Названа вероятная дата выхода нового Android на смартфоны Google Pixel

Канадские телекоммуникационные компании раскрыли дату появления обновления. Возможно, случайно.

Смартфоны Google Pixel могут обновиться до Android 10 Q 3 сентября. Об этом сообщают канадские телекоммуникационные компании Carriers Rogers и Telus.

Издание 9to5google заметило, что на форумах поддержки они сообщили, когда устройствам станет доступна новая версия операционной системы. Carriers Rogers позже удалила информацию, Telus — нет. По данным компании, 3 сентября все смартфоны Pixel получат Android Q + патч безопасности.

В обновлённом Android появится ряд новых функций, включая новые жесты и тёмные темы. Google Pixel стабильно первыми получают обновления, так как смартфоны и софт производит одна компания.