Новый iPhone SE представят весной 2020 года

Он также будет выделяться компактностью на фоне других моделей. Аналогично предшественнику он выйдет в старом корпусе.

Преемник iPhone SE выйдет весной 2020 года. Об этом сообщили аналитики Nikkei.

По их данным, внешне смартфон будет похож на iPhone 8. Его диагональ экрана также составит 4,7 дюйма.

Неизвестно, каким биометрическим датчиком его оснастят — сканером отпечатка пальца Touch ID или сканером лица Face ID. Аналитики склоняются к первому.

Аппарат получит IPS-дисплей и процессор A13, который также будет стоять в моделях iPhone 2019 года. Предположительно, он будет стоить около $400.

10 сентября будут представлены три модели iPhone 2019 года. Они удивят основными камерами — каждая модель получит по одному дополнительному модулю.