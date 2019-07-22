Пользователи iPhone массово переходят на Android. Что их заставляет?

Американская компания BankMyCell выяснила, что доля пользователей iPhone, желающих обменять старый гаджет на более новую версию того же бренда, снизилась на 15,2% по сравнению с прошлым годом. В то же время за июнь 2019 года 18% пользователей iPhone перешли на Samsung. В других странах положение бренда из Купертино также ухудшается. Монополия компании не рушится, но причины сменить платформу в 2019 году гораздо весомее, чем раньше. Лайф выяснил, стоит ли переходить пользователям iPhone на Android.

Android-смартфоны стали лучше

В первую очередь расстановка сил на мобильном рынке изменилась за счёт прогресса производителей Android-смартфонов, а не стагнации Apple.

В США всему виной Samsung, в России и Китае это связано с прогрессом в двух ценовых сегментах — 25–35 и 35–45 тысяч рублей. В 2017 году "убийцей флагманов" считался OnePlus 5, смартфон с шустрой операционной системой, AMOLED-экраном и быстрой зарядкой, но посредственной камерой. В 2019-м этого мало, чтобы быть альтернативой самым дорогим смартфонам.

В ассортименте Android-смартфонов есть Honor 20 с топовым процессором и достойной камерой, делающей качественные фото при недостаточной освещённости. Альтернатива ему — Xiaomi Mi 9 SE с оптическим зумом или Xiaomi Mi 9T с неплохой камерой и оригинальным дизайном. На десять тысяч дороже можно взять Xiaomi Mi 9 с оптической стабилизацией камеры. Эти смартфоны стоят вдвое или втрое ниже, но предлагают весь необходимый набор возможностей, а внешне смотрятся даже интереснее.

Характеристики были бы ничем без стабильно работающей оболочки. И это самое важное достижение индустрии: Android стал более эстетичным и перестал лагать. В плане удобства пользования он всё ещё уступает iOS, но прогресс заметен. Это касается и оболочек — уродливый TouchWiz на Samsung сменила лаконичная Samsung Experience, а на смену ей пришла эстетичная и функционально продуманная One UI. Прошивка Xiaomi MIUI — одна из самых приятных. Путём заимствования у сильнейших (iOS) разработчики создали минималистичный и удобный софт.

Производители Android-смартфонов более щедрые

В 2017 году Samsung поразила заботой: тогда компания перешла с зарядного порта microUSB на USB-C, и в комплекте к Galaxy Note 8 шёл переходник microUSB — USB-C. Получается, если у вас были аксессуары со старым разъёмом, им можно было продлить жизнь.

Samsung — самая щедрая компания в плане комплектации. В коробках со смартфоном также идёт переходник USB 3.0 — USB-C, вы без труда сможете подключить к смартфону флешку, клавиатуру, мышь.

Производители Android-смартфонов заманивают не только комплектациями. За предзаказ их флагмана магазины дают подарок: беспроводные наушники, смарт-часы или фитнес-трекер — те устройства, что стремительно набирают популярность в последние годы.

Впрочем, поразить комплектацией на фоне Apple нетрудно — достаточно положить в коробку быструю зарядку. Она идёт со всеми Android-смартфонами за 15 тысяч рублей и дороже, а у флагманов из Купертино — дохлая на 5 Ватт, быстрая будет стоить от трёх тысяч рублей. Или предоставить бесплатно нормальный объём памяти в облаке — Apple даёт лишь 5 Гб в iCloud для резервной копии iPhone. Дальше вы либо покупаете больше гигабайтов по подписке, либо мучаетесь с уведомлениями об отсутствии места для копии.

Android-смартфоны — больше не подражание Apple

В 2018 году производители впали в крайность и массово начали копировать iPhone X с камерой с вертикально расположенными сенсорами. Ко второй половине прошлого года их отпустило — они нашли другие решения и даже начали экспериментировать с форм-факторами (слайдер, с выдвижной фронтальной камерой).

В 2019 году о копировании смартфонов Apple никто не думает. Компании нашли альтернативные подходы — "капли", "точки", выдвижные селфи-камеры. Дизайн при этом не бесит, как в своё время три физические кнопки на Android. Напротив, смартфоны безрамочные, полезная площадь больше, а вырез под камеру, если он и есть, не так сильно бросается в глаза, как "чёлка".

Отказ от "чёлки" прямо связан с отказом от 3D-сканеров лица. Надо отдать должное Apple — ни один из конкурентов не создал конкурента Face ID. Зато компании предложили подэкранный сканер отпечатка пальца, альтернативный способ разблокировки. Опять же, выбор между ними — дело вкуса.

