iPhone с внутриэкранным сканером отпечатка пальца должен выйти в следующем году

Компания из Купертино вернёт датчик отпечатка спустя два года. Последнее мобильное устройство Apple со сканером отпечатка пальца выходило в 2017 году.

Apple разрабатывает внутриэкранный сканер отпечатка пальца для iPhone 2020 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источника, знакомого с планами компании.

В Купертино надеются, что датчиком будут оснащены модели следующего года. Правда, есть вероятность, что выход сканера задержится до 2021 года.

Внутриэкранный сканер отпечатка пальца — тренд 2019 года среди Android-смартфонов. Такой датчик для разблокировки смартфона используют Xiaomi, OnePlus, Samsung, Huawei и прочие популярные производители.

В смартфонах Apple сканер отпечатка пальца впервые появился в 2013 году — в iPhone 5s. В 2017 году в iPhone X компания от него отказалась в пользу сканера лица Face ID и безрамочной передней панели. В 2018 году ни один iPhone не получил датчик. Последними мобильными устройствами компании со сканером отпечатка пальца были iPhone 8 и 8 Plus.