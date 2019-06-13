Старые iPhone лучше новых Android? Что не так с продажами смартфонов в России

Лайфу стали известны самые популярные смартфоны в России весной этого года. На основе рейтингов и других показателей разбираемся в трендах мобильного рынка.

Аналитики компании "Связной Евросеть" обработали данные по продажам смартфонов в стране весной этого года и выяснили, какие модели оказались самыми популярными.

Топ-5 самых популярных смартфонов по количеству продаж составили:

Honor 7A Samsung Galaxy J2 Samsung Galaxy A50 Samsung Galaxy A10 Honor 10

Топ-5 самых популярных смартфонов в денежном выражении составили:

Samsung Galaxy A50 Apple iPhone XR Apple iPhone 8 Plus Apple iPhone 8 Honor 8X

Увеличилась средняя цена смартфона. В период с марта по май она составила 16 504 рубля. Показатель увеличился на 9% по сравнению с весной 2018 года. Это объясняется повышением спроса на более дорогие и технологичные устройства.

Разбираемся в основных трендах мобильного рынка в России.

Начальный уровень незаметен, но важен

В топе самых популярных смартфонов по количеству продаж три устройства из пяти относятся к начальному ценовому уровню — до десяти тысяч рублей.

Samsung Galaxy A10 в комплектации 3+32 Гб стоит 9990 рублей. Из новых Galaxy A эту модель продвигали меньше всех, и, несмотря на это, среди них смартфон стал вторым по популярности после Galaxy A50.

Закономерность сохранилась: в России более дорогие модели делают бренд узнаваемым, но основное число продаж генерируют смартфоны начального уровня. Аналогичный вывод был сделан на основе продаж смартфонов за первый квартал этого года.

iPhone с рамками и кнопкой "Домой": классика не стареет

В топ-5 самых популярных смартфонов в денежном выражении попали два iPhone с несовременным дизайном — 8 и 8 Plus. Широкая рамка, кнопка на передней панели и экран 16:9 — казалось бы, моветон в эпоху безрамочности. И тем не менее "устаревшие" iPhone приносят больше денег ретейлерам и производителю, чем трендовые безрамочные смартфоны.

Причин популярности старых iPhone несколько. Одна из них — привязанность к бренду. Обычно аудитория iPhone банально не смотрит в сторону Android, поэтому выбирает смартфон строго из ассортимента Apple. Привычная и простая iOS, доступность аксессуаров и комплектующих в случае необходимости ремонта — эти факторы важнее трендового дизайна.

Ситуация объясняет, почему выпуск iPhone XR в 2018 году — правильный и логичный ход. Устройство с привычной для аудитории операционной системой и современным дизайном — гарантированный хит.

Покупатели iPhone с рамками не прогадали с выбором. Плюсы у безрамочности есть, но выбрав смартфон с 16:9, вы вряд ли лишитесь чего-то принципиально важного. На экран помещается больше данных при скроллинге — не такой уж и прорыв. В 2012 году такое же преимущество давал iPhone 5 на фоне 4 и 4S, в итоге он стал предметом насмешек за "псевдоинновации". Видео воспроизводятся либо в 16:9, либо в 21:9 — в обоих случаях на экране с 18:9 будут чёрные полосы. Единственное бесспорное преимущество 18:9 и 19,5:9 — в играх: картинка растягивается на весь экран, угол обзора становится шире, что реально улучшает геймплей. Впрочем, вряд ли основная аудитория Apple — это геймеры.

По этой причине "классический" 8 Plus — полноценная альтернатива XR. У официальных продавцов в минимальной комплектации он стоит на семь тысяч дешевле безрамочника на 64 Гб. За эти деньги предлагает двойную камеру с оптическим зумом и полноценным портретным режимом, чем не может похвастаться XR, а в плане автономности лишь незначительно уступает конкуренту.

Samsung поднимается: Galaxy A повышает спрос

Этой весной особенно популярны были Honor и Samsung, утверждают аналитики. О популярности первого мы уже говорили. В первый рейтинг попали два Samsung этого года, во второй — один. Выпуском новых Galaxy A производитель бесспорно укрепил позиции на мобильном рынке после неудачного первого квартала.

Смартфоны этого года гораздо выгоднее по соотношению цены и характеристик. Прошлогодние серии A6 и A8 смотрелись менее привлекательными на фоне Китая, Galaxy A этого года как минимум не уступают конкурентам, а то и превосходят их.

Внешне новые Samsung соответствуют трендам рынка. В отличие от пользователей iPhone, аудитория Android не привязана к одному бренду и легко меняет один на другой. При выборе смартфона на этой операционной системе юзер руководствуется другой логикой: если дизайн современный, значит, здесь есть набор всех современных функций. Это тот момент, когда бренду нужно соответствовать времени, а не гнуть свою линию.

Galaxy A50 — новый хит: почему так вышло

Среди новинок компании — Galaxy A50 — лучший смартфон по соотношению цены и набора возможностей. Логично, что он стал хитом, этому поспособствовали три фактора:

Универсальность. В ассортименте Galaxy A есть компактный A40 и громадный A70. Эти смартфоны по габаритам подойдут далеко не всем. A50 — самое универсальное решение. Диагональ экрана — 6,4 дюйма, тройная камера, высокие производительность и автономность, очевидных минусов нет. У такого смартфона не было причин не стать хитом.

Характеристики. Требовательные игры на нём автоматически запускаются на средних настройках, корпус нагревается только спустя час непрерывного гейминга. Заряда аккумулятора хватит на двое суток умеренного пользования, поддерживается быстрая зарядка. Экран AMOLED — это более насыщенные цвета, чёрный цвет — по-настоящему чёрный, на таких матрицах пиксели этого цвета не подсвечиваются.

Фишки. A50 — самый доступный смартфон с подэкранным сканером отпечатка пальца. С ценой в 19 тысяч рублей вы не найдёте ещё одну модель с таким способом разблокировки. В ценовом диапазоне до 20 тысяч рублей это один из немногих смартфонов с тройной камерой. Перечисленные моменты важны, чтобы выделять смартфон. Galaxy A30 — также добротный аппарат по соотношению цены и качества, но он ничем не примечателен, поэтому и внимания к нему намного меньше.

Honor в числе лидеров. Без неё будет хуже

В первом квартале 2019 года смартфоны бренда стали самыми популярными в России. Весной этого года компания была не единоличным лидером, а конкурировала с Samsung. Это не за счёт собственного спада, а прогресса конкурентов. Проблемы с Google и Android начались в середине мая.

Honor мотивировала Samsung на выпуск смартфонов с более выгодным соотношением цены и качества, Honor за последние годы стала прямым конкурентом Xiaomi в бюджетном и среднеценовом сегментах.

Даже увеличение средней стоимости смартфона в России — во многом заслуга Honor и Huawei. За последние два года ассортимент стал более разнообразным в ценовых категориях 25–35 и 35–45 тысяч рублей. В обеих — одни из самых узнаваемых моделей — от этой компании. Прошлогодний Honor 10 — хит даже спустя год. В сегменте 35–45 тысяч рублей узнаваем View 20. Во многом они мотивировали другие компании ставить на эти ценовые уровни.

Ситуация показывает, что если Huawei и США не уладят конфликт и с производителя не снимут санкции — мобильный рынок сильно обеднеет. Сохранят ли Huawei и Honor привлекательность с собственной операционной системой и "костылями" для пользования приложениями Google, неизвестно.

От бана Huawei выиграют другие производители Android-смартфонов, так как конкуренция сильно снизится. Но хуже станет и пользователям Google, которая прекратит сотрудничество с популярнейшим производителем.