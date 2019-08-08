Аналог MacBook и тоже без разъёмов. Что ждать от Samsung Galaxy Book S?

Samsung вместе с флагманами Galaxy Note 10 представила ультрабук с тончайшим корпусом. Лайф разобрался, как у компании обстоят дела на рынке лэптопов и какие перспективы у этого аппарата.

Настоящий ультрабук с добротным корпусом

Идея Samsung Galaxy Book S — быть портативным, тихим и долго работать. Диагональ экрана — 13,3 дюйма, вес — всего 0,96 кг. Ноутбук с такими параметрами идеален для ношения в рюкзаке. Корпус выполнен из авиационного алюминия, что гарантирует прочность, отсутствие прогибов при пользовании клавиатурой и приятные тактильные ощущения.

В плане железа Galaxy Book S разработан так, чтобы он шумел как можно реже. В ноутбуке стоит пассивная система охлаждения, с которой он будет бесшумно работать при слабых нагрузках. А процессор Snapdragon 8cx греется в несколько раз меньше, чем Intel Core i5.

Также аппарат оснащён стереодинамиками от AKG и поддерживает технологию Dolby Atmos для более объёмного звука. Акустика AKG — одна из лучших в индустрии технологий, так что в плане звука ноутбук очевидно в порядке.

Корпус с подвохом

На самом деле сходств с ноутбуками Apple у Galaxy Book S минимум. Прежде всего это алюминиевый корпус. Логотип на задней панели расположен с края, а не по центру, корпус располагается под углом относительно стола, тогда как у MacBook он стоит параллельно со столом.

Важное сходство с MacBook — отсутствие разъёмов USB 3.0. Здесь стоят два USB-C и один 3,5 мм. Заметное отличие — оформление разъёмов. В Galaxy Book S области с портами на боковой грани шире, чем в других местах. Такое дизайнерское решение применяется не в первый раз, аналогичное было в Samsung 900X3.

Почти сутки работы

Время работы — важнейший момент в ноутбуке. Отличный экран, высокая производительность, тихая работа и удобная клавиатура — все эти преимущества меркнут, если у устройства слабая батарея. Такой аппарат ненадёжен в поездках и при других сценариях пользования, где рядом нет розетки.

Это главное преимущество Galaxy Book S — он 23 часа работает без подзарядки в режиме воспроизведения видео, а LTE-модуль позволит быть на связи даже вдали от Wi-Fi. Можно быть уверенным, что даже под сильной нагрузкой на аккумулятор заряда хватит на весь рабочий день.

Samsung же прекращала продажи ноутбуков?

В 2014 году компания прекратила продажи лэптопов в Европе, объяснив это ставкой на новые потребности рынка электроники. В других странах устройства продавались. Тем не менее тогда Samsung очевидно охладела к лэптопам — в том году она выпустила всего два ноутбука.

Причины возвращения на рынок ноутбуков могут быть самыми разными. Возможно, это связано со снижением прибыли. Во втором квартале 2019 года она упала вдвое.

Какие перспективы?

Сложнее всего переманить пользователей устройств Apple на продукцию другого производителя. Для этого нужно даже не ультимативное решение от конкурентов, а провал компании из Купертино. К примеру, слабая автономность в iPhone, отсутствие порта USB 3.0 и низкая производительность MacBook.

Конкурировать с производителями ноутбуков на Windows гораздо проще. Тут переход от одного производителя к другому осуществляется безболезненно, поэтому пользователей вполне реально переманить выгодным соотношением цены и характеристик.

Samsung создала ноутбук по типу MacBook Air. Он может не удивлять производительностью, но точно порадует компактным корпусом, лёгким весом и долгим временем работы без подзарядки. При этом он относительно доступен — в минимальной комплектации за него попросят одну тысячу долларов, это ноутбук среднего класса. По этой причине старый Air до сих пор актуален, по ней же у Samsung Galaxy Book S есть все шансы стать хитом.