Запрет можно обойти. Как заменить приложения Google на Huawei

Лайф разобрался, как полностью заменить Play Market и прочие приложения Google на смартфонах Huawei и Honor, если им не вернут постоянную лицензию на них.

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AppGallery Альтернатива по умолчанию, официальный магазин приложений от Huawei Фото: © shutterstock

Предустановленное приложение в смартфонах Huawei и Honor, выпущенных за последние полтора года. Внешне минимум отличий от Google Play, самое заметное — расположение иконок с разделами, они размещены на панели снизу. На главной странице также расположены разделы с рекомендациями. Магазин поддерживает автоматическое обновление приложений.

Aptoide Самый популярный и проработанный аналог Google Play. Возможно, он станет предустановленным магазином Скрин © aptoide

У магазина более 200 тысяч активных пользователей. Это полноценная замена официальному Google Play. Aptoide получает доступ к списку установленных приложений и оповещает о наличии обновлений. В программе есть рекомендации по предпочтениям пользователя, а приложения делятся по категориям, всего их более 900 тысяч. Интерфейс удобный, работает магазин быстро — он создавался с учётом стандартов Google. XDA Developers стало известно, что Huawei уже ведёт переговоры о партнёрстве с Aptoide. Возможно, приложение станет предустановленным.

"Яндекс.Store" Магазин от российской компании. Хорошо всё, кроме интерфейса Скрин © Яндекс.Store

Официальный интернет-магазин от "Яндекса". Плюс стора — в наличии российских приложений, которых не найти на других площадках. Например, это "Яндекс.Электрички". Также перевод полностью русский. В остальном выделить преимущества трудно. Как минимум приложение нуждается в редизайне, интерфейс как в начале 2010-х, когда над Android смеялись.

Amazon Appstore Магазин с выгодными скидками Фото © Amazon Appstore

Достойная альтернатива Google Play, если доступ к остальным приложениям американских компаний останется открытым. Магазин привлекателен ценовой политикой — каждый день в нём одно платное приложение можно скачать бесплатно, периодически проходят крупные промоакции. Минус приложения — опять же дизайн, не соответствующий времени.

ApkMirror Магазин для гиков. Приложения доступны в нескольких сборках Фото © ApkMirro

Магазином можно пользоваться исключительно через браузер. Подходит тем, кто ищет старые версии приложений. В нём у одной программы может быть более десяти сборок, тогда как у других магазинов только одна. Название говорит за себя — стор предлагает несколько сборок одного приложения. Это ресурс для гиков. Каждое обновление надо устанавливать вручную, через браузер, чем не захочет заниматься обычный пользователь.

Этими магазинами пользуются?

Да. Даже будучи альтернативой официальному магазину приложений для Android, у них есть многочисленная аудитория. Такие сторы выгодны и разработчикам, и пользователям. Для первых это шанс раскрутить своё приложение в менее конкурентной среде, для вторых это больше скидок на платный контент, магазины таким образом привлекают аудиторию. Также здесь есть приложения, запрещённые в официальных магазинах. К примеру, популярные в начале 2010-х программы для скачивания музыки и видео из "ВКонтакте".

Как установить эти магазины?

Через браузер, в Google Play их не найти. Здесь перед установкой надо скачать APK-файлы. Это архивированные коды приложений. Такие же размещаются в Google Play, но в этом случае приложение нужно будет устанавливать из файла, скачанного на смартфон, как на компьютер программы через торрент.

Разрешите загрузку APK-файлов на смартфон через браузер. Как правило, запрос появляется на экране при нажатии на кнопку скачивания. Если нет, разрешите загрузку в настройках. Далее всё как с торрентами на Windows. Загруженный APK-файл появится в шторке как уведомление. Нажмите на него, и приложение начнёт устанавливаться. Программа будет работать так же, как и все, загруженные через Google Play.

Что делать, если приложения нет в магазине?

Искать его APK-файлы в поисковиках и загружать их через браузер. Эти же файлы скачиваются на смартфон при установке программы через магазин приложений.

Это безопасно?

Всё зависит от магазина, который вы выбрали. Перечисленные указывают, что перед размещением приложения проходят проверку на вирусы. Им можно верить, потому что у них многочисленная аудитория, но так не во всех сторах. При выборе магазина приложений лучше смотреть на самые популярные, если не хотите заразить смартфон.

Реально ли жить без сервисов Google?

Вряд ли. На Reddit набирает популярность движение deGoogle, участники которого бойкотируют все приложения компании. Некоторые из них уже сдались, признав, что сервисы Google слишком глубоко проникли в нашу жизнь и обходиться без них почти невозможно.

Получается, чтобы полноценно пользоваться приложениями Google, нужно будет скачивать крупные обновления вручную. Этот способ подойдёт далеко не всем пользователям, большинству нужен смартфон, чтобы включить и сразу пользоваться.

Можно ли обойти бан?

Частично да.

Приложения американских компаний перестанут обновляться, если Huawei всё же внесут в чёрный список. Как минимум это коснётся программного обеспечения Google.

Условные YouTube, Gmail и Google карты вы скачаете, но не получите обновления. В этом случае, если разработчик добавит новые функции, до вас они не дойдут. Эта проблема решаема — нужно установить APK-файл с обновлением. Их выкладывают в Сеть в открытый доступ. Можно найти в том же ApkMirror, можно на других ресурсах. Тогда вам станет доступна последняя версия приложения.

Android на Huawei в этом случае лишится обновлений и патчей безопасности, и это главная проблема. Разработчикам компании будет доступен исходный код, но оптимизация полностью ляжет на программистов производителя. Также у системы не будет защиты Play Protect, поэтому она будет более уязвима перед взломом.

Какова вероятность лишения лицензий?

Предсказать развязку ситуации нереально. Можно предположить, что США будут действовать против Huawei осторожно. Американский бизнес зависим от Китая не меньше, чем китайский от США. Из-за ответных санкций точно пострадают Apple и Tesla, у которых заводы находятся в Китае. Производители обуви, включая Nike и Puma, коллективно попросили Дональда Трампа быть в торговой войне помягче, потому что накал отношений может привести к повышению цен на товары. Остаётся только наблюдать за конфликтом.