Лучшая в мире "лопата"? Плюсы и минусы самого большого Samsung Galaxy A

Galaxy A70 — фаблет от Samsung. Он интересен экраном с диагональю 6,7 дюйма и программными "фишками" камеры. Лайф нашёл плюсы и минусы устройства.

Задача обновлённой линейки Galaxy A — с расширенным ассортиментом смартфонов охватить все сегменты, кроме флагманского. Galaxy A70 — аппарат для тех, кто любит экраны с широкими диагоналями. Им сложно пользоваться, но с него комфортно потреблять контент.

Диагональ экрана Galaxy A70 — 6,7 дюйма. С такими габаритами он становится конкурентом фаблетов Honor 8X Max и Xiaomi Mi Max 3. Устройством сложно пользоваться: набирать текст одной рукой тяжело, удобнее задействовать вторую, в кармане джинсов аппарат упирается в тазобедренную кость. Впрочем, поклонники фаблетов закрывают глаза на недостатки эргономики. Единственный её минус — пластиковый корпус, а не стеклянный или металлический.

Galaxy A70 оснащён сочнейшим AMOLED-экраном. Это выделяет его на фоне Honor 8X Max и Xiaomi Mi Max 3 с IPS-матрицами. Чёрный цвет на таком дисплее — по-настоящему чёрный, а не тёмно-серый, и сливается с рамкой. Цветопередача экрана настраивается. Есть два режима отображения: "Естественные цвета" и "Насыщенные цвета". В первом случае они отображаются тёплыми, во втором — настраиваются: можно самому сделать более тёплыми или холодными.

Соотношение сторон дисплея необычное — 20:9 вместо привычных 19,5:9. С удлинённым экраном удобнее скроллить новостную ленту, на нём отображается больше информации. Игры растягиваются сильнее, с увеличенным углом обзора играть удобнее. В плане просмотра видео преимуществ никаких: ролики воспроизводятся в пропорциях 16:9 или 21:9, в первом случае чёрные полосы будут по бокам, во втором — сверху и снизу.

Под экран спрятан сканер отпечатка пальца. Датчик работает небыстро: нужно подождать секунду, чтобы смартфон разблокировался. Обновление программного обеспечения ускорило его работу. Также он распознаёт отпечаток владельца, только когда палец лежит вертикально, в горизонтальном положении попросит повторить попытку.

Под фронтальную камеру сделан каплевидный вырез. Он занимает гораздо меньше площади, чем чёлка, и почти не мешает. Минус экрана — способ скрытия выреза. Во-первых, функцию сложно найти. Пройдите по "Настройки" -> "Дисплей" -> "Полноэкранные приложения" -> "Дополнительно" -> "Расширенные настройки" и активируйте "Скрыть вырез камеры". Во-вторых, сервисные пиктограммы отображаются не в чёрной области, а под ней. Так, процент полезной площади на экране снижается, фактически пропорции сокращаются с 20:9 обратно до 19,5:9.

По части производительности претензий нет. С нефлагманским чипом Snapdragon 675 у смартфона мало ограничений. В играх аппарат автоматически выставляет высокие настройки графики. С ними корпус нагревается спустя час воспроизведения, но не критично, троттлинг не появляется. Экран 20:9 раскрывается и в играх. По ширине картинка растянута сильнее: в PUBG, например, увеличен угол обзора. А на экране с 6,7 дюйма предметы больше, и их удобнее разглядеть. Создаётся впечатление, что в руках не телефон, а Nintendo Switch. В общем, это очень достойная игровая платформа.

С автономностью здесь также порядок. С аккумулятором на 4500 мАч и качественной оптимизацией энергопотребления заряда хватит на двое суток пользования, если не нагружать смартфон тяжёлыми играми вроде PUBG. А с быстрой зарядкой на 25 ватт батарея с нуля зарядится за 1,5 часа. Кстати, в комплекте лежит адаптер с USB-C, а не USB-A, и кабель, соответственно, с USB-C с двух сторон, как у современных MacBook.

Galaxy A70 оснащён тройной камерой: это основной модуль на 32 МП, ультраширокий на 8 МП и датчик для анализа фокусного расстояния на 5 МП. Последний добавлен не ради количества камер, он улучшает портретный режим. Алгоритмы качественнее отделяют объект на переднем плане от фона и справляются даже со сложными участками вроде волос. Ещё он дает возможность, имеющуюся не во всех флагманах, — регулирование эффекта боке на готовых фотографиях, а не только во время съёмки. Можно настроить степень размытости фона, а можно поменять эффект: сделать задний план вращающимся или чёрно-белым, когда объект на переднем плане будет цветным.

