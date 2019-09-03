Названы новые функции следующих моделей Apple Watch

Компания продолжает ставить на мониторинг здоровья пользования контроль времени работы с устройством.

Журналисты MacRumors в коде iOS 13 нашли информацию о функциях Apple Watch следующего поколения.

Первое нововведение — функция "Школьное время". На занятиях аксессуары отключат уведомления и заблокируют доступ к ряду приложений, чтобы учащийся не отвлекался от лекций. Экстренные вызовы и оповещения будут доступны. Пользователи смогут выбрать время, когда функция будет включаться и отключаться.

Также разработчики нашли упоминание функции отслеживания сна. Часы соберут данные о здоровье пользователя во сне. Также они напомнят, когда пора ложиться спать, разбудят вибрацией и заранее напомнят зарядить аккумулятор.

Возможно, новое поколение Apple Watch представят в этом году. Актуальное поколение презентовали в сентябре прошлого года, устройства удивили функциями анализа здоровья. Обычно Apple выпускает две модели, отличающиеся друг от друга размерами.

Ранее в коде операционной системы Apple для смартфонов нашли упоминания очков дополненной реальности. В сборке iOS 13 нашли утилиту STARTester, отвечающую за соединение очков со смартфоном и переключение режимов. Также был обнаружен файл README, где описывается системная оболочка Starboard, отвечающая за воспроизведение контента в дополненной реальности.