixabay
Пользователи iOS ждут тёмную тему. Современные айфоны получают OLED-экраны, в macOS и на прошивках Android она есть — пора. Владельцев смартфонов Apple можно обрадовать: в iOS она есть, правда с недостатками. Это инверсия цветов. В режиме смарт-инверсии цвета не меняют фотографии, зато меняет интерфейс приложений. Да, во "ВКонтакте" белый цвет заменится на чёрный, но и вместо синего будет коричневый. Надо ли вам это, решайте сами.
Тёмная тема в iOS есть, но она неполноценная. Это инверсия цветов
"Настройки" → "Основные" → "Универсальный доступ" → "Адаптация дисплея" → "Инверсия цвета" → "Смарт-инверсия"
Фото: © LIFE
Не дали айфон другу или боитесь оставлять на столе, потому что не хотите, чтобы кто-то увидел нежелательные файлы. Знакомо? В iOS проблема решаема.
Скройте нежелательные к просмотру фотографии и видео
Выберите нужные файлы в галерее, нажмите "Поделиться" и выберите "Скрыть"
Фото: © LIFE
Раздражает реклама в одиночных играх? Отключите её
Активируйте авиарежим в пункте управления. Смартфон отключится от Сети, и баннеры исчезнут
Фото: © LIFE
Не скрольте новостную ленту лишний раз
Нажмите на верхний бар, и вы вернётесь на начало страницы.
Фото: © Pixabay
Следите за платными подписками
App Store → "Аккаунт" → "Управлять подписками". В этом разделе показано, какие приложения ежемесячно снимают с вас деньги
Принимайте звонки на iPhone с Mac или iPad
"Настройки" → "Телефон" → "На других устройствах" — и подключите компьютер или планшет Apple, если они имеются
Фото: © Pixabay
Хотите поспать подольше? Отложите будильник
Нажмите на одну из кнопок громкости, и звонок будет отложен на девять минут. Но не перестарайтесь!
Фото: © LIFE
Диагонали экранов смартфонов растут. Управлять устройством одной рукой становится сложнее. В iOS проблема решается: простыми командами интерфейс можно сместить так, чтобы до любого элемента можно было достать одной рукой.
Смещение клавиатуры
Зажмите значок глобуса на клавиатуре, и вы увидите три вида её отображения, в том числе смещённую к левому или правому краю
Фото: © LIFE
Не дотягиваетесь до верха экрана? Сдвиньте интерфейс вниз
Дважды слабо нажмите на кнопку "Домой" — интерфейс опустится
Фото: © Pixabay
На безрамочных айфонах функция сохранилась
"Настройки" → Основные" → "Универсальный доступ" — и включите "Взаимодействие". Свайп панельки жестом вниз — сдвиг экрана
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iPhone — бесспорно, самый удобный смартфон для набора текста. На нём комфортно печатать не только из-за приятных анимаций, но и благодаря ряду программных фишек.
Постоянный Caps Lock
Дважды нажмите на кнопку Caps Lock, и вы сможете написать слово или предложение большими буквами
Фото: © LIFE
Используйте тире, где оно уместно
Дважды нажмите на дефис
Фото: © LIFE
Начните всё сначала. Быстрое удаление набранного текста
Потрясите телефон и нажмите "Не применять"
Фото: © Pixabay
Перемещайте курсор с удобством. Есть способ круче "Лупы"
Нажмите с усилием на клавиатуру на iPhone с Force Touch и удерживайте, курсор повторит движения пальца
Фото: © LIFE
Голосовая печать
Заметки смартфону можно диктовать. На клавиатуре нажмите на микрофон, и печатать не нужно.
Фото: © shutterstock
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