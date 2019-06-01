Бренды смартфонов, которые вот-вот могут умереть. От Huawei до Razer

Huawei может сильно ограничить продажи смартфонов, если санкции США через три месяца не отменят. Есть и другие бренды, чьё положение на мобильном рынке плачевно даже без проблем со Штатами. Лайф собрал производителей, которые вполне могут отказаться от выпуска смартфонов.

Huawei

21 мая США внесли компанию в чёрный список как угрозу национальной безопасности. Получается, американские компании не могут поставлять комплектующие без согласования с государством. Позже Huawei выдали временную лицензию на 90 дней: в этот период сотрудничество с компаниями из Штатов будет разрешено.

На этом основании Google прекратил сотрудничество с компанией. Это значит, в будущем Android и предустановленные сервисы перестанут обновляться, а магазин Play Market не будет доступен. Уже выпущенных смартфонов это не коснётся, запрет распространится на следующие новинки компании.

У производителя есть два варианта решения проблемы: использовать исходный код Android и просто предложить альтернативный магазин приложений или перейти на собственную операционную систему. В обоих случаях, скорее всего, Huawei придумает способ обойти запрет, но с помощью "костылей", которые точно не понравятся пользователям. Им проще купить Android-смартфон другого бренда и не знать проблем.

Если санкции не отменят, компании придётся уйти из многих стран. Как поступят США, предсказать невозможно. Ситуация с торговой войной с Китаем и борьбой за поставку 5G-оборудования Huawei слишком запутанная. Пытаясь задушить вендора, Штаты рискуют навредить себе. Они явно это понимают и будут действовать осторожно. Компания также подала иск. Она считает неконституционной часть закона США о национальной обороне.

В худшем случае доступ к Android и сервисам Google всё же перекроют. Тогда компании, которая за год переосмыслила мобильную фотографию, предложила флагманы с лучшей автономностью и заставила Samsung резко прогрессировать, придётся уйти из стран, где привыкли пользоваться этими приложениями. Будет печально.

LG

Мобильное подразделение — балласт корейской компании. С 2015 года лишь один финансовый квартал был прибыльным, в остальном подразделение уходило в минус, пока компания в целом била рекорды по прибыли.

Смартфоны LG продолжают ставить антирекорды. В первом квартале 2019 года прибыль с них упала ещё на 29%. Тотальному провалу смартфонов поспособствовали четыре фактора:

— Брак. За последние годы продукция LG приобрела репутацию самой ненадёжной. Яркий пример — её OLED-дисплеи: именно они "зеленили" на Google Pixel 2 XL и Huawei Mate 20 Pro. Со смартфонами компании та же ситуация. На кожаном G4 отказывали материнские платы, из-за чего смартфоны приходили в негодность, на G7 ThinQ был брак с подсветкой экрана в нижней части.

— Спорные фишки. Особенность G8 ThinQ — управление и разблокировка ладонью. Кажется, производитель отодвинул пользователей в 2007 год. После этой презентации должен выйти Стив Джобс и сказать, что управлять пальцами удобнее, чем ладонью на расстоянии. Инновации должны упрощать пользование смартфоном, Hand ID усложняет.

— Завышенная цена. Этот пункт вытекает из предыдущего. С мало кому нравящимися фишками LG продаёт конкурентов флагманов А-брендов за ту же цену. Samsung и Huawei более привлекательны в плане эксклюзивных особенностей и по другим параметрам. Дизайн, экран, софт, автономность, камера — во всех случаях флагман LG будет аутсайдером. Плюс её смартфонов — звук, но одних качественных динамиков мало, смартфон — это не только плеер.

— Неумение делать бюджетники. Флагманы — лицо любой компании, но число продаж генерируют модели среднего и бюджетного классов. Последние годы за лидерство по этому показателю конкурируют Samsung и Huawei (Honor) — бренды, продающие смартфоны во всех ценовых сегментах. Бюджетники LG — обычно худшие за свою цену. Камера, автономность и производительность — из тех времён, когда никто не знал о существовании Honor и Xiaomi.

HTC

Вечно "умирающая" компания, хотя в первой половине 2010-х годов это был главный бренд гиков. Её положение — самое печальное, и это касается не только смартфонов. В первом квартале 2019 года компания в целом заработала вдвое меньше, чем потратила.

Смартфоны HTC — самые трудно находимые. Последние годы компания концентрировалась на онлайн-продажах, в 2019 году её мобильные устройства трудно найти даже в интернет-магазинах. Они отображаются, только если искать их по назначению. Спрос на эти смартфоны крайне низкий. За несколько лет неверных решений и стагнации на фоне стремительного роста конкурентов компания окончательно растеряла фанатов и утратила к себе интерес. Кроме того, компания не ставит на бюджетники, генерирующие большую часть продаж.

Видимо, тайваньцы уже понимают, что реанимировать компанию не получится. В 2019 году они представили лишь один смартфон — Exodus 1s. Это блокчейн-смартфон, удешевлённая версия прошлогоднего Exodus 1. Аппарат появится в продаже в третьем квартале 2019 года и будет стоить около 300 долларов. Естественно, нет никаких шансов, что устройство станет хитом.

В прошлом году к лету HTC представила флагман U12+ без физических кнопок, вместо него стояли сенсоры, распознающие степень давления. В этом году о выходе нового флагмана не идёт и речи, из премьер только нишевый блокчейн-смартфон.

Meizu

В начале 2019 года компании уже могло не стать. Предпосылки были — весной она перестала обновлять смартфоны и снизила активность в соцсетях. В последний момент Meizu получила финансирование от правительства. И всё же она ушла с нескольких рынков смартфонов, в частности — закрылся офис в России.

Компания пыталась выкарабкаться, не получилось. В этом году она представила смартфон полностью без разъёмов Meizu Zero и открыла краудфандинг, но собрала лишь 34 тысячи долларов из 100 тысяч.

В середине 2010-х годов, когда китайские смартфоны трансформировались из стыдных подпольных плагиатов в лучшие модели по соотношению цены и качества, Meizu шла в ногу с Xiaomi. Только оппонент строго следовал идеологии, что качество и набор функций должны быть максимально высокими для выставленного ценника. Meizu в это время экономила: вместо Snapdragon ставила дешёвые и менее надёжные чипы MediaTek, камеры её смартфонов были гораздо хуже.

И всё же упрекнуть компанию в тотальной стагнации сложно. В прошлом году она представила Meizu 16th, один из лучших смартфонов по соотношению цены и качества и один из самых эстетичных. В нём дизайнеры проигнорировали "вырезы" и поставили фронтальную камеру с другими датчиками на верхнюю грань рамки, при этом оставив её тонкой. В толпе китайцев, подражающих Apple и друг другу, компания поставила на индивидуальность, что уже достойно уважения.

Razer

Бренд известен спорными по качеству геймерскими аксессуарами. Кроме того, компания взялась за игровые смартфоны. И они не менее противоречивы.

В этом году пошли слухи, что производитель откажется от смартфонов. Компания сократила персонал на 2%, уволив 30 человек, часть которых находилась в мобильном подразделении, и закрыла свой магазин игр. Следом стало известно, что разработка Razer Phone 3 приостановлена.

Какие планы у компании, неизвестно. Есть версия, что работа над Razer Phone 3 продолжается. Производитель не подтвердил ни закрытие мобильного подразделения, ни продолжение работы.