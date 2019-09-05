Названа дата выхода складного Samsung Galaxy Fold

Производитель устранил неисправность дисплея. Аппарат станет доступен на родине компании.

Samsung объявила о старте продаж складного смартфона Galaxy Fold в Южной Корее 6 сентября, передаёт РИА "Новости".

Первое время устройство будет продаваться только на родине компании. В будущем оно будет доступно в нескольких других странах мира, включая Францию, Германию, Сингапур, Великобританию, США.

Galaxy Fold стоит 2 398 999 вон — около 133 000 рублей по курсу. В России, по данным "Коммерсанта", складной смартфон будет стоить 120–150 тысяч рублей.

Samsung Galaxy Fold оснащён двумя экранами и складывается большим дисплеем внутрь. Так увеличенный экран не царапается, зато наличие двух матриц утяжеляет корпус.

Компания планировала выпуск складного смартфона ещё весной. Релиз был отложен из-за неисправности дисплея. Тогда аппарат уже приехал на обзор к ряду журналистов и блогеров. У некоторых из них он сломался спустя два дня пользования. Samsung уже отчиталась о работе над ошибками в модели.