Портретный режим основной камеры в Galaxy A70. Обработка готового снимка.

Ещё одна особенность камеры — создание GIF. В приложении камеры пройдите по "Настройки" -> "Удержание кнопки спуска затвора" и выберите "Создать GIF-анимацию". Удерживайте кнопку затвора, и камера сделает движущееся изображение из 30 кадров.

Камера оснащена искусственным интеллектом. Включить или отключить его можно, нажав на кнопку в правом нижнем углу приложения камеры. Алгоритмы определяют формат съёмки и подстраивают под него параметры. Искусственный интеллект у Samsung — не лучший. Здесь он распознаёт двадцать сценариев съёмки, тогда как нейросети конкурентов выучили более сотни. Впрочем, нельзя назвать это серьёзной проблемой. Как правило, алгоритмы просто добавляют насыщенности фотографиям и в редких случаях действительно их улучшают.

Сама камера не удивляет. Снимки выходят неплохие, но за 30 тысяч рублей бывает и лучше. Минус камеры — съёмка в условиях недостаточной освещённости. В ней реализован неполноценный ночной режим. Он активируется автоматически при включённом искусственном интеллекте, в меню режимов его нет. Поэтому при съёмке со слабой освещённостью появляются проблемы с динамическим диапазоном. Также шумоподавление съедает детали, получается мыльный эффект.

Видео выходит качественным, если не снимать на ходу, в камере нет оптической стабилизации. К фронтальной камере претензий не возникло.

Программное обеспечение Samsung Galaxy A70 — Android 9 Pie c One UI. Это одна из лучших переработок стокового интерфейса операционной системы с точки зрения дизайна: иконки, шторка и фирменные приложения выполнены в едином стиле, анимации приятные. Оболочка раскрывает преимущества как раз на больших смартфонах: она разработана так, чтобы пользователь задействовал только нижнюю часть экрана. В итоге, если не печатать текст, вспоминать, что держишь в руках почти 7-дюймовый фаблет, не приходится.

Одна из сильнейших сторон прошивки — тёмная тема. Включить её можно в шторке уведомлений, и интерфейс предустановленных приложений окрасится в чёрный цвет, а OLED-экран позволит слиться фону с рамкой. Удобные возможности — индикатор поворота экрана и скрытие приложений.

Большой минус One UI — управление жестами. Навигационная панель заменена свайпами снизу вверх из трёх областей: слева, справа и по центру. Выполняют они те же команды, что и привычные квадрат, кружок и треугольник. Это самое слабо проработанное подобие жестов, к тому же пользоваться ими на фаблете невозможно: дотянуться пальцем до противоположной стороны экрана просто нереально, не то что провести снизу вверх.

Второй минус — настройка громкости. В Android 9 ползунок стал отображаться не горизонтально по центру, а вертикально сбоку, это позволяет регулировать громкость в играх или при просмотре видео, не закрывая экран. В One UI ползунок по-прежнему отображается горизонтально по центру и мешает воспроизведению мультимедиа. Причём даже в iOS в полноэкранном режиме ползунок вылезает не по центру, а сверху, не закрывая картинку. В общем, обновление очень удачное, но несколько моментов надо доделывать. Если их исправить, One UI станет бесспорно лучшей оболочкой в плане и эстетики, и удобства.

Также недостаток программного обеспечения Samsung — оптимизация файловой системы. Пользователи смартфонов Galaxy A пожаловались на исчезновение "Телеграма" из магазина приложений Google Play. Выяснилось, что мессенджер недоступен только устройствам этой линейки из-за проблемы с файловой системой. Как долго проблема будет существовать и возникнет ли снова, неизвестно. До появления новости мы о ней не знали. "Телеграм" на A70 установлен за неделю до её появления, на A50 мы мессенджером также пользовались.

В итоге у Samsung получился один из самых необычных смартфонов на рынке, который удивляет своими особенностями вроде контроля глубины резкости на готовом снимке и создания GIF-анимаций. Среди субфлагманских фаблетов это лучший выбор: OLED-экран обеспечивает показ более насыщенной картинки, а высокая производительность позволяет запускать самые требовательные игры.