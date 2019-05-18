Камерофон дешевле 30 тысяч. На что способен Xiaomi Mi 9 SE

Вслед за флагманом Mi 9 бренд выпустил его облегчённую версию почти на 10 тысяч дешевле. Она также получила AMOLED-экран, а тройная камера в этом ценовом сегменте смотрится ещё выгоднее. Лайф протестировал смартфон.

Проще, но практичнее

Внешне Mi 9 SE смотрится проще Mi 9. Особенность второго — скошенные края задней панели, создающие эффект большей тонкости. Тут задняя крышка плоская, торцы толще. Зато смартфон повторил оригинальное оформление камеры: три сенсора располагаются вертикально, верхний обведён мерцающим ободком, этот элемент даже в чехле выделяет Xiaomi среди других брендов.

Особенность Mi 9 SE — габариты. Аппарат с диагональю экрана всего 5,97 дюйма по размеру почти как iPhone XS — чуть длиннее из-за более широкого "подбородка". Большим пальцем легко дотянуться до любой части экрана, в кармане джинсов устройство не упирается в тазобедренную кость. Также на левом торце нет дурацкой кнопки бесполезного "Google ассистента", от которой происходят случайные вызовы голосового помощника. В общем, у эргономики есть плюсы, и она может стать основной причиной взять не самый дорогой смартфон, а попроще.

Экран выполнен по технологии AMOLED. Яркости в 600 нит хватает для комфортного пользования ясным днём. Рамка тонкая, дисплей занимает 90% передней панели. Цветопередача регулируется. Можно выбрать стандартную или повышенную контрастность, а можно отрегулировать баланс белого самому на круге палитры. В первом случае цвета будут тёплыми, во втором по желанию можно выбрать стандартные, тёплые или холодные тона.

Для фронтальной камеры на передней панели размещён каплевидный вырез. На нашем семпле его нельзя полностью скрыть, можно только скруглить углы — переход от рамки будет более плавным. Также отображение выреза можно настроить в каждом приложении индивидуально.

Минус экрана — скруглённые углы. Приложения не оптимизированы под изменённые элементы экстерьера, поэтому под рамку залезают текст или цифровые кнопки. В приложении "Ютуба" она обрезает иконку библиотеки, а в PUBG Mobile — кнопку закрытия карты, и сделать это становится проблематично.

Камерофон дешевле 30 тысяч рублей

Mi 9 SE также интересен камерой. Она тройная: это широкий объектив на 48 мегапикселей, ультраширокий на 13 мегапикселей и телефотообъектив с двукратным увеличением на 8 мегапикселей. Наличие третьего — редкость в сегменте до 30 тысяч рублей, это как раз и достоинство Mi 9 SE. Фотографии с двукратным увеличением по качеству не отличаются от снимков с основного сенсора. Также тут есть 8-кратный цифровой зум, но с ним ситуация хуже: резкость снижается, появляются шумы.

Разрешение основной камеры — 48 мегапикселей. Для съёмки в таком разрешении нужно включить соответствующий режим в приложении камеры. В нём желательно снимать днём при большом количестве света — деталей отобразится больше. При недостаточной освещённости лучше снимать в стандартном разрешении — 12 мегапикселей.

Помимо всего этого камера Mi 9 SE интересна и программными возможностями. Тут есть функция "Горизонт", помогающая сделать ровное фото, — удобно для начинающих фотографов. Камера поддерживает искусственный интеллект — алгоритмы распознают сценарий съёмки и регулируют под него параметры. Впрочем, сильно они фото не улучшают — как правило, ИИ просто делает снимок контрастнее. Зато он может ошибиться и сделать цвета неестественными, поэтому его, как и бьютификатор, желательно отключить.

В настройках камеры можно отрегулировать параметры съёмки полностью под себя. Там настраиваются контрастность, насыщенность, резкость и режим экспозиции. Поддерживается два варианта соотношения сторон — 4:3 и 16:9. В камере есть девять режимов съёмки. Из необычных — "Видеоклип", где смартфон снимает короткий ролик с лимитированным временем, и "Квадрат" — для фотографий с соотношением сторон 1:1. В режиме Pro, позволяющем самому настраивать параметры съёмки, формат RAW не поддерживается.

В портретном режиме камера снимает только с телефотообъектива. К его качеству возникают вопросы. Алгоритмы могут ошибаться с отделением объекта на переднем плане от фона в сложных участках вроде волос. Степень размытости фона можно регулировать на готовом снимке.

В ночном режиме чтобы сделать фото, нужно статично подержать смартфон 3–7 секунд в зависимости от количества пропущенного света, также потребуется время на постобработку, пока система склеит несколько снимков с разной экспозицией. Видео — минус камеры. Здесь нет оптической стабилизации, как, впрочем, и во всех смартфонах этого сегмента. Ролики получаются качественными, если не снимать на ходу.

Фронтальная камера снимает в обычном режиме или портретном. Во втором размывается фон. Отрегулировать эффект боке можно и во время съёмки, и на готовой фотографии. Есть "Студийный свет", где можно выбрать более сложные эффекты.

