Лайфхак: как не "убить" смартфон на отдыхе

Майские праздники — время отдыха на даче, на пляже, в лесу. Вероятность вывести из строя смартфон в этих условиях возрастает: мы более подвижны, а устройства попадают в неблагоприятные условия. При этом отказываться от аппарата тоже не вариант — лучшие моменты хочется запечатлеть на камеру и выложить в "Инстаграм". Лайф рассказал, как сохранить целостность смартфона на отдыхе.

Защитите от падений

Лучший способ обезопасить девайс от ударов — одеть противоударный чехол. Они толще классических кейсов: с телефоном с таким аксессуаром в кармане чувствуется дискомфорт. Но оно того стоит — устройство защищено даже от падения с высоты человеческого роста.

Ассортимент противоударных чехлов разнообразен. Как вариант, прозрачные кейсы. С ними привлекательный дизайн не будет скрыт. Альтернатива — чехлы с подставками, с которыми удобно смотреть видео на смартфоне.

Защитите от воды

Лучший способ защитить смартфон от воды и пыли — сразу взять аппарат со стандартом IP67 или IP68. Для демонстрации их качества устройства окунают в газированную воду и пиво, так что здесь будьте уверены в надёжности.

Важно, что отсутствие одного из этих стандартов в списке характеристик не значит отсутствие водозащиты. Сертификация по этим стандартам стоит денег, поэтому встречаются случаи, когда производитель оснащает смартфон защитой, но не заявляет её. Посмотрите разборки вашей модели и обратите внимание на наличие резиновой прокладки по бокам корпуса.

Если водозащиты нет, решение проблемы — покупка водонепроницаемого чехла. Он покрывает весь корпус, включая экран. Так, чувствительность дисплея снизится, зато вы защитите девайс от воды.

Если же в корпус уже попала вода, первое, что стоит сделать, — высушить его, рекомендуют эксперты iFixit. Не кладите смартфон в рис или гречку: это только навредит ему. За три-четыре часа с водой внутри контакты микросхем могут сильно повредиться, и отремонтировать аппарат будет невозможно.

Не подвергайте перегреву

— Любая техника не любит перегрева, — рассказал Лайфу техножурналист Сергей Вильянов. — В более-менее крупные устройства для его предотвращения ставят вентиляторы.

Смартфоны и планшеты оснащают пассивной системой охлаждения, поэтому они хуже справляются с перегревом. Следовательно, и обращаться с ними надо аккуратнее. Не оставляйте мобильное устройство в салоне авто и под лучами солнца: в этих условиях температура превышает допустимую.

На сайте Apple указывается, что диапазон температур для работы iOS-устройств — 0–25 °C, диапазон температур для их хранения — от –20 до 45°C. Другие производители также указывают рекомендуемые температуры, старайтесь следовать рекомендациям.

Боитесь потерять смартфон? Подготовьтесь заранее

При подвижном отдыхе велика вероятность потерять смартфон — положили его и забыли, или он выпал из кармана, а вы не почувствовали. Благо, ряд программ упростит поиск, если их правильно настроить.

Если у вас смартфон Apple, воспользуйтесь функцией "Найти iPhone". Для поиска нужно второе устройство бренда, они оба должны быть подключены к одному аккаунту iCloud, а искомый девайс — быть неразряженным. Если всё сходится — программа покажет вам геопозицию потерянного смартфона.

iPhone — не единственный, у кого реализована такая функция. Подобная возможность "Найти телефон" реализована у Samsung. В Google Play можно найти приложения для поиска потерянного смартфона, например, Find My Device. В общем, отыскать потерянное устройство вполне реально. Перед поездкой убедитесь, что вы сможете воспользоваться хотя бы одним из этих способов.

Наклейте плёнку

Земля, песок, нахождение в сумке с другими вещами — всё это царапает экран. Чтобы сохранить его в целостности, воспользуйтесь защитной плёнкой.

Возможно, с ней вы будете чувствовать что-то инородное на дисплее, но оно того стоит, чтобы сохранить целостность девайса. Плёнка незначительно снизит отклик сенсоров и подэкранного сканера отпечатка пальца, если он встроен, зато на экране не будет царапин.