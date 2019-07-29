Узнайте свой смартфон лучше. 20 фишек Honor и Xiaomi, которые вас удивят
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Honor
При свайпе вправо на главной странице рабочего стола открывается страница с рекомендованными Google статьями. Она может и быть полезной, и бесить. Во втором случае проблема решается.
Не хотите видеть рекомендованные Google статьи (свайп вправо)? Отключите их
"Настройки" -> "Рабочий экран и обои" -> "Настройки рабочего экрана" — и выключите Google feed
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Не хотите, чтобы посторонние могли прочесть уведомления на экране блокировки? Его можно скрыть в настройках.
Скройте содержимое уведомлений на экране блокировки
"Настройки" -> "Уведомления" в "Уведомления на экране блокировки" — и выберите "Отображение со скрытым контентом"
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Адаптивная яркость — спорная функция, точно нуждающаяся в доработке. В Magic UI этого нельзя сделать в шторке. Чтобы решить проблему, надо поискать в настройках.
Отключите автояркость
В Magic UI и EMUI она не размещена в шторке. Пройдите в "Настройки" -> "Экран" — и под ползунком отключите "Авто"
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Если диагональ экрана превышает шесть дюймов, большим пальцем трудно дотянуться до противоположной стороны или верхней грани рамки. Проблема решаема.
Большой экран? Включите управление одной рукой
"Настройки" -> "Управление" — и включите "Управление одной рукой". Там же вам покажут жесты для включения режима
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Трудно фотографировать? Включите сетку
В приложении камеры пройдите в "Настройки" и включите "Сетка". С ней проще выбрать ракурс и выстроить композицию
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Включите мгновенную съёмку — и не теряйте времени
Пройдите в "Настройки" камеры и включите её. Двойным нажатием кнопки снижения громкости на экране блокировки вы сделаете снимок
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Голосовые помощники доставили много проблем с момента появления в смартфонах. Даже если на корпусе для них нет отдельной кнопки, они могут доставлять неудобства.
Мешает "Google Ассистент"? Отключите его
В приложении Google пройдите по "Ещё" -> "Настройки" -> "Google Ассистент" -> "Ассистент" -> "Телефон" — и отключите помощника
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Отключите "Google Ассистент" в системе управления жестами
"Настройки" -> "Система" -> "Системная навигация" — нажмите на "Жесты" и отключите голосовой помощник
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Используйте длинный скриншот
Сделайте обычный скриншот, нажмите на полученный снимок и выберите команду "Прокрутка"
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Выполните серийную съёмку
Зажмите затвор, и смартфон сделает ряд фотографий. Вы сможете выбрать самый удачный кадр
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Xiaomi
Скройте ненужные иконки. Они и не удалятся, и не будут засорять рабочий стол
В приложении "Безопасность" пройдите в "Защита приложений" -> "Скрытые приложения" -> "Управление приложениями"
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Чтобы скрыть иконки, вам нужно войти в "Mi Аккаунт". Кроме того, вам понадобится графический ключ. Сделайте такой, чтобы не забыть.
Используйте длинный скриншот
Всё так же. Сделайте обычный скриншот, нажмите на полученный снимок и выберите команду "Прокрутка"
Фото © LIFE
Попробуйте картинку в картинке. Маленькое окно удобнее разделения экрана
"Настройки" -> "Расширенные настройки" -> "Конфиденциальность" -> "Специальный доступ" -> "Картинка в картинке"
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Большой смартфон? Включите управление одной рукой
"Настройки" -> "Расширенные настройки" -> "Управление одной рукой" — и активируйте команду
Фото © LIFE
Отличие этой возможности в MIUI от остальных оболочек в том, что здесь настраивается длина диагонали интерфейса с активированной функцией: 3,5, или 4, или 4,5 дюйма.
Двигайте курсор свайпом по пробелу
Движениями вправо или влево перемещайте курсор в нужное место, чтобы удалить только нужную букву, а не всё слово
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Добавьте частые фразы и не тратьте время на их ввод
Зажмите курсор и выберите "частые фразы". Добавьте их и не вводите каждый раз
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Фотографии с заваленным горизонтом смотрятся неприятно. Это можно исправить в настройках, но качество может ухудшиться. MIUI позволяет следить за горизонтом ещё при создании фото.
Боитесь завалить горизонт? Следите за ним
В приложении камеры на верхней панели нажмите "Дополнительно" и включите "Горизонт". Вы увидите, когда неровно держите телефон
Фото © LIFE
Откладывание уведомлений
Свайпните влево и нажмите на "часы", тогда это уведомление отложится. Выберите на сколько: 15 минут, 30 минут, 1 час, 2 часа
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Нужны переключатели в шторке, а не уведомления? Одно действие вместо двух
Свайпните от верхней грани рамки вниз двумя пальцами, и они откроются сразу. Не нужно свайпать дважды.
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Активируйте дополнительные жесты. Разделение экрана, фонарик и прочее
"Настройки" -> "Расширенные настройки" -> "Кнопки и жесты" -> "Функции кнопок и жестов"
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