Узнайте свой смартфон лучше. 20 фишек Honor и Xiaomi, которые вас удивят

Android — сложная для освоения операционная система. Кроме того, производители кастомизируют её с помощью фирменных оболочек, что ещё больше затрудняет изучение софта. Xiaomi и Honor — самые популярные в России бренды смартфонов. Лайф разобрался в их оболочках и нашёл фишки этих оболочек, о которых пользователи могут и не знать.

Honor

При свайпе вправо на главной странице рабочего стола открывается страница с рекомендованными Google статьями. Она может и быть полезной, и бесить. Во втором случае проблема решается.

Не хотите видеть рекомендованные Google статьи (свайп вправо)? Отключите их "Настройки" -> "Рабочий экран и обои" -> "Настройки рабочего экрана" — и выключите Google feed Фото © LIFE

Не хотите, чтобы посторонние могли прочесть уведомления на экране блокировки? Его можно скрыть в настройках.

Скройте содержимое уведомлений на экране блокировки "Настройки" -> "Уведомления" в "Уведомления на экране блокировки" — и выберите "Отображение со скрытым контентом" Фото © LIFE

Адаптивная яркость — спорная функция, точно нуждающаяся в доработке. В Magic UI этого нельзя сделать в шторке. Чтобы решить проблему, надо поискать в настройках.

Отключите автояркость В Magic UI и EMUI она не размещена в шторке. Пройдите в "Настройки" -> "Экран" — и под ползунком отключите "Авто" Фото © LIFE

Если диагональ экрана превышает шесть дюймов, большим пальцем трудно дотянуться до противоположной стороны или верхней грани рамки. Проблема решаема.

Большой экран? Включите управление одной рукой "Настройки" -> "Управление" — и включите "Управление одной рукой". Там же вам покажут жесты для включения режима Фото © LIFE

Трудно фотографировать? Включите сетку В приложении камеры пройдите в "Настройки" и включите "Сетка". С ней проще выбрать ракурс и выстроить композицию Фото © LIFE

Включите мгновенную съёмку — и не теряйте времени Пройдите в "Настройки" камеры и включите её. Двойным нажатием кнопки снижения громкости на экране блокировки вы сделаете снимок Фото © LIFE

Голосовые помощники доставили много проблем с момента появления в смартфонах. Даже если на корпусе для них нет отдельной кнопки, они могут доставлять неудобства.

Мешает "Google Ассистент"? Отключите его В приложении Google пройдите по "Ещё" -> "Настройки" -> "Google Ассистент" -> "Ассистент" -> "Телефон" — и отключите помощника Фото © LIFE

Отключите "Google Ассистент" в системе управления жестами "Настройки" -> "Система" -> "Системная навигация" — нажмите на "Жесты" и отключите голосовой помощник Фото © LIFE

Используйте длинный скриншот Сделайте обычный скриншот, нажмите на полученный снимок и выберите команду "Прокрутка" Фото © LIFE

Выполните серийную съёмку Зажмите затвор, и смартфон сделает ряд фотографий. Вы сможете выбрать самый удачный кадр Фото © LIFE

Xiaomi

Скройте ненужные иконки. Они и не удалятся, и не будут засорять рабочий стол В приложении "Безопасность" пройдите в "Защита приложений" -> "Скрытые приложения" -> "Управление приложениями" Фото © LIFE

Чтобы скрыть иконки, вам нужно войти в "Mi Аккаунт". Кроме того, вам понадобится графический ключ. Сделайте такой, чтобы не забыть.

Используйте длинный скриншот Всё так же. Сделайте обычный скриншот, нажмите на полученный снимок и выберите команду "Прокрутка" Фото © LIFE

Попробуйте картинку в картинке. Маленькое окно удобнее разделения экрана "Настройки" -> "Расширенные настройки" -> "Конфиденциальность" -> "Специальный доступ" -> "Картинка в картинке" Фото © LIFE

Большой смартфон? Включите управление одной рукой "Настройки" -> "Расширенные настройки" -> "Управление одной рукой" — и активируйте команду Фото © LIFE

Отличие этой возможности в MIUI от остальных оболочек в том, что здесь настраивается длина диагонали интерфейса с активированной функцией: 3,5, или 4, или 4,5 дюйма.

Двигайте курсор свайпом по пробелу Движениями вправо или влево перемещайте курсор в нужное место, чтобы удалить только нужную букву, а не всё слово Фото © LIFE

Добавьте частые фразы и не тратьте время на их ввод Зажмите курсор и выберите "частые фразы". Добавьте их и не вводите каждый раз Фото © LIFE

Фотографии с заваленным горизонтом смотрятся неприятно. Это можно исправить в настройках, но качество может ухудшиться. MIUI позволяет следить за горизонтом ещё при создании фото.

Боитесь завалить горизонт? Следите за ним В приложении камеры на верхней панели нажмите "Дополнительно" и включите "Горизонт". Вы увидите, когда неровно держите телефон Фото © LIFE

Откладывание уведомлений Свайпните влево и нажмите на "часы", тогда это уведомление отложится. Выберите на сколько: 15 минут, 30 минут, 1 час, 2 часа Фото © LIFE

Нужны переключатели в шторке, а не уведомления? Одно действие вместо двух Свайпните от верхней грани рамки вниз двумя пальцами, и они откроются сразу. Не нужно свайпать дважды. Фото © LIFE