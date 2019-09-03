Ваш смартфон пора заменить на новый. 5 признаков того, что он устарел

Смартфон — самый важный гаджет в жизни человека. От его работы зависят ваши продуктивность и настроение. Важно, чтобы он не подводил. Как понять, что ваше мобильное устройство устарело по функциональности и есть смысл обратить внимание на новые модели? Называем самые явные признаки.

Камера не так хороша, как могла бы

Вы уверены, что ваш смартфон во всём вас устраивает? Зайдите в шоурум и потрогайте новые модели. Обновления в них, как правило, минорные, но улучшения дают новый пользовательский опыт.

Прежде всего это касается камер. В 2019 году производители перешли на тройной модуль, соответственно, расширился набор возможностей мобильной камеры.

Флагманы включают в себя обычный, ультраширокоугольный и телефотосенсоры. С ними фотографировать гораздо удобнее. Не помещается весь объект — не отходите, а просто переключите сенсор. Хотите уделить внимание деталям — используйте зум.

За последние два года смартфоны стали снимать лучше ночью. Huawei прибавили в этом за счёт специального ночного режима, другие Android-смартфоны за исключением Samsung — за счет технологии ультрапиксель, iPhone — за счёт увеличения размера мегапикселей.

Других параметров это редко касается. К примеру, за последние три года производительность процессоров флагманских моделей выросла вдвое, но на решении задач это не сказывается. Мощность аппаратов двухлетней давности — в среднем 200 тысяч баллов в бенчмарке Antutu, этого хватает для запуска самых требовательных программ.

Не устраивает автономность смартфона

Спустя год аккумулятор изнашивается. Но он может недолго держать заряд и из коробки. Два года назад со слабой автономностью приходилось мириться: пользователи и iPhone, и моделей на Android вынуждены были носить пауэрбанк.

В 2019 году проблема решена. Бюджетные смартфоны стабильно предлагают высокую автономность — Redmi Note 7, Samsung Galaxy M20 и Huawei P Smart Z работают два дня при умеренной нагрузке. Пару лет назад бюджетники грешили высоким энергопотреблением даже в режиме ожидания. Из флагманов временем работы без подзарядки выделяются Huawei P30 Pro и iPhone XR.

Важно: при выборе Android-смартфона смотрите на ёмкость аккумулятора. Минимальное значение — 3300 мАч, с такой батареей энергии хватит на сутки пользования. Меньше — неприемлемый показатель, идеальный объём — 4000 мАч.

Также плюс современных смартфонов — быстрая зарядка. Её кладут в коробку даже к смартфону начального уровня, вроде Galaxy M20 или realme 3 Pro. С ней аппарат полностью зарядится за полтора часа. В случае с iPhone шнур и адаптер придётся покупать отдельно.

Не устраивают производительность и другие характеристики

С производительностью и экраном та же история. Мучаетесь из-за слабых характеристик — обновите аппарат и забудьте о проблемах.

Кстати, мощный процессор влияет не только на воспроизведение игр. С ним вся операционная система станет шустрее, а приложения начнут запускаться быстрее. Минимальная приемлемая мощность смартфона — 150 тысяч баллов в Antutu, со значением ниже вам будут гарантированы ограничения и медленная работа устройства.

Правда, вестись стоит не на все характеристики. К примеру, камеры на 48 мегапикселей глобально не изменили мобильную фотографию — на качество снимка влияет размер мегапикселей, а не их число. В этом случае стоит смотреть разве что на диафрагму — чем ниже максимальное значение f/, тем больше света она пропускает. Приемлемое значение для главного модуля основной камеры — f/1.8.

Не приходят обновления

Проблема касается преимущественно пользователей Android-смартфонов. Новые версии операционной системы обычно приходят в течение двух лет.

Серьёзной проблемы здесь нет. В течение трёх лет версия операционной системы поддерживается разработчиком, поэтому телефон будет защищён от вирусов. В 2019 году Google выпускает патчи безопасности для Android 7 и выше.

Правда, без свежей операционки вы лишаете себя новых возможностей. К примеру, в Android 9 Pie добавили управление жестами, увеличивающее полезную площадь на передней панели. Пользователи смартфонов, не получивших обновление, пользуются навигационной панелью.

Появились лаги

Это касается прежде всего бюджетных смартфонов. Спустя год пользования появляются лаги — обычная история для аппарата начального уровня. В них производители экономят на железе, поэтому такие устройства служат недолго.

Если же у вас флагман, проблема может решиться в сервисном центре. Возможно, производитель замедлил процессор при износе аккумулятора, тогда проблему решит его замена.