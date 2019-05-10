Лайфхак: как не "убить" смартфон на отдыхе
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Защитите от падений
Лучший способ обезопасить девайс от ударов — одеть противоударный чехол. Они толще классических кейсов: с телефоном с таким аксессуаром в кармане чувствуется дискомфорт. Но оно того стоит — устройство защищено даже от падения с высоты человеческого роста.
Ассортимент противоударных чехлов разнообразен. Как вариант, прозрачные кейсы. С ними привлекательный дизайн не будет скрыт. Альтернатива — чехлы с подставками, с которыми удобно смотреть видео на смартфоне.
Защитите от воды
Лучший способ защитить смартфон от воды и пыли — сразу взять аппарат со стандартом IP67 или IP68. Для демонстрации их качества устройства окунают в газированную воду и пиво, так что здесь будьте уверены в надёжности.
Важно, что отсутствие одного из этих стандартов в списке характеристик не значит отсутствие водозащиты. Сертификация по этим стандартам стоит денег, поэтому встречаются случаи, когда производитель оснащает смартфон защитой, но не заявляет её. Посмотрите разборки вашей модели и обратите внимание на наличие резиновой прокладки по бокам корпуса.
Если водозащиты нет, решение проблемы — покупка водонепроницаемого чехла. Он покрывает весь корпус, включая экран. Так, чувствительность дисплея снизится, зато вы защитите девайс от воды.
Если же в корпус уже попала вода, первое, что стоит сделать, — высушить его, рекомендуют эксперты iFixit. Не кладите смартфон в рис или гречку: это только навредит ему. За три-четыре часа с водой внутри контакты микросхем могут сильно повредиться, и отремонтировать аппарат будет невозможно.
Не подвергайте перегреву
— Любая техника не любит перегрева, — рассказал Лайфу техножурналист Сергей Вильянов. — В более-менее крупные устройства для его предотвращения ставят вентиляторы.
Смартфоны и планшеты оснащают пассивной системой охлаждения, поэтому они хуже справляются с перегревом. Следовательно, и обращаться с ними надо аккуратнее. Не оставляйте мобильное устройство в салоне авто и под лучами солнца: в этих условиях температура превышает допустимую.
На сайте Apple указывается, что диапазон температур для работы iOS-устройств — 0–25 °C, диапазон температур для их хранения — от –20 до 45°C. Другие производители также указывают рекомендуемые температуры, старайтесь следовать рекомендациям.
Боитесь потерять смартфон? Подготовьтесь заранее
При подвижном отдыхе велика вероятность потерять смартфон — положили его и забыли, или он выпал из кармана, а вы не почувствовали. Благо, ряд программ упростит поиск, если их правильно настроить.
Если у вас смартфон Apple, воспользуйтесь функцией "Найти iPhone". Для поиска нужно второе устройство бренда, они оба должны быть подключены к одному аккаунту iCloud, а искомый девайс — быть неразряженным. Если всё сходится — программа покажет вам геопозицию потерянного смартфона.
iPhone — не единственный, у кого реализована такая функция. Подобная возможность "Найти телефон" реализована у Samsung. В Google Play можно найти приложения для поиска потерянного смартфона, например, Find My Device. В общем, отыскать потерянное устройство вполне реально. Перед поездкой убедитесь, что вы сможете воспользоваться хотя бы одним из этих способов.
Наклейте плёнку
Земля, песок, нахождение в сумке с другими вещами — всё это царапает экран. Чтобы сохранить его в целостности, воспользуйтесь защитной плёнкой.
Возможно, с ней вы будете чувствовать что-то инородное на дисплее, но оно того стоит, чтобы сохранить целостность девайса. Плёнка незначительно снизит отклик сенсоров и подэкранного сканера отпечатка пальца, если он встроен, зато на экране не будет царапин.
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