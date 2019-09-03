iPhone XR 2019 года испытали на мощность за несколько дней до анонса

Тест бенчмарка показал, что прирост производительности на фоне предыдущего поколения незначительный.

В базе данных бенчмарка GeekBench появились результаты тестов производительности преемника iPhone XR.

В одноядерном тесте смартфон набрал 5415 баллов, в мультиядерном — 11 294. В первом случае аппарат показал прирост на 13%, во втором, соответственно, идентичный предшественнику показатель.

Преемник iPhone XR будет работать на процессоре A13, как и две другие модели. Все модели 2018 года оснащались чипом A12. Он уникален изготовлением по 7-нанометровому техпроцессу и рекордной производительностью.

Бенчмарк назвал устройство iPhone12,1. Скорее всего, удешевлённую модель назовут iPhone 11, а флагманские — iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

Три новые модели iPhone представят 10 сентября. Это будут преемники iPhone XS, XS Max и XR. Ранее разработчик 9to5mac Бенджамин Майо назвал фейком появившиеся в Сети характеристики устройств.