Возьмите что-то другое. Какие гаджеты Apple нельзя покупать в 2019 году

Ассортимент продукции от компании из Купертино слишком богат. Производитель выпускает разом несколько устройств и не снимает с производства старые модели. Рассказываем, каких аппаратов стоит сторониться.

iPhone 8 Plus

Смартфон 2017 года стоит чуть дешевле современного iPhone XR с безрамочным экраном. Купившим его ранее пользователям беспокоиться не о чем, устройство достойно отслужит им оставшееся время. Но брать его в 2019 году — недальновидное решение.

iPhone XR в минимальной комплектации на 64 Гб можно найти за 50 тысяч рублей, 8 Plus с тем же объёмом накопителя — за 45 тысяч. 5 тысяч разницы, и лучше производительность, скорость работы, автономность, экран, камера (если не считать оптический зум) и система управления.

Ещё один минус смартфона — архаичный дизайн: широкая рамка, экран с пропорциями 16:9, кнопка "Домой" на передней панели. Корпус по габаритам такой же, как у современных "лопат", но экран меньше, чем у относительно компактных iPhone XS, Huawei P30 и Galaxy S10e. Со старым дизайном в 8 Plus стоит древняя навигация с помощью кнопки "Домой", тогда как XR управляется более удобными и эстетичными жестами.

Радует, что магазины не навязывают его пользователям. Консультанты предлагают преимущественно iPhone XR. И это редкий случай, когда к продавцу стоит прислушаться, а смартфон двухлетней давности пора снять с производства вслед за iPhone X.

iPhone 7 и 7 Plus на 32 Гб

Объём памяти — единственная причина не брать эти подешевевшие модели. 32 Гб — слишком мало. Такой объём быстро заполняется файлами и приложениями. Одна поездка в отпуск, и память окажется забита фотографиями, раз в полгода галерею определенно придётся чистить.

С этими смартфонами в любом случае придётся идти на компромиссы, даже если вы мало задействуете камеру. Медленная зарядка, маленький экран. Здесь также низкая автономность — у iPhone 7 заряда может не хватить даже до вечера, у 7 Plus — получше. Взяв версию на 32 Гб, вы добавите себе ещё одну проблему. Модификации на 128 Гб в дефиците. Если хотите одну из этих моделей, ищите именно их.

MacBook 12

9 июля устройство сняли с производства, магазины продают остатки от последних партий. Линейка компактных MacBook не обновляется с 2017 года и не дешевеет. Второй фактор ключевой: ноутбук стоит 100 тысяч рублей. За эти же деньги предлагаются MacBook Pro 13 без тачбара и MacBook Air 2018. Таким образом, компания просто путает нас в модельном ряде ноутбуков.

Всё просто. Вам нужен относительно мощный MacBook — доплатите и берите Pro 13. Нужны лёгкие задачи — покупайте новый Air, где есть ещё и сканер отпечатков пальцев, что ускорит разблокировку.

MacBook 12 считался идеальным устройством для командировок, но даже по этой части его вытеснил Air 2018 — он также лёгкий и компактный, незначительно тяжелее и больше конкурента. В устройстве менее проблемная версия клавиатуры "бабочка".

Старый MacBook Air

MacBook 12 стоит удешевить как минимум из-за успешного опыта другой модели. Причина популярности предыдущего поколения MacBook Air одна — исключительно дешевизна.

За 60 тысяч рублей пользователь получит компактный ноутбук на macOS и с высокой автономностью. Правда, за исключением этих двух моментов ноутбук без шансов уступает всем конкурентам за эту же сумму. Экран, производительность, звук — если вам важно что-то из этого, присмотритесь к альтернативам на Windows.

Особенно бросается в глаза дисплей с широкой рамкой и низким разрешением. Посмотрите на него в магазине, подумайте, действительно ли вы хотите потреблять контент и работать на ноутбуке с таким экраном.

Старый MacBook Air также рассматривается как временное решение. В таком случае единственный рациональный вариант — взять подержанный аппарат за 35 тысяч, который эксплуатируют не больше двух лет, а не брать новый за 60 тысяч рублей.

iPod touch

Apple отказалась от разъёма для наушников в iPhone, но продолжает ставить его в iPad и iPod. Велика вероятность, что так она мотивирует покупать второе устройство: смартфон для практичных Bluetooth-наушников, планшет и плеер для более дорогих и качественных гарнитур. iPad можно купить ради музыки и потребления контента — на большом, планшетном экране это делать гораздо комфортнее, чем на маленьком, мобильном. Покупать iPod ради музыки? Поверьте, звучит странно.

Нет ни одной причины взять устаревшее устройство, кроме ностальгии. Если нужно слушать музыку через проводные наушники, тогда уже есть смысл взять планшет. Специально для загрузки музыки брать отдельное устройство уже нет смысла — у нас есть стриминговые сервисы, а значит, память на смартфоне не будет забита.

Специально для игр? Тоже нет. Тогда лучше купить iPhone или Android-смартфон начального уровня и получить полноценное мобильное устройство, а не неполноценную приставку. Тем более диагональ экрана плеера — всего 4 дюйма, потреблять контент некомфортно.

В общем, с iPod touch компания поступила, как создатели популярных сериалов: вместо красивого конца она решила доить его до последнего. Это оказалось выгодно компании и неприятно для аудитории.