Приложение камеры удобное, но нестабильное. Оно может произвольно закрыться или зависнуть, решает проблему перезагрузка программы. Фотографии, сделанные в ночном режиме, могут не сохраниться. При попытке отрегулировать эффект боке на портретном фото система может выдать ошибку. Некоторые проблемы решились обновлением программного обеспечения. Скорее всего, аналогичным образом решатся и другие.

Железо: хорошо, но могло быть лучше

Сердце Xiaomi Mi 9 SE — субфлагманский процессор Snapdragon 712. Как говорилось раньше, чип поддерживает искусственный интеллект. Производительность достойная: в играх автоматически выставляются высокие настройки графики, корпус несильно нагревается, но частота кадров в секунду опускается ниже приемлемого уровня в динамичных эпизодах. Хорошо, но бывает и лучше: у Honor 10 за ту же цену стоит флагманский Kirin 970, позволяющий работать без ограничений.

Автономность — минус устройства. С батареей 3070 мАч заряда хватит в течение рабочего дня. Вечером смартфон неизбежно придётся ставить на зарядку, а если вы надолго уходите из дома, для надёжности лучше взять с собой пауэрбанк. В комплекте лежит быстрая зарядка на 18 Ватт, с ней смартфон с нуля полностью заряжается за полтора часа.

Динамик в смартфоне один, нижний, как и у всех смартфонов этого ценового уровня. Верхний динамик предназначен для сотовой связи. Разъёма для наушников в аппарате нет. На водозащиту его отсутствие списать не получится, тут она не заявлена.

Сканер отпечатка пальца встроен в дисплей. Датчик работает быстро, распознаёт палец как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Ошибок не возникает. Разблокировки по лицу нет. Есть заветный NFC, можно оплачивать покупки бесконтактно через Google Pay.

Программное обеспечение: удобно и узнаваемо

MIUI — самая узнаваемая переработка Android. У неё исключительный дизайн иконок и пиктограмм. В новой версии разработчики удобно переосмыслили ползунки громкости: они широкие, и настроить любое значение можно, не открывая раздел настроек. Оба момента упрощают пользование. Своеобразная особенность — если один раз нажать на "качельку" громкости, значение не изменится, на экране только отобразится ползунок. Повторное нажатие уже изменит показатель. Также настройка громкости разработана и в Mi 9. Хорошо это или плохо — решайте сами.

Одна из особенностей прошивки Xiaomi — переработанное меню многозадачности. Открытые приложения отображаются плиткой, как на планшетах. Удобно это или нет — решать вам. Перед покупкой можно опробовать смартфон в магазине. Также в оболочке появилась тёмная тема. С ней интерфейс приложений окрашивается в чёрный цвет — так глаза меньше напрягаются ночью. Чёрный цвет получается более насыщенным из-за особенности AMOLED-экрана, где не подсвечиваются чёрные пиксели.

Одна из лучших особенностей MIUI — реализация клонирования приложений. В этой переработке Android можно скопировать иконку любой установленной программы и зайти с неё под другой учётной записью. С этой функцией мультиаккаунт не нужен.

Добавлено управление жестами. Команды похожи на те, что есть в iOS, но они менее плавны, чем на iPhone. Также здесь по-другому реализован переход из одного приложения в другое. В iOS это свайп вверх и в сторону, здесь — вправо с удержанием. В общем, пользование новой системой управления в iPhone приносит удовольствие, здесь — она просто удобная.

Особенность навигации в MIUI — свайпы на рабочем столе. Проведите по экрану пальцем сверху вниз — откроется шторка, на всех других прошивках это свайп именно от верхнего бара. Не нужно лишний раз тянуться к верху экрана. А свайп снизу вверх — поиск Google.

Минус программного обеспечения — язык системы. В настройках можно найти пункты, переведённые на английский, хотя язык стоит русский. Проблема появляется не на всех копиях, но она возможна. Едва достав телефон из коробки, мы увидели, что в приложении камеры ультраширокий модуль отмечен как Ultra-wide Angle, хотя язык системы русский. В обновлении ошибки была исправлена, но в настройках появились пункты на английском. В общем, разработчикам стоит лучше оптимизировать систему.

Итог

Xiaomi Mi 9 SE получился одним из самых оригинальных смартфонов в этом году. Он занял две свободные ниши.

Во-первых, ценовой диапазон в 20–30 тысяч рублей. Версия 6+64 ГБ стоит 24 990 рублей, а 6+128 ГБ — 27 990 рублей. Среди нового поколения его конкурент — только Samsung Galaxy A50 на 128 ГБ, из предшественников — Honor 10 и Pocophone F1. А это сегмент для тех, кто не желает переплачивать за телефон, но получить весь набор возможностей, что есть у флагманов.

Во-вторых, это один из немногих компактных смартфонов наравне с Samsung Galaxy S10e и Huawei P30. При выборе аппарата габариты могут стать главным фактором.

Достоинства Mi 9 SE — экран, производительность и камера. Впечатление от пользования может испортить оптимизация программного обеспечения. Впрочем, аппараты Xiaomi стабильно выходят с ними, разработчики оптимизируют софт уже по ходу дела. Смартфон надо покупать. Если вы ищете камерофон дешевле 30 тысяч рублей — смело берите Mi 9 SE.