Чудо-бутылка и суперсвязь. Что взять в поход, чтобы не погибнуть

Лето пришло. А значит, впереди много вылазок из каменных джунглей и отдыхов на природе. Мы уже писали о гаджетах для комфортного кемпинга, а теперь настало время поговорить о приспособлениях для безопасного отдыха в лесу, горах или любых других местах вдали от цивилизации.

Туристический GPS-навигатор

Многие поклонники рыбалки, охоты, лыжных, пеших и велопоходов в обязательном порядке, помимо смартфона, берут с собой ещё и туристические навигаторы. Поскольку они даже в автономном режиме записывают весь маршрут пользователя и, как правило, оборудованы мощными приёмниками, которые ловят не только GPS, но и ГЛОНАСС. Последнее особенно полезно, если человек сбился с пути в северном регионе. Кроме того, ПО туристических навигаторов в отличие от ПО смартфонов не обременено лишними функциями, а это обеспечивает хороший показатель автономности — до двух-трёх дней от одного заряда. Корпусы таких девайсов тоже надёжные: вода, грязь, пыль, жара, мороз, удары — всё нипочём. Потому что хорошие туристические гаджеты всегда делаются по военным стандартам. Общепризнанным лидером в этом сегменте устройств считается компания Garmin.

GPS-трекер

Нелишним будет кинуть в рюкзак и GPS-трекер. Эти гаджеты проще навигаторов, гораздо дешевле и порой столь же жизненно необходимы. Они не показывают карту и не отображают пройденный путь. Единственным их предназначением является отправка сигнала с вашим местоположением службам спасения. Точность метки ограничивается радиусом в несколько метров, то есть пройти мимо человека с трекером и не заметить его сложно. Зачастую в аналогичные девайсы можно дополнительно вставить SIM-карту, что позволяет отслеживать местоположение с телефона или компьютера. Встроенных аккумуляторов даже не самой большой ёмкости хватает надолго. Даже 1000 мАч обеспечивают 150–200 часов работы. Всё это — основные функции. Дополнительные отличаются в зависимости от моделей. Например, некоторые трекеры Elari могут звонить и оповещать пользователя, если он вышел за пределы обозначенной зоны.

Карманная сигнализация

Мультфильмы и сказки с детства учат нас кричать "Ау!", если мы заблудились. И не зря. Звук — самый доступный и в то же время эффективный способ дать знать окружающим о своём присутствии, даже если они не видят вас или вы их. Однако голос имеет свойство пропадать, если кричать часто и громко. Поэтому куда полезнее будет прихватить в поход карманную сирену. Здесь важно не жадничать и не брать барахло, которое AliExpress любезно предложит купить за 100 рублей. Проверенным вариантом является Chaperone Chieftain Personal Alarm — устройство, рекомендуемое правоохранительными органами Евросоюза и США. Да-да, именно правоохранительными, поскольку в первую очередь сирена — средство самообороны. Этот карманный гаджет способен извергать рёв громкостью до 140 дБ (примерно с таким же шумом взлетают реактивные самолёты). Как уверяет производитель, Chaperone отчётливо слышен в радиусе до 800 метров. Кроме того, гаджет оборудован мощным стробоскопом, который также позволит заблудившемуся человеку привлечь к себе внимание.

Модуль спутниковой связи для смартфонов

Категории людей, которые крепко верят в надёжность своего смартфона и думают, что встроенных антенн всегда хватит и для GPS, и для GSM, рекомендуем всё же обзавестись дополнительным модулем связи Bivystick. Ну потому что, если предстоит дорога дальняя, то и та, и другая связь гарантированно будет прерываться. А с Bivystick, ещё одним гениальным устройством с Kickstarter, этого не произойдёт. Bivystick — это спутниковая антенна, которая синхронизируется со смартфоном по Bluetooth или через USB и позволяет пользоваться GPS, отправлять или принимать SMS через спутник практически из любой точки мира. Как заверяет производитель, единственным условием для приёма сигнала является наличие открытого неба над головой. Кроме того, модуль связи является ещё и хорошим портативным зарядным устройством на 5200 мАч. Стоит дорого — 360 долларов.

Компас

В конце концов, любому походнику нужен обычный аналоговый компас. Компас — это как минимум неограниченный показатель автономности и в 99% случаев рабочая система. Компас сломается, только если сломается наша планета или рядом с вами мощная магнитная аномалия. Главная сложность в использовании этого древнейшего навигатора в том, что он древний. Сегодня даже не каждый взрослый вспомнит, что такое азимут и как его определить. А без этих знаний компас не так эффективен. Так что заглянуть в "Википедию" перед вылазкой на природу будет нелишним.

Очиститель воды

Да, этот гаджет не укажет на выход из леса, но с ним любой заблудившийся увеличит количество попыток найти своё спасение. Одним из самых известных представителей портативных фильтров является гаджет с говорящим названием Lifesaver Bottle. Эта чудо-бутылка с очистителем на основе ультрафиолетовой лампы, мембранного и угольного фильтров может сделать питьевой воду почти из любого пресного водоёма. Микробы, вирусы и микрочастицы — всё это не попадёт в организм человека, решившего напиться из лужи, болота, озера или реки с помощью Lifesaver Bottle. Единственное, что может огорчить выживальцев, — это неполная очистка мочи. Одного картриджа бутылки хватает на 4–6 тысяч литров жидкости. Цена — примерно 130–150 долларов.

Непромокаемые спички

Спички идут в ту же копилку, что и очиститель воды. Если чудо-бутылка поможет заблудившемуся человеку напиться, то чудо-спички позволят согреться и наесться. Что, согласитесь, при выживании чрезвычайно важно. Именно непромокаемые спички актуальны в эти выходные, потому что весной в лесу влажнее, чем обычно, да ещё и дожди — не редкость. Производителей этого типа продуктов — масса. Главное при выборе охотничьих спичек — не наколоться на подделку или брак.