Apple осознаёт ситуацию

Компания понимает, что теряет позиции, и предпринимает попытки если не вернуть своё, то точно не продолжить терять. Это наблюдается по двум моментам.

— Агрессивное навязывание своей продукции. Компания особенно интенсивно продвигала XR — рассылала спам и предлагала покупку по программе Trade In, когда клиент сдаёт старый смартфон и получает скидку на новый.

— Ценовая политика. Кажется, модели iPhone 2019 года будут стоить столько же, сколько и устройства прошлого года. По данным сайта Wccftech, в Китае преемники XS, XS Max и XR будут стоить от 1292, 1422 и 989 долларов соответственно (в переводе с китайских жэньминьби). Примерно столько же стоили и актуальные модели, цены незначительно поменялись из-за колебаний курсов валют.

Хочу перейти на Android. Как сориентироваться?

Расставьте приоритеты и ответьте на вопрос, что вы хотите получить от смартфона. Для начала определитесь с ценой. Если рассматривать устройства как альтернативы iPhone, то наиболее выгодными смотрятся три сегмента.

25–35 тысяч рублей. Смартфоны среднего класса. Сегмент вырос за последние два года. Здесь встречаются смартфоны с флагманскими процессорами, почти у каждой модели достойная камера. Урезаны они обычно в мелочах: редко встречаются модели с оптическим зумом или стереодинамиками, нет пылевлагозащиты.

35–45 тысяч рублей. Подходят на роль "убийц флагманов". У этих смартфонов больше мелочей, а комплектующие дороже. В камерах уже появляется оптическая стабилизация камеры, например у Xiaomi Mi 9 и Huawei P30. Стереодинамики — уже не такая редкость. Из недостатков, опять же, отсутствие мелочей вроде пылевлагозащиты. Но их гораздо меньше, чем в сегменте на уровень ниже.

От 45 тысяч рублей. Смартфоны с максимальной функциональностью. В них ставятся самые дорогие комплектующие, а разработчики наиболее дотошно оптимизируют и поддерживают софт. Высокий ценник полностью оправдывается.

Далее определитесь с брендом. От него будет зависеть оформление фирменной оболочки. В России наиболее выгодны четыре марки: Samsung, Xiaomi, Honor, Huawei. Подробнее об оболочках.

Samsung One UI. Разработана так, чтобы пользователь задействовал только нижнюю часть экрана. С ней удобно пользоваться смартфоном с большой диагональю экрана. Так, например, Galaxy A70 не кажется огромным. Кроме того, в ней хватает приятных мелочей вроде индикатора поворота экрана. Минус прошивки — реализация жестов (это просто три свайпа вместо трёх кнопок навигационной панели) и сложность — команд слишком много, пользователь iOS может запутаться.

Xiaomi MIUI. Наиболее удобная прошивка для пользователя iOS. Она минималистична, интуитивно ясна. Разработчики заимствовали из операционной системы Apple анимации. К примеру, свёртывание приложения в иконку. Это красиво и полезно: так софт обучает пользователя и помогает запомнить, в какой иконке какое приложение. Минус оболочки — стабильность работы. Из-за большого количества моделей её трудно оптимизировать под смартфоны, поэтому временами она может подлагивать.

EMUI (Magic UI). Прошивки Huawei и Honor — почти одно и то же. Плюс оболочек — анимации: жесты, то же свёртывание приложения в иконку. Минус — дизайн, который давно пора переосмыслить. Оболочка — в целом не сильная сторона Huawei и Honor. Она не раздражает, но на фоне прошивок конкурентов выделить особо нечего.

Можно ли выбрать другие бренды? Да, среди них есть смартфоны на чистой Android или с более интересными оболочками. Правда, у устройства непопулярной марки может возникнуть проблема с доступностью комплектующих или аксессуаров. К примеру, у вас разбился экран, а в сервисном центре нет нужной комплектующей. Берите, если нравится, но надёжнее взять аппарат популярного бренда.

Android-смартфоны правда лучше?

Если учитывать стоимость, то да. По соотношению цены и характеристик смартфоны Apple безнадёжно отстают.

Если же вывести стоимость за скобки, то тут не всё так просто. iOS формирует набор привычек, с которыми потом сложно перейти на Android. Операционная система Apple проста и лаконична, в ней нет лишних команд, поэтому функциональность "зелёного робота" может не только привлечь, но и оттолкнуть.

Факт, что Android сократила отставание от iOS в плане удобства и эстетики. Поэтому, если вы хотите сэкономить и перейти на другую операционную систему или просто получить новый пользовательский опыт, бояться нечего.