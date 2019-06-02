Можно ли брать "серые" смартфоны? Самые частые проблемы

Лайф разобрался, с какими проблемами чаще всего сталкиваются покупатели мобильных устройств, неофициально ввезённых в Россию.

Чем "серые" смартфоны отличаются от официальных?

Ничем. Они просто не проходят сертификацию Таможенного союза. Как следствие, эти устройства не обслуживаются по гарантии в России, а за ремонт в авторизованном сервисном центре придётся платить. Действует только гарантия продавца. AliExpress, например, в течение года ремонтирует товары в своих сервисных центрах.

"Серые" смартфоны покупаются и ввозятся абсолютно законно. Они просто приобретены в странах, где НДС ниже, поэтому и стоят дешевле. Напомним, в России налог составляет 20% от стоимости продукта. Также "серые" смартфоны продаются на площадках вроде AliExpress. Маркетплейс позволяет китайским брендам продавать товары по всему миру без перекупщиков, поэтому они дешевле. К тому же там можно найти модели, которых официально нет в России.

Скорее всего, будет лежать неподходящий блок питания

В мире используется более 12 типов розеток. Они отличаются разъёмами и силой тока. Это доставляет проблемы в путешествиях — о переходниках приходится думать заранее или находить решение прямо на месте. Это же создаёт трудности и при покупке "серого" смартфона.

Стандарт розетки, как в России, используется лишь в некоторых странах Евросоюза. Оттуда "серые" смартфоны не привозят. Там НДС почти не отличается от нашего — в ЕС налог должен быть не ниже 15%, у нас он составляет 20%. Поэтому цены будут теми же, что и у копий, сертифицированных Таможенным союзом. Обычно в Россию привозят смартфоны из США или Китая, а там стандарты розеток другие.

Есть два решения: купить такой же адаптер европейского стандарта или взять переходник. Второй вариант обойдётся дешевле, но переходники часто теряются. Купить новый адаптер будет дороже, но практичнее. Цена стандартного блока питания с быстрой зарядкой — примерно 1,5 тысячи рублей, цена переходника — 150–400 рублей.

Может не быть сервисов Google

Одна из площадок с "серыми" смартфонами — AliExpress. Там продаются телефоны двух типов: с глобальной прошивкой и китайской. С первой проблем не возникнет, на второй не окажется сервисов Google. Приложения компании запрещены в Поднебесной, на местных смартфонах установлены только их аналоги.

Проблема решается двумя способами.

Предотвратите её появление. При покупке смартфона смотрите, чтобы в списке характеристик указывалась глобальная версия прошивки (Global Version), а не китайская (Original CN Version).

Если уже купили смартфон с китайской версией, есть два варианта: перепрошить или установить сервисы Google вручную. И одно, и другое требует много времени и погружения в тему.

Перепрошивать смартфон производители не рекомендуют: в процессе устройство может стать "кирпичом". Перед операцией в настройках разблокируйте загрузчик и создайте резервную копию смартфона. Перепрошить смартфон можно через компьютер. Для этого скачайте необходимые драйверы. Подробный гайд можно найти на профильных форумах.

Загрузить сервисы Google вручную безопасно, но тоже сложно. Установить Google Play с помощью его APK-файла, загруженного с браузера, как в случае со всеми остальными приложениями, нельзя. Интернет-магазин компании — не просто приложение, он модифицирует систему Android. В Xiaomi, чтобы установить сервисы, нужно из предустановленного магазина скачать программу Google Installer и установить приложения через неё.

Google Installer можно установить и на смартфонах других брендов через её APK-файл. Для этого разрешите установку программ с неизвестных источников и загрузите её. Желательно пользоваться популярными, проверенными источниками вроде 4PDA и APKMirror. Но в этом случае нет гарантии, что установятся все приложения, а сама Google Installer будет работать стабильно.

Также на смартфонах с китайской прошивкой в редких случаях появляются ошибки в работе американских приложений. Пользователи Reddit заметили, что на некоторых смартфонах Huawei и Honor не сохраняются картинки из приложения Twitter. Выяснилось, что проблема есть только на смартфонах с китайской прошивкой, у глобальных версий её нет.

Могут быть ограничения

Некоторые государства блокируют возможности смартфонов в соответствии с местным законодательством. Так, южнокорейские версии фотографируют только со звуком, в iPhone из ОАЭ недоступен видеочат в FaceTime. При покупке смотрите на страну производства. Надёжнее всего брать "серые" экземпляры из США и Китая с глобальной версией прошивки — в них точно нет ограничений.

Может не ловить LTE

С проблемой столкнулись пользователи "серых" iPhone SE. Оказалось, что российская, китайская и американская версии поддерживают разные диапазоны частот, поэтому "серые" копии не работали в наших сетях LTE.

Последние три года подобные ситуации не встречаются, но всё же будьте внимательны. Перед покупкой смартфона посмотрите параметры сотовой связи на официальном сайте компании. Они должны указываться на странице смартфона. Посмотрите, какие номера 3GPP используются в сети LTE. Убедитесь, что там есть номера 7, 20 и 38, — их используют российские сотовые операторы.

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Завышенная цена сертифицированных смартфонов оправданна. Доплатив, вы получите гарантийное обслуживание на два года и точно минуете вышеперечисленные проблемы.

Если всё же хотите сэкономить, можно взять "серый" смартфон, но на свой страх и риск. Посмотрев версию прошивки, диапазон поддерживаемых сетей LTE и страну, для которой выпущено устройство, вы сведёте количество проблем к минимуму.