Дешевле и удобнее AirPods. Что могут беспроводные наушники Huawei FreeBuds Lite

Huawei выпустила полностью беспроводные наушники с амбушюрами, шумоизоляцией и поддержкой голосовых помощников. Лайф протестировал аксессуары и выделил их плюсы и минусы.

После отказа от разъёма 3,5 мм на смартфонах А-бренды, как правило, предлагают альтернативу в виде беспроводных наушников. Huawei в прошлом году выпустила полностью беспроводные (True Wireless) — FreeBuds. В этом году ту модель сняли с производства, а на смену ей выпустили новые, более доступные — FreeBuds Lite.

Коробка и комплектация

Наушники поставляются в прямоугольной картонной коробке. Открыв её, вы увидите зарядный кейс. Под ним лежит ещё одна коробка. В ней — четыре пары амбушюр, одна пара резиновых колец для насадки на корпус, кабель для зарядки microUSB и инструкция. Коробка вроде бы неважный момент, но первые эмоции мы получаем именно при распаковке и изучении комплектации — это влияет на общее впечатление. Тут с упаковкой порядок, наушники укомплектованы добротно.

Дизайн и эргономика

Ключевое отличие Huawei FreeBuds Lite от Apple AirPods — наличие амбушюр, а следовательно, универсальность. Покупатель может не беспокоиться, что аксессуары не подойдут по размеру и будут выпадать из ушей — одна из четырёх пар амбушюр точно подойдёт.

Корпус вкладышей больше AirPods и сильнее выпирает из ушей. Внешне наушники Huawei напоминают клюшку для гольфа. И это не просто так — на корпусе расположены сенсоры, но о них позже. Дизайн вкладышей повторяет контуры нижней полости ушного канала, аксессуары сидят удобно.

Внешне гарнитура смотрится небюджетно. Кроме того, её корпус водонепроницаемый — с защитой по стандарту IPX4 наушниками можно пользоваться в дождливую погоду.

Кейс в закрытом состоянии смотрится обычно — ничем не выделяется, ничем не раздражает. Вес чехла — 45,5 г, размер — 80,2 x 33,3 x 28,8 мм. В карман его точно не положить, ткань сильно оттопырится. В идеале чехол надо хранить в кармане верхней одежды или рюкзаке.

В кейсе наушники лежат крест-накрест: левый справа, правый — слева. Со временем привыкаешь, но сначала непривычно. Впрочем, проблема касается полностью всех беспроводных наушников, кроме AirPods, — у них расположение в кейсе идеальное: при открытии чехла интуитивно ясно, где левый, а где правый. В этом плане пока ни один производитель беспроводных гарнитур не смог приблизиться к Apple.

Соединение и сенсоры

Для сопряжения наушников с устройством надо зажать и в течение пяти секунд удерживать кнопку на кейсе рядом с microUSB. После процесс повторять не нужно. Наушники отключатся, когда вы уберёте их в кейс, и подключатся, когда их достанете. Качество соединения с устройствами хорошее: если отойти от него на 10 метров за две бетонные стены, качество воспроизведения не ухудшится, помех и обрывов не будет.

К наушникам прилагается приложение FreeBuds Lite. Оно доступно только в Google Play — в App Store его нет. Язык — только английский. Впрочем, смысла в приложении нет. В него не добавлены эквалайзер или подробное отображение процента заряда. В нём есть инструкция по эксплуатации на английском, иногда приходят обновления. Всё. А было бы здорово включать и отключать шумоподавление и приложения. Подключить наушники с помощью приложения тоже нельзя — только через раздел настроек Bluetooth.

FreeBuds Lite выполнены в форме клюшки для гольфа не просто так: это позволило разместить сенсоры на корпусе и управлять воспроизведением музыки. Наушники автоматически распознают, когда пользователь вынимает их, и отключают музыку. Эта функция выполнена странно: если вытащить один наушник, а второй оставить, воспроизведение прекратится. Вставляешь обратно, затем вынимаешь — музыка снова включается.

Корпус также оснащён сенсорами для вызова голосового ассистента, включения/выключения музыки и приёма звонков. Двойное нажатие на левый наушник — вызов помощника, двойное нажатие на правый наушник — включение или выключение трека, двойное нажатие на любой наушник — приём вызова. Гарнитура распознаёт только одну команду — двойное нажатие. Переключать музыку нельзя.

Размещение сенсоров для управления музыкой — неоднозначное решение. С одной стороны, можно управлять потоком без помощи смартфона. С другой — появляются рандомные нажатия. Можно случайно выключить музыку, поправляя наушник. Чтобы запомнить, где располагаются сенсоры, и не задевать их, нужно время. AirPods любят за надёжность — ими можно как угодно неряшливо пользоваться и при этом быть уверенным, что всё пойдёт как надо. FreeBuds Lite этим похвастаться не могут.

Звук

Если оценивать звук относительно только беспроводных гарнитур, то качество хорошее. Наушники поддерживают кодек AAC-LC. Аудио воспроизводится с потерей звука, но не сильной. С ним удаляются не воспринимаемые человеком составляющие сигнала, качество остаётся на высоком уровне. Кодек также обеспечивает шумоизоляцию.

На практике заявленные параметры оправдываются. Мы сравнили FreeBuds Lite с Beats X. У гарнитуры Huawei звук более чистый, лучше воспроизводятся низкие частоты. Впрочем, качество звука — эфемерное понятие. Его оценка зависит от многих факторов, в частности предыдущей гарнитуры. Неприятные ощущения доставляет только отключение музыки. Звук пропадает не синхронно: сначала в одном наушнике, а через полсекунды — в другом.

Достоинство FreeBuds Lite — шумоизоляция. С ней удобно слушать музыку и принимать вызовы в общественных местах: вы хорошо будете слышать воспроизводимый звук и не будете отвлекаться на внешние факторы.

Впрочем, шумоизоляция не всегда идёт на пользу: во время тренировок или в людном, незнакомом месте из-за неё пользователь может хуже ориентироваться на местности. Huawei решила проблему: у одной из четырёх пар амбушюр сделаны отверстия, с ними звуковое давление снизится — и вы будете лучше слышать окружающую среду. Главное, чтобы насадки не потерялись.

Автономность

Показатели автономности у Huawei FreeBuds средние. Объём аккумулятора — 410 мАч, после подзарядки наушники работают 12 часов. Затычки быстро восполняют энергию: 15 минут в кейсе — и заряда хватит ещё на полтора часа прослушивания музыки.

Без чехла наушники держат заряд 3 часа — не самая большая цифра, новые AirPods работают 5 часов, но больше и не надо. Обычно мы не слушаем музыку без перерыва даже столько времени. Чтобы поставить больше аккумуляторы, пришлось бы увеличить размеры гарнитуры, а это сделало бы её менее эргономичной.

Вывод

Huawei выпустила противоречивые наушники. С одной стороны, у них хороший звук, соединение и шумоизоляция, с другой — неудачно реализованные сенсоры. Можно ли их полюбить? Определённо. Всё же главное в гарнитуре — звук. А для беспроводных наушников у FreeBuds Lite отличные динамики, есть возможность менять насадки. С этими преимуществами можно забыть о недостатках. Гарнитура стоит 8 тысяч рублей, и такую цену она полностью оправдывает.