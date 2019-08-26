Samsung Galaxy Note 10+ — смартфон со странностями. Вот чем он вас удивит

Смартфоны линейки Note известны не только наличием стилуса. Под этим брендом Samsung выпускает смартфоны с максимальной функциональностью и экспериментальными возможностями. Galaxy Note 10+ не стал исключением. Лайф протестировал смартфон. Рассказываем о его базовых возможностях и необычных функциях.

Огромный и лёгкий

Note 10+ не отстаёт от общего тренда смартфонов Samsung. В корпус, аналогичный предшественнику Note 9, поставлен экран с увеличенной диагональю. Так, аппараты с дисплеями на 6,8 и 6,4 дюйма почти идентичны по габаритам. Спасибо отказу от широких граней рамок и переходу на экран с вырезом — Infinity O.

При этом Note 10+, как и Note 9, точно не назовёшь компактным. Управлять им одной рукой трудно — особенно набирать текст на клавиатуре и тянуться к верхней части экрана. Удобнее задействовать вторую руку.

Даже с большими габаритами смартфон не тянет карман. Он весит всего 196 граммов, тогда как вес других устройств с диагональю 6,5 дюйма и больше превышает 200 грамм. Так аппарат становится эргономичнее, меньше вероятность выронить его из рук. Корпус защищён от воды и пыли по стандарту IP68.

Без кнопки Bixby (ура!) и с новым дизайном камеры

В Note 10+ компания отказалась от кнопки Bixby. Голосовой помощник понимает всего пять языков и не пользуется популярностью, зато его кнопка вызывает рандомные вызовы ассистента. Теперь их не будет.

Работа кнопки питания настраивается. На двойное нажатие можно назначить быстрый запуск камеры, запуск Bixby или открытие нужного вам приложения. На удержание кнопки — пробуждение голосового помощника или меню выключения.

Кнопка питания и качелька регулировки громкости расположены слева, а не справа. Это удобно для левшей и неудобно для правшей — во втором случае трудно сделать скриншот нажатием одновременно кнопки питания и уменьшения громкости. Также правши обычно включают экран большим пальцем, а не указательным, но это уже дело привычки.

Спорный элемент дизайна — основная камера. Samsung выделялась горизонтальным расположением сенсоров, пока вся индустрия выбирала вертикальное, а теперь её смартфоны такие же, как все. С другой стороны, с подобным расположением модулей спинка смотрится лаконичнее.

Другие элементы дизайна стандартны для линейки Note — острые углы, плоские верхний и нижний торцы, экран с изогнутыми краями.

В смартфоне стоит Dynamic AMOLED-экран. Максимальное разрешение — Quad HD+, в настройках его можно снизить до Full HD+ или HD+ ради экономии энергии. Запас яркости большой, смартфоном комфортно пользоваться ясным днём.

Точка для селфи-камеры расположена по центру экрана. Если она мешает, скройте её в настройках — "Настройки" -> "Дисплей" -> "Полноэкранные приложения" -> "Дополнительно" -> "Расширенные настройки" и активируйте "Скрыть вырез камеры". Правда, пиктограммы сместятся ниже, и на передней панели уменьшится полезная площадь.

Камера: суперплавное видео и обычные фото

Note 10+ получил четвёртую основную камеру — широкоугольный, сверхширокоугольный и телефотообъективы на 12+12+16 мегапикселей + ToF-сенсор для создания 3D-фотографий. Последний отличает камеру флагмана со стилусом от Galaxy S10, в остальном они идентичны по характеристикам, соответственно и качество фото получается схожим.

Камера в смартфоне Samsung — неоднозначный момент. С одной стороны, её точно не назвать лучшей на рынке в чём-то одном. С другой — она одна из самых универсальных.

Идеальное совпадение: мы познакомились с Note 10+ в Праге. Отличное испытание для камеры — путешествие, где точно пригодятся все её возможности, — и ультраширокоугольный модуль, и оптическое увеличение, и видеовозможности, и программные фишки.

Камера Note 10+ не разочаровала ни в чём — при любых условиях с любого объектива получаются как минимум неплохие фотографии.

Поддерживается искусственный интеллект — алгоритмы распознают сценарий съёмки и оптимизируют параметры. Камера идентифицирует 20 сценариев съёмки. С одной стороны, мало, ИИ конкурентов запоминают уже сотни сценариев. С другой — функция нуждается в осмыслении. Обычно она делает фотографию просто контрастнее или даже может испортить снимок, для надежности её лучше отключать.

В Note 10+ стоит телефотообъектив с двукратным увеличением. При таком приближении камера снимает без потери качества. Ставка на двукратный оптический зум — спорное решение. С одной стороны, он самый универсальный. С другой — трёхкратный оптический и пятикратный гибридный дают новый пользовательский опыт и сильнее впечатляют пользователя.

Цифровое увеличение — десятикратное. При таком приближении уже снижается детализация и появляются шумы, но в идеальных условиях съёмки потеря качества некритична, и полученные фотографии не стыдно выложить в "Инстаграме".

