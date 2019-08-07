Galaxy Note 10 — лучшая альтернатива iPhone. Брать на старте или ждать скидки?

Корейский гигант презентует два новых флагмана — Galaxy Note 10 и Note 10+. Аппараты станут альтернативами новым моделям iPhone. Лайф разобрался, стоит ли их покупать и когда выгоднее всего это сделать.

Перед покупкой нового смартфона логичным образом возникает вопрос: брать устройство на старте продаж или подождать скидок и взять спустя несколько месяцев?

Samsung Galaxy Note 10 выходит в конце лета, когда на рынке уже есть флагманы этого года с современными решениями. Кроме того, Samsung быстро опускает цены на смартфоны, логичный ход — подождать скидок.

Кроме того, положение фирмы Samsung на мобильном рынке ухудшается. В отчёте за второй квартал 2019 года указано, что выручка компании упала в два раза. Вполне вероятно, что производитель будет агрессивно продвигать свои самые дорогие устройства и привлекать внимание пользователей.

Сколько будут стоить Galaxy Note 10?

Официально цены смартфонов не названы. По данным корейского Yonhap News Agency, Galaxy Note 10 будет стоить от одной тысячи долларов, а Galaxy Note 10+ — от 1,2 тысячи, это 65 и 78 тысяч рублей соответственно без учёта НДС.

Смартфоны окажутся дороже, чем S10 и S10+. Они в минимальных комплектациях стоили 900 и 1000 долларов соответственно, а в России их можно взять за 69 и 76 тысяч рублей. В общем, на Note 10 придётся раскошелиться.

В серых точках устройства будут стоить как раз 65 и 78 тысяч рублей. Стоит ли их покупать или нет, решать вам. Вы сэкономите деньги, но лишитесь гарантийного обслуживания.

В чём особенности Note 10?

Устройства получат под фронтальную камеру вырез в форме точки. В отличие от S10 она расположится по центру, а не с краю. Основные камеры расположатся вертикально, а не горизонтально. Смартфоны будут выполнены в том же стиле, что и другие модели производителя, но внешне будут выделяться.

Друг от друга аппараты будут отличаться по размерам — Note 10 и Note 10+ получат экраны с диагоналями 6,4 и 6,8 дюйма. Пугаться не стоит. По габаритам Note 10+ будет схож с Galaxy Note 9, компания смогла разместить увеличенный экран в тот же корпус за счёт уменьшения рамок. Обычная версия с той же диагональю дисплея окажется меньше прошлогодней модели по этой же причине. И не забывайте об изогнутых краях экрана, что позволяет разместить дисплей большей диагонали.

Важное изменение — отказ от разъёма для наушников на 3,5 мм. Компания проигнорировала заданный корпорацией Apple тренд в 2016 году, но спустя три года пришла к выводу, что порт уходит в прошлое.

У Note 10 будет три модуля основной камеры, у Note 10+ — четыре. Не ждите революцию. По словам инсайдера Ice Universe, в этих смартфонах Samsung не переосмыслит камеру, инновации компания оставит Galaxy S11. Получается, Note 10 и Note 10+ будут сильны по видеосъёмке и слабы по фото в условиях недостаточной освещённости.

Какими бывают акции?

Выгодные предложения можно найти как на старте, так и спустя время после презентации.

Производители Android-смартфонов традиционно дарят аксессуары за предзаказ или покупку мобильного устройства на старте продаж. Это могут быть беспроводные наушники, фитнес-браслет или умные часы. Велика вероятность, что в этом году клиенты получат часы Galaxy Watch Active 2.

За предложениями ретейлеров есть смысл следить не только на старте продаж, компании могут дарить аксессуар за покупку и в обычные дни. Осенью 2018 года за покупку Galaxy S9 и S9+ ретейлеры дарили беспроводные наушники или смартчасы.

Второй вариант — ждать понижения стоимости. Здесь уже всё туманно. Samsung любит опускать цены на флагманы, но не в этом году — в официальной рознице Galaxy S10 и S10+ стоят столько же, сколько на старте продаж, а Note 9 подешевел только перед выходом нового поколения. Впрочем, есть вероятность, что компания не будет долго держать ценники на Note 10 — они реально завышены, плюс осенью появится мощный конкурент в лице смартфона Huawei P30 Pro.

Какие минусы у Galaxy Note 10?

Бесспорных недостатков два:

Функциональность камеры. У неё отличные алгоритмы и оптическая стабилизация, но она уступает устройству Huawei по зуму и съёмке при недостаточной освещённости. В смартфоне Samsung нет полноценного ночного режима, его автоматически определяет искусственный интеллект. На готовом снимке всё равно появляются проблемы с динамическим диапазоном. Впрочем, впечатление от камеры зависит от того, насколько хороша она была в предыдущем устройстве. Если вы перейдёте на Galaxy Note 10 с Galaxy S8, камера, бесспорно, вас порадует.

Автономность. Она достойная, но смотрится хуже на фоне устройств Huawei. При умеренной нагрузке смартфоны Samsung работают без подзарядки одни сутки, тогда как китайские флагманы даже при сильной нагрузке работают полтора дня.

Какие альтернативы?

Среди флагманов компании Samsung их три — Note 9, S10 или S10+.

Первый стоит брать, если вы ищете смартфон именно этой линейки. В нём компания масштабно переосмыслила стилус — с его помощью также можно спускать затвор камеры, листать музыку в плеере и слайды. Из минусов — наружный сканер отпечатка пальца и отсутствие ультраширокоугольного модуля. Функционально аппарат всё ещё актуален. Он стоит 60 тысяч рублей в официальной рознице и полностью окупает цену.

Отличие S10 от S10+ лишь в размерах и селфи-камере — у большого смартфона она двойная, у того, что поменьше, одинарная. Тройная камера с отличной стабилизацией видео, экран QHD+, стереодинамики — смартфоны соответствуют времени и точно не разочаруют вас набором возможностей.

Если флагманский смартфон нужен как можно скорее, берите Note 9, S10 или S10+. Вряд ли вы лишитесь принципиально важных функций. Если время есть, стоит подождать презентации, посмотреть обзоры и решить, стоит ли платить больше одной тысячи долларов за один из новых смартфонов Samsung.