Почему ноутбуки Apple бесят владельцев. Хрупкая клавиатура и ещё 3 причины

В новых моделях MacBook компания откажется от клавиатуры "бабочка". Пользователи слишком часто жаловались на неё. Лайф разобрался, какие особенности ноутбуков из Купертино приносят неудобства пользователям.

Хрупкая и громкая клавиатура

Инсайдер Минг-Чи Куо сообщил, что Apple отказывается от клавиатуры "бабочка". В MacBook Air 2019 и MacBook Pro 2020 будет стоять новая, более практичная модель.

"Бабочка" ставится в ноутбуки Apple с 2015 года, и переход на неё — спорное решение. С ней вероятность поломки устройства увеличилась. В MacBook Pro 2014 года причиной обращения в сервис была клавиатура в 5,6% случаев, у моделей 2015 года обращения из-за неисправности клавиатуры выросли до 6%, а у версий 2016 года — до 11,8%. Кроме того, пользователи жалуются на громкий стук клавиш и залипание, потому что под кнопки легко попадают крошки. В общем, аудитория макбуков явно будет рада отказу от многострадальной комплектующей.

Отсутствие портов

В 2016 году компания приняла два самых спорных решения — на MacBook Pro она заменила верхний ряд клавиш на тачбар и отказалась от портов USB 3.0. Ноутбуки стали оснащаться только разъёмами USB-C Thunderbolt 3 и 3,5-мм для наушников.

Отказ от USB 3.0 ещё можно объяснить. Apple верила, что за USB-C — будущее, и пошла на радикальные меры, как с разъёмом для наушников и Touch ID в iPhone. Мечты компании не воплотились в реальность, флешки и жёсткие диски с USB 3.0 пользуются спросом, но отсутствие подходящего разъёма доставляет неудобство. Теперь решение смотрится не как отказ от ненужного порта, а как стратегический ход "создай проблему и продай решение" — для полноценного пользования устройством надо докупать переходники.

Ещё более странным выглядит игнорирование слота для карты памяти SanDisk. MacBook Pro — профессиональные устройства, среди их аудитории есть фотографы и видеографы. Получается, для полноценной работы аппаратам нужны "костыли" в виде переходников. Тем более этот порт не потребует увеличивать боковые грани корпуса, а пользователи лишатся одной важной проблемы.

У портов USB-C есть и другая проблема — в отличие от USB 3.0 они разбалтываются. Полгода активного использования — и подключенное через разъём устройство будет определяться через раз или случайно отсоединяться. Вернуть порт в прежнее состояние невозможно. Проблема менее заметна на MacBook Pro 15 с четырьмя портами, она серьёзнее на всех остальных моделях, где разъёма всего два.

Низкая производительность

Этот недостаток нивелирует отсутствие вирусов в операционной системе, плавность интерфейса, экосистему, качество сборки и единственный нормальный тачпад. Проблема не касается MacBook Pro 15, в остальном, платя больше 100 тысяч рублей, придётся идти на компромиссы.

MacBook Air 2018 и Huawei MateBook X Pro стоят одинаково — по 100 тысяч рублей. При этом первый вдвое уступает конкуренту по производительности: 7393 против 14 492 баллов в мультиядерном тесте GeekBench. Все модели, кроме Pro 15, — печатные машинки, с которыми надо забыть о требовательных задачах (вроде монтажа в высоком разрешении). Беда в том, что они стоят от 100 тысяч рублей, а за эти деньги можно найти модели на Windows с такой же производительностью, как у MacBook Pro 15.

Малый объём памяти

В моделях MacBook Pro с тачбаром компания отказалась от модификаций со 128 Гб накопителя. Логично. Профессиональным устройствам нужно много встроенной памяти, иначе для работы они будут непригодны.

Куда хуже ситуация с другими моделями. MacBook Pro без тачбара не обновлялся с 2017 года, в минимальной комплектации — именно 128 Гб. В 2018 году был выпущен MacBook Air, и там та же ситуация: в минимальной комплектации стоит чип на 128 Гб, а версия с большим объёмом памяти стоит почти на 20 тысяч дороже.

Впрочем, у MacBook Pro с тачбаром другая проблема. Компания не жалеет памяти на 15-дюймовые версии, стоящие от 200 тысяч рублей, у 13-дюймовой модели всё скуднее — там 8 Гб оперативной памяти. Откройте одновременно графический редактор и интернет-браузер, ноутбук начнёт нагреваться и медленно работать, потому что объёма оперативной памяти недостаточно.

Apple показала индустрии технологий, как можно продавать одно устройство за разные ценники, и до сих пор лучше всех использует эту политику. Компания привлекает пользователя относительно низкой ценой, но ставит ультиматум: либо экономь и мучайся, либо доплачивай и не знай проблем. Поэтому, выбирая макбук, можно заранее прибавлять 20 тысяч рублей к минимальной стоимости.