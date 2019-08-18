Потери денег неизбежны? Почему страшно за iPhone 11 и Apple

В сентябре компания из Купертино представит три новые модели iPhone. Лайф разобрался, что может помешать продажам смартфонов. На самом деле неудобных факторов масса.

Кажется, смартфоны выйдут одновременно. Почему это плохо?

Аналитик финансовой компании Wedbush сообщил, что три модели iPhone 11 выйдут одновременно. По его словам, устройства представят на второй неделе сентября, а выйдут в продажу в США они 20-го числа того же месяца.

За последние два года самые популярные модели выходили отдельно из-за технических проблем — у iPhone X были проблемы со сканером лица Face ID, у iPhone XR — с экраном. Логично, что новые смартфоны Apple выйдут синхронно — у тех экземпляров стояли уникальные, ранее неиспользованные комплектующие, здесь уже всё обкатано.

Это может доставить Apple две проблемы:

— Не будет эффекта отложенного спроса. За последние два года именно об iPhone X и XR говорили чаще всего. В первую очередь это было связано с их особенностями. Но также важно было, что пользователи особенно сильно их ждали.

— Покупателям будет трудно сориентироваться среди новых смартфонов. Половина владельцев смартфонов Apple не знают, каким iPhone они пользуются. До 2014 года были "новый iPhone" и "все остальные модели iPhone", после — "iPhone побольше" и "iPhone поменьше". Последние два года пользователей спасала задержка выпуска одной из моделей. Релиз сразу трёх устройств ввергнет фанатов в путаницу уже на старте продаж.

В общем, старт продаж смартфонов сделают бодрым очереди на Тверской и прочий движ пользователей, но не сама Apple. Со стороны компании интриги никакой.

Хороши во всём и ни в чём конкретно

Главным нововведением в смартфонах Apple 2019 года станут дополнительные модули камеры — у каждой модели добавится один. Среди устройств из Купертино ультраширокий модуль — это нововведение, если же смотреть на весь рынок смартфонов, абсолютно ничего нового. Это, скорее, важный дизайнерский ход — с квадратным блоком камер идентифицировать новый iPhone в руке человека будет крайне просто.

Плюс Apple на фоне конкурентов — лёгкость выбора. У пользователя нет необходимости смотреть обзоры и изучать характеристики, он уверен, что его новый смартфон будет хорош по всем параметрам. К примеру, Huawei P30 Pro — однозначный топ по съёмке, но оболочка EMUI нуждается в радикальном переосмыслении. iPhone лишён такой проблемы. Камера, производительность, экран, звук, автономность, способ разблокировки — он точно не разочарует ни в одном моменте.

С другой стороны, смартфоны Apple хороши во всём и ни в чём конкретно. Лучший экран — у OnePlus 7 Pro. Его частота обновления — 90 Гц. С таким значением путешествовать по рабочему столу и между приложениями — сплошное удовольствие, анимации гораздо плавнее, чем на других устройствах. Лучшая камера — у Huawei P30 Pro. Она удивляет ночной съёмкой и зумом. Лучшая видеозапись — у Samsung Galaxy S10+. Чем удивляют новые модели iPhone? Тем, что они "новые модели iPhone".

С одной стороны, этого достаточно. Пользователи привязаны к iOS и экосистеме Apple. С другой стороны, грустно, что модели iPhone не удивляют новыми функциями или характеристиками и откровенно паразитируют на имени. Стив Джобс стремился изменить рынок и сделал это, Тим Кук стремится к рекордным финансовым показателям в квартальных отчётах. Самый грамотный вариант — переходить на новый аппарат из Купертино раз в три-четыре года, что пользователи и делают, менять iPhone из поколения в поколение давно нет смысла. Жаль.

Дилемма с зарядкой: оба решения могут навредить

Главная интрига — комплектация серии iPhone 11. Зимой стало известно, что Apple не перейдёт на USB-C и оставит Lightning. В коробку она может положить и новый, быстрый адаптер питания, и слабейший старый на 5 Ватт. Важно, что тут компания в тупике, — оба решения проигрышны для компании.

Медленная зарядка — стыдный аксессуар. Даже к смартфонам начального уровня уже кладутся быстрые адаптеры, заряжающие аппарат за 80 минут. С комплектным блоком питания iPhone 11 нужно будет провести три часа у розетки, чтобы восполнить энергию.

Быстрая зарядка в комплекте приведёт к снижению прибыли с продажи аксессуаров — докупать кабель и адаптер (если что, они продаются отдельно) больше не надо. Беспроводная зарядка также будет казаться менее нужной и непрактичной. А прибыль с iPhone падает, и Apple важно зарабатывать другими способами.

Кажется, Apple не поднимет цены. Это хорошо

Вероятнее всего, в Купертино удивят чем угодно, только не ценами. По данным Wccftech, преемники iPhone XS, XS Max и XR на старте продаж будут стоить столько же, сколько и они: от 1292, 1422 и 989 долларов соответственно. Важно, что в Китае цены устройств увеличиваются из-за НДС.

Слабые продажи iPhone XS и XS Max связаны прежде всего с завышенной ценой. Цены флагманских смартфонов превысили одну тысячу долларов, пользователи оказались не готовы платить столько за мобильное устройство.

И это определённо положительный момент. Позиционирование останется тем же: есть деньги — берите преемников iPhone XS и XS Max, не хватает денег — берите преемника iPhone XR с урезанными характеристиками, но всеми сильнейшими сторонами флагманов — вроде мощнейшего чипа, камеры и Face ID. Смогут ли относительно адекватные цены нивелировать выше перечисленные раздражающие факторы? Посмотрим.