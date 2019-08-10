Деньги важнее? Как Apple предаёт принципы Стива Джобса

Новые модели iPhone могут получить поддержку стилуса. Когда-то Стив Джобс отрицал необходимость их наличия в смартфонах. Это не единственный принцип легендарного бизнесмена, который компания нарушила. Если пересмотреть решения за последние годы, то таких примеров найдётся несколько. Рассказываем, зачем Apple так поступает. Неужели самая харизматичная компания превращается в пустой генератор денег?

Стилус

В августе этого года аналитики Citi Research сообщили, что новые модели iPhone, возможно, будут поддерживать стилус — тот инструмент, от которого основатель компании Стив Джобс призывал отказываться всех производителей смартфонов.

На презентации первого iPhone Стив Джобс произнёс легендарную речь: "Кто хочет стилус? Вам нужно достать его, убрать его, вы потеряете его. Тьфу! Никто не хочет стилус. Так что давайте не будем использовать стилус".

Правды ради, бизнесмен рассматривал стилус как основной способ навигации. В 2019 году речь идёт о карандаше как о вспомогательном устройстве, управлять смартфоном по-прежнему нужно пальцами, тем более диагонали экранов увеличились, о чём мы тоже поговорим. Почему бы не позволить пользователям на мобильном устройстве рисовать?

Размеры

Золотое правило Стива Джобса: смартфон должен быть таким, чтобы можно было управлять одной рукой. Так, iPhone 4 был эталоном эргономичности — в отличие от конкурентов на Android, он позволял легко достать большим пальцем до любой части экрана.

В 2014 году Тим Кук нарушил завет Джобса, презентовав iPhone 6 и 6 Plus. Диагональ дисплея второго составляла 5,5 дюйма, он мгновенно начал сравниваться с Android-смартфонами в негативном ключе. Важно, что людей с неограниченным бюджетом Apple вынуждала покупать именно его — у этой модели была оптическая стабилизация видео, у версии поменьше — нет.

В 2018 году компания представила iPhone XR, XS и XS Max. Диагональ дисплея последнего — 6,5 дюйма, а самый компактный — XS с экраном 5,8 дюйма. Одна из проблем пользователей в последние годы — отсутствие компактных смартфонов. Apple её не решает.

Стремление к совершенству

Apple известна педантичностью и повышенным вниманием к мелочам. Эту черту компании также привил Стив Джобс. Перед презентацией первого iPod сотрудники компании всю ночь заменяли разъёмы для наушников, потому что Джобс решил, что штекер должен входить в них со звучным щелчком.

Компания и сейчас частично следует заповеди, что видно на примере AirPods. — Мы приложили много усилий к разработке деталей вроде громкости щелчка, раздающегося во время закрытия футляра, и на оптимизацию силы магнита в футляре. Также мы уделили много внимания процессу ориентации в правильное положение наушников, когда вы убираете их обратно в кейс. Мне очень нравятся эти детали, они вносят огромный вклад в удовольствие от использования AirPods, — рассказал Джонни Айв о создании корпуса беспроводных наушников.

Правда, это распространяется не на все устройства и их элементы. Последние модели MacBook неудобны из-за отсутствия разъёмов USB 3.0, тачбар также спорное решение. Для полноценного пользования устройствами Apple без переходников не обойтись, а в новые модели iPhone не добавляют USB-C, поэтому подзаряжать устройство одним кабелем не получится. В общем, компания как никто доставляет проблемы с проводами и совершенной продукцию Apple точно не назвать.

Храни свои секреты

В эпоху Стива Джобса одним из правил Apple на презентациях было произведение вау-эффекта. Чтобы впечатлить пользователей, нужно держать свои планы в тайне и рассказывать о них только на ивенте.

