Берегите деньги. Как платить с помощью NFC и не потратить всё, что есть

С появлением NFC и бесконтактных платежей процесс оплаты упростился, зато траты и количество платежей увеличились. Рассказываем, как начать контролировать себя и не тратить деньги лишний раз.

В сентябре 2014 года в Купертино представили систему мобильных платежей Apple Pay. Сервис позволял оплачивать покупки, прикладывая смартфон и не доставать лишний раз дебетовую карту.

Технология изменила мир. В 2019 году бесконтактные платежи пользуются спросом, их популярность растёт. В России их доля в супермаркетах, такси, ресторанах и аптеках увеличилась почти вдвое, говорится в исследовании "Мультикарты".

Жителям нашей страны доступны три системы — Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay. В России тестируется банкомат без картоприёмника и выдачи чеков, только с сенсорным дисплеем и NFC-приёмником. Apple выпустила карточку Apple Card как дополнение к смартфону, а не наоборот.

Почти все услуги можно оплатить смартфоном, и пользователи не упускают эту возможность. Пластик медленно, но верно уходит в прошлое.

У прогресса бесконтактных платежей есть и обратная сторона — контролировать расходы сложнее. Популярное мнение: хочешь держать себя в руках, вернись с пластика на наличные.

Бесконтактные платежи ещё сильнее усугубляют ситуацию. Смартфон постоянно в руках, и для оплаты необходимо просто лёгкое движение руки, поэтому траты логичным образом увеличиваются.

Держать себя в руках и не тратить лишнего сложнее, но способы контролировать расходы есть.

Смотрите количество транзакций в приложении для бесконтактных платежей

В 2018 году Apple добавила функцию "Экранное время". С её помощью пользователь увидит время, проведённое в приложении, и сможет себя дисциплинировать. Аналога с расходами нет, и, скорее всего, его разработка не планируется. Очевидно, что технологическим компаниям выгодно, чтобы пользователи тратили как можно больше.

Приложения для бесконтактных платежей выдают три показателя: последние транзакции, потраченные суммы и места на карте, где были совершены покупки. Единственное, что можно оценить здесь, — как много транзакций вы совершаете за определённый период и не нужно ли вам сократить их.

Для полноценного контроля этого мало. Нужна более подробная статистика, и здесь помогут сторонние приложения.

Сторонние приложения для подсчёта расходов

Самый простой способ контролировать расходы — следить за уведомлениями в мобильном банке. Посмотрите, какая сумма была после прихода зарплаты и сколько осталось к концу месяца. Затем сделайте вывод, грамотно ли вы потратили средства.

Если вы не хотите держать все цифры в уме, воспользуйтесь сторонними приложениями для подсчёта расходов.

Не каждое приложение требует ручного ввода цифр. К примеру, "Дзен-мани", Money Manager и Money Lover синхронизируются с банковской картой и составляют отчёты на основе полученных данных. Главное, чтобы нужное приложение поддерживалось вашим банком.

Программы показывают, сколько денег было на старте определённого периода и сколько осталось. Можно указать, сколько максимум можно потратить, и приложения покажут, как вы выполняете план.

Кроме того, подобный софт может составлять прогнозы на последующие затраты. Единственное, о чём стоит переживать, — это конфиденциальность данных. Тут уже с каждым приложением всё индивидуально.

Сохранять физические чеки

Простейший способ проанализировать покупку — понять, на какие товары уходит больше всего денег, и подумать, действительно ли они вам нужны. Вы также получите ещё более подробную картину о своих затратах, если посмотрите, на какие категории товаров уходит больше всего денег (еда, одежда и прочее).

Впрочем, чеки можно и не сохранять. Упростить задачу поможет приложение Expensify: Receipts & Expenses. Сфотографируйте чек, софт распознает его, занесёт в нужную категорию расходов, и вся статистика снова окажется в вашем мобильном устройстве.

Использовать отдельную карту с выделенным бюджетом

Тут у вас появятся те же самые ограничения, что и в случае с мобильными приложениями для подсчёта расходов. Только они будут обозначены не графикой, а реальным объёмом денег на карте.

Заведите дополнительную карту и привяжите её к сервису бесконтактных платежей. Переведите на неё сумму, которую хотите потратить за неделю, две или месяц, а остальные деньги оставьте на основной карте.