Ночных режима два — один автоматически включает искусственный интеллект, второй выставляется вручную. В первом случае снимок почти не отличается от фотографии в обычном режиме, во втором — уменьшается количество шумов и становится шире динамический диапазон, хотя до уровня Huawei фотографии в нём всё равно не дотягивают.

Новый ночной режим частично решил проблему Samsung с ночной съёмкой. На фотографиях помимо узкого динамического диапазона шумы распределялись неравномерно, что портило впечатление. В новом ночном режиме проблема решена — особенно это заметно по небу. В общем, съёмка при недостаточной освещённости просто неплохая. Huawei P30 Pro в этом плане ушёл далеко вперёд.

Видеозапись — сильнейшая сторона камеры. Основной и телефотообъективы оснащены оптической стабилизацией, работает она отлично. В плане плавности видеокамера на одном уровне с iPhone XS и точно ведёт себя лучше Huawei P30 Pro.

Мы не ограничились обычными условиями съёмки. Хардкор для любой камеры — видеосъёмка при спуске по лестнице. И стабилизация Note 10+ справилась с задачей — видео получилось таким же плавным. Главным недостатком оказались подёргивания кадра, которые появляются при быстрой ходьбе или спуске по лестнице. Звук стерео, качество тоже отличное.

В режиме "Видео с живым фокусом" Note 10+ позволяет записывать видео с размытием фона. Предлагаются четыре режима, среди них обычное размытие или цветной объект на первом плане на чёрно-белом фоне. Отделение от заднего плана качественное даже в сложных местах вроде волос.

Прямо в приложении камеры или в галерее полученные снимки можно опубликовать в "Инстаграме". Под готовым снимком внизу появится пиктограмма соцсети. Это экономит время — не нужно открывать другое приложение и искать нужный файл, тем более если на накопителе много похожих фотографий и придётся снова искать нужную.

Ночной режим у селфи-камеры. Что? Да!

Даже с новым ночным режимом, улучшенным стилусом и огромным экраном больше всего удивила фронтальная камера. Мы нашли функции, которые не ожидали увидеть.

Разрешение фронтальной камеры — 10 мегапикселей с апертурой f/2.2 и фокусным расстоянием 26 миллиметров. Её основная проблема та же, что у Galaxy S10, — при недостаточной освещённости сильно снижается детализация и появляется "мыло".

Необычное решение проблемы — добавление ночного режима, аналогичного тому, что добавлен в основную камеру. Удерживайте телефон статично, он сделает серию снимков с разной экспозицией и склеит их. Детализация не становится выше, "мыло" не исчезает, но общая картина становится лучше за счёт более широкого динамического диапазона, что особенно заметно по источникам света. Пока камера делает серию фото, важно удерживать аппарат статично, иначе полученный снимок окажется смазанным.

Селфи-камера снимает с одним из двух углов обзора — обычным и широким. Первый подходит для одиночных селфи, второй — для групповых или если вы хотите уделить больше внимания заднему плану.

Видеовозможности фронталки тоже удивили. Ролики записываются в одном из двух режимов — "Видео" и "Видео с живым фокусом". Во втором камера снимает ролики с эффектом боке. Опять же доступны четыре эффекта. И среди них — с чёрно-белым фоном и цветным объектом на переднем плане. Отделение от фона качественное.

Стилус S Pen: "пульт от смартфона" стал ещё функциональнее

Стилус — главная особенность линейки Note. В новом поколении компания снова выпустила мажорное обновление S Pen.

Его особенность заключается в наличии гироскопа и акселерометра. Смартфон распознаёт движения карандаша и выполняет соответствующие команды.

Переключайте видео стилусом. Зажмите кнопку и взмахните им вправо — система включит следующий ролик в плеере. Взмахните влево — она поставит предыдущий. По взмахам вверх или вниз удалённо настраивается громкость. Условие одно: телефон должен находиться в горизонтальном положении. Аналогичным образом переключаются режимы в приложении камеры: взмах в сторону — переключение режимов, взмах вверх или вниз — переключение между тыльной и фронтальной камерами. Тут уже неважно, в каком положении смартфон — вертикальном или горизонтальном.

Самая практичная функция S Pen — его использование в качестве спуска затвора камеры. На вытянутой руке не нужно тянуться к цифровой клавише или качельке регулировки громкости, меньше вероятность, что телефон выпадет из рук. При групповом фото аппарат можно установить на штатив и удалённо им управлять. Сценарий крайне редкий, но почему нет?

Еще более необычный способ применения стилуса — в дополненной реальности. При записи видео нарисуйте какие-либо элементы, и они станут частью AR.

Или при обработке скриншота. Если вам нужно выделить определённую область, это проще сделать стилусом — полоса получится ровнее, чем если бы вы делали это пальцем.

