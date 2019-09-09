Островки опасности. Чем опасен ремонт смартфонов в торговых центрах

Мастерские по ремонту электроники встречаются на каждом шагу. В торговых центрах чаще всего встречаются островки с аксессуарами, которые дополнительно предлагают ремонтные услуги. Лайф разобрался, что они собой представляют и почему нужно относиться к ним с осторожностью.

Что за островки?

В торговых центрах часто встречаются островки с чехлами и аксессуарами для смартфонов. Там же предлагается починка мобильных устройств и прочей электроники.

Они заметнее сервисных центров, работающих в полноценных офисах. Естественно, возникает вопрос, чем они отличаются от классических сервисных центров и стоит ли пользоваться услугами "более заметных" мастерских.

Какими бывают островки для ремонта смартфонов?

Концептуально островки не отличаются от других ремонтных мастерских. Какое помещение выбирать и как оборудовать — дело владельца бизнеса. Регистрация ИП (индивидуальный предприниматель) проходит аналогичным образом.

Для бизнеса островки выгодны тем, что компания располагается в людном месте, поэтому привлекать клиентов проще.

Формально островки для ремонта смартфонов можно разделить на два типа: часть сети ремонтных мастерских и маленькие самостоятельные компании. Впрочем, прямо это не влияет на качество выполнения работы. При выборе ремонтной мастерской смотрите на надёжность компании, а не на физическое размещение.

Поэтому островки, как и обычные сервисные центры, стоит делить на два типа: авторизованные и неавторизованные.

Первые находятся в прямом контакте с производителем электроники. Основная задача авторизованных сервисных центров — гарантийное обслуживание пользователей. Вторые ремонтируют устройства только за деньги, а в плане качества всё индивидуально.

И вряд ли вы найдёте авторизованные центры в виде островков. В торговых центрах их основной товар — аксессуары. У официальных ремонтных сервисов их может не быть в таком количестве.

В чём проблема мастерских по ремонту смартфонов?

Авторизованные сервисные центры, как правило, используют оригинальные комплектующие. Они поставляются напрямую от производителя.

С неавторизованными сервисами ситуация сложнее. Тут компоненты могут быть получены двумя способами:

— те же оригинальные комплектующие. Доступны ли они неавторизованным сервисным центрам, зависит от производителя. К примеру, Apple начала продавать их сторонним сервисам только в конце августа этого года. До этого, фирменные компоненты для мобильных устройств были доступны строго официальным ремонтным мастерским.

— использование оригинальных комплектующих от разобранных смартфонов;

— заказ комплектующих от сторонних производителей.

Последние два варианта — лотерея. Впрочем, оригинальная комплектующая от разобранного смартфона — более надёжный вариант. Здесь выше вероятность, что компонент будет исправен. Перед выпуском он прошёл все необходимые тесты, а это значит, что соответствует стандартам производителя.

Комплектующие сторонних производителей могут не соответствовать стандартам бренда, что может сказаться на их качестве.

Неоригинальные комплектующие могут вывести смартфон из строя

С особым вниманием к этому стоит подойти владельцам iPhone. Apple важно, чтобы в смартфонах компании стояли оригинальные комплектующие, а ремонт проходил в авторизованных — сертифицированных — центрах.

Из-за стороннего компонента или даже неофициального вскрытия корпуса набор функций iPhone может ограничиться. К примеру, в новых XS, XS Max и XR компания разрешает менять аккумулятор только в авторизованных сервисных центрах.

Как сообщила компания iFixit, если батарея была поставлена самостоятельно или не в авторизованном сервисном центре, на смартфоне пропадали значения ёмкости и заряда аккумулятора, а на экране блокировки появлялось уведомление "Не удалось установить подлинность аккумулятора Apple".

Начиная с iOS 11 Apple не несёт никакой ответственности за устройства в случае неисправности после неофициального ремонта. Подобным образом поступают и другие бренды — после ремонта в неавторизованном сервисном центре гарантия сгорает.

Советы по выбору ремонтной мастерской

Несите смартфон в авторизованный сервисный центр. Гарантийное обслуживание, высокое качество работы — всё это относится к авторизованным сервисным центрам. Важно, что всё перечисленное контролируется производителем.

Кстати, подумайте о наличии сервисного центра поблизости при покупке смартфона. Это одна из причин взять смартфон А-бренда, а не неизвестного, просто чтобы иметь оригинальный аппарат.

Не покупайте комплектующие сами. Обычно этот шаг делается, чтобы сэкономить время или деньги. Правда, