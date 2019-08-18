Потери денег неизбежны? Почему страшно за iPhone 11 и Apple
Фото © twitter.com/ineshperera
Кажется, смартфоны выйдут одновременно. Почему это плохо?
Аналитик финансовой компании Wedbush сообщил, что три модели iPhone 11 выйдут одновременно. По его словам, устройства представят на второй неделе сентября, а выйдут в продажу в США они 20-го числа того же месяца.
За последние два года самые популярные модели выходили отдельно из-за технических проблем — у iPhone X были проблемы со сканером лица Face ID, у iPhone XR — с экраном. Логично, что новые смартфоны Apple выйдут синхронно — у тех экземпляров стояли уникальные, ранее неиспользованные комплектующие, здесь уже всё обкатано.
Это может доставить Apple две проблемы:
— Не будет эффекта отложенного спроса. За последние два года именно об iPhone X и XR говорили чаще всего. В первую очередь это было связано с их особенностями. Но также важно было, что пользователи особенно сильно их ждали.
— Покупателям будет трудно сориентироваться среди новых смартфонов. Половина владельцев смартфонов Apple не знают, каким iPhone они пользуются. До 2014 года были "новый iPhone" и "все остальные модели iPhone", после — "iPhone побольше" и "iPhone поменьше". Последние два года пользователей спасала задержка выпуска одной из моделей. Релиз сразу трёх устройств ввергнет фанатов в путаницу уже на старте продаж.
В общем, старт продаж смартфонов сделают бодрым очереди на Тверской и прочий движ пользователей, но не сама Apple. Со стороны компании интриги никакой.
Хороши во всём и ни в чём конкретно
Главным нововведением в смартфонах Apple 2019 года станут дополнительные модули камеры — у каждой модели добавится один. Среди устройств из Купертино ультраширокий модуль — это нововведение, если же смотреть на весь рынок смартфонов, абсолютно ничего нового. Это, скорее, важный дизайнерский ход — с квадратным блоком камер идентифицировать новый iPhone в руке человека будет крайне просто.
Designed by @Apple, at #Area51 by the looks of it pic.twitter.com/4Ww1AxrTb8— Inesh Perera (@IneshPerera) 18 de juliol de 2019
Плюс Apple на фоне конкурентов — лёгкость выбора. У пользователя нет необходимости смотреть обзоры и изучать характеристики, он уверен, что его новый смартфон будет хорош по всем параметрам. К примеру, Huawei P30 Pro — однозначный топ по съёмке, но оболочка EMUI нуждается в радикальном переосмыслении. iPhone лишён такой проблемы. Камера, производительность, экран, звук, автономность, способ разблокировки — он точно не разочарует ни в одном моменте.
С другой стороны, смартфоны Apple хороши во всём и ни в чём конкретно. Лучший экран — у OnePlus 7 Pro. Его частота обновления — 90 Гц. С таким значением путешествовать по рабочему столу и между приложениями — сплошное удовольствие, анимации гораздо плавнее, чем на других устройствах. Лучшая камера — у Huawei P30 Pro. Она удивляет ночной съёмкой и зумом. Лучшая видеозапись — у Samsung Galaxy S10+. Чем удивляют новые модели iPhone? Тем, что они "новые модели iPhone".
С одной стороны, этого достаточно. Пользователи привязаны к iOS и экосистеме Apple. С другой стороны, грустно, что модели iPhone не удивляют новыми функциями или характеристиками и откровенно паразитируют на имени. Стив Джобс стремился изменить рынок и сделал это, Тим Кук стремится к рекордным финансовым показателям в квартальных отчётах. Самый грамотный вариант — переходить на новый аппарат из Купертино раз в три-четыре года, что пользователи и делают, менять iPhone из поколения в поколение давно нет смысла. Жаль.
Дилемма с зарядкой: оба решения могут навредить
Главная интрига — комплектация серии iPhone 11. Зимой стало известно, что Apple не перейдёт на USB-C и оставит Lightning. В коробку она может положить и новый, быстрый адаптер питания, и слабейший старый на 5 Ватт. Важно, что тут компания в тупике, — оба решения проигрышны для компании.
Медленная зарядка — стыдный аксессуар. Даже к смартфонам начального уровня уже кладутся быстрые адаптеры, заряжающие аппарат за 80 минут. С комплектным блоком питания iPhone 11 нужно будет провести три часа у розетки, чтобы восполнить энергию.
Быстрая зарядка в комплекте приведёт к снижению прибыли с продажи аксессуаров — докупать кабель и адаптер (если что, они продаются отдельно) больше не надо. Беспроводная зарядка также будет казаться менее нужной и непрактичной. А прибыль с iPhone падает, и Apple важно зарабатывать другими способами.
Кажется, Apple не поднимет цены. Это хорошо
Вероятнее всего, в Купертино удивят чем угодно, только не ценами. По данным Wccftech, преемники iPhone XS, XS Max и XR на старте продаж будут стоить столько же, сколько и они: от 1292, 1422 и 989 долларов соответственно. Важно, что в Китае цены устройств увеличиваются из-за НДС.
Слабые продажи iPhone XS и XS Max связаны прежде всего с завышенной ценой. Цены флагманских смартфонов превысили одну тысячу долларов, пользователи оказались не готовы платить столько за мобильное устройство.
И это определённо положительный момент. Позиционирование останется тем же: есть деньги — берите преемников iPhone XS и XS Max, не хватает денег — берите преемника iPhone XR с урезанными характеристиками, но всеми сильнейшими сторонами флагманов — вроде мощнейшего чипа, камеры и Face ID. Смогут ли относительно адекватные цены нивелировать выше перечисленные раздражающие факторы? Посмотрим.
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