Партнёр компании Кен Розен рассказывал Business Insider, что для сотрудников компании вся информация доступна, но за пределами офиса её распространять строго запрещено. По его словам, в кабинете финансового директора висел стенд с зарплатой каждого. По этой же причине в штаб-квартире компании в Купертино стены прозрачные. О распространении тайн за пределами Apple и уникальности компании Джобс говорил: "Это будет продолжаться до первой утечки. Как только мы докажем, что не можем хранить секреты, мы снова станем похожими на любую другую компанию".

Сейчас о планах компаний насчёт новых устройств известно почти за год до релиза. В декабре прошлого года мы узнали, что у новых моделей iPhone, которые презентуют в сентябре этого года, камеры разместятся в квадратном блоке. О наличии "чёлки" в iPhone X было известно уже в январе 2017 года, за 9 месяцев до презентации. Известно, что в новых моделях MacBook компания откажется от клавиатуры "бабочка", об особенностях революционного iPad Pro (2018) было известно за несколько месяцев до презентации.

Реклама

Apple была уверена, что хороший продукт продаёт себя сам. В начале нулевых, когда противостояние iOS и Android было накалено, компания вкладывалась в продвижение ощутимо меньше конкурентов. Вместо стендов привлекали сами устройства, а рекламными кампаниями были сами презентации устройств. Эффектные фото, запоминающиеся слоганы — вот это всё можно делать, не тратя лишние деньги.

В 2019 году компания агрессивно продвигает iPhone XR: рассылает спам на почту, предлагает обмен по программе Trade-In, когда новое устройство даётся со скидкой в обмен на старое. Впрочем, Apple делает рекламу искусно: в январе этого года она разместила плакат с рекламой конфиденциальности прямо напротив здания, где проходила выставка CES 2019, и таким образом потроллила участников, обозначив то, чем они похвастаться не могут.

Одна заповедь сохранилась

Дизайн устройств Apple прост и минималистичен. Это не просто так. Дизайнер Джон Эдсон в книге "Уроки дизайна от Apple" писал, что ориентиром для Стива Джобса и Джонни Айва стало немецкое движение баухаус. По его правилам дизайнерам нужно избегать бесполезных украшательств, любой элемент должен быть прежде всего практичен.

Так, каждый элемент iPhone X (XS, XS Max) объясняется технически. Широкая "монобровь" нужна, чтобы уместить селфи-камеру, сканер Face ID, динамик и несколько датчиков. Основные камеры располагаются вертикально, потому что в верхней части корпуса не осталось места второму сенсору из-за наличия Face ID. Исключение из правил — основной динамик. На нижнем торце расположены две сетки с обеих сторон от разъёма Lightning, хотя звук исходит только с правой стороны.

Это правило крайне важно. Дизайн выделяет продукцию Apple на фоне остальных. То, что у других устройств — бесполезный элемент дизайна, у устройств из Купертино — техническая издержка. Это важная часть харизмы компании, необходимая для её узнаваемости. Джобс критиковал Microsoft и её основателя Била Гейтса как раз за отсутствие харизмы. Продукция компании не была узнаваема, поэтому не доставляла удовольствия при пользовании. Особенно жёстко он прошёлся по конкурентам в документальном фильме "Триумф ботаников". "У Microsoft абсолютно нет вкуса", — говорил Джобс. У Apple он по-прежнему есть.

Зачем Apple отказывается от своих идей?

Предательство принципов Стива Джобса? Нет. Скорее вызов времени. Мир и индустрия технологий живут по другим законам, логично и менять подход к созданию и продвижению продукции.

Планы компании не держатся в тайне, и дизайн нового iPhone известен за полгода до презентации? Да, и это привлекает внимание к бренду в медиа и соцсетях. Интернет-СМИ и соцсети за последние 10 лет сильно развились, и утечки повышают интерес к компании. Новые модели iPhone огромные? Да, и это удобно. Смартфон — основной инструмент для потребления контента, поэтому экран должен быть большим.

В конце концов, Apple — первая американская компания, достигшая капитализации в 1 триллион долларов. Это заслуга преемника Стива Джобса — Тима Кука. А этой планки невозможно было бы достичь, следуя прежним принципам и не меняясь вместе с законами рынка.