Уже стандартная функция для S Pen — заметки на "темном" экране. Достаньте стилус из заблокированного устройства и вы сможете написать заметку или порисовать — способ убить время или записать что-то для себя, без лишних глаз.

В общем, у Samsung получилось улучшить стилус. Другой вопрос — какие функции будут пользоваться популярностью, а какие нет. Флагман должен удивлять, а не только быть надёжным устройством для звонков и выхода в Сеть. В этом плане S Pen — отличное дополнение.

Сканер отпечатка пальца — скорость, как у наружного

Гордость концерна Samsung — ультразвуковой подэкранный сканер отпечатка пальца. Он распознаёт мокрый или грязный палец, также его можно не полностью прикладывать к датчику.

В Galaxy Note 10+ он стал ещё лучше. Его сильнейшая сторона — скорость, она же — слабая сторона всех подэкранных сканеров отпечатка пальца. Для разблокировки достаточно просто тапнуть на область сканера, и экран разблокируется, не нужно удерживать палец в течение секунды.

Есть разблокировка по лицу. Это 2D-сканер, работающий через фронтальную камеру, при активации система предупреждает о его ненадёжности. Проще пользоваться сканером отпечатка пальца, тем более здесь он очень шустрый. Ручные способы аутентификации стандартные: пароль, ПИН-код и графический ключ.

Железо: медленно, но мощно

Российская версия флагмана оснащена топовым процессором Exynos 9825 и графическим процессором Mali-G76 MP12. Основной недостаток железа — скорость загрузки приложений.

Неопытный пользователь не увидит проблемы, но на контрасте с другими смартфонами она видна — мы сравнили аппарат с Honor 20 Pro, и китайский смартфон запускает программы шустрее. Возможно, проблема не касается версии для США и Китая, где стоят Snapdragon 855 и Adreno 640, у нас она есть.

В остальном к железу нет претензий. Игры по умолчанию запускаются на самых высоких настройках, корпус не нагревается даже после часа непрерывного гейминга.

Звук — однозначный плюс устройства. В нём стоят стереодинамики, что делает аудио объёмнее. В наушниках и без поддерживается технология Dolby Atmos, с ней звук становится ещё объёмнее. Динамики громкие, вы услышите смартфон из соседней комнаты за бетонной стеной и точно не проспите будильник.

Note 10+ войдёт в историю, потому что в нём Samsung отказалась от разъёма для наушников 3,5 мм. В комплекте идёт гарнитура с USB-C. Отказ от разъёма в мобильной индустрии мотивирован переходом на беспроводные наушники. И тут компании Samsung есть что предложить: Galaxy Buds или новые AKG.

Ни к плюсам, ни к минусам не относится автономность. Запас энергии большой — 4300 мАч, оптимизация подводит. Если ограничиться сёрфингом в браузере, соцсетями и музыкой, заряда хватит на полтора дня, под сильной нагрузкой — до вечера.

В Праге я непрерывно пользовался картами и камерой, в итоге заряда хватало примерно с десяти утра до восьми вечера. Неплохо, но у Honor 20 Pro при аналогичной нагрузке к восьми вечера оставалось 10–15% заряда. За час в Subway Surfers батарея разрядилась на 10% — показатель как и у большинства смартфонов. В общем, автономность достойная, но бывает и лучше. Показатель улучшен за счет увеличения емкости аккумулятора, оптимизация энергопотребления по-прежнему не лучшая.

Поддерживается сверхбыстрая проводная зарядка на 45 Ватт, но ее надо покупать отдельно. В комплекте идёт адаптер на 25 Ватт, с ним устройство полностью зарядится за полтора часа. Есть быстрая беспроводная зарядка с мощностью 15 Ватт. Есть обратная зарядка, но технология нуждается в осмыслении — подпитывая беспроводные наушники или смарт-часы, аппарат теряет слишком много энергии. В дороге пользоваться функцией нерационально.

Итог

Вывод близок к тому, что мы писали о Galaxy S10. Флагманы компании Samsung — не лучшие по камере и автономности, но среди Android-устройств в них меньше всего компромиссов.

На мобильном рынке есть Huawei P30 Pro с более привлекательной по фотовозможностям камерой и лучшей автономностью, но видеовозможности камеры не впечатляют, оболочка EMUI давно нуждается в переосмыслении, а динамик не стерео.

Рекомендовать к покупке Galaxy Note 10+ гораздо проще. Он может не так сильно удивить, но с меньшей долей вероятности разочарует пользователя.

Смущает разве что цена. Минимальная стоимость устройства — 90 тысяч рублей. Такую сумму придётся заплатить за стилус и экран на 6,8 дюйма. У линейки Note хватает фанатов, так что этого достаточно, чтобы переплатить за новый флагман.

Если цена неподъёмная и вы не поклонник Galaxy Note, берите Galaxy S10 за 69 тысяч рублей. У него меньше экран, нет стилуса и дополнительных программных фишек камеры, в остальном вы ничего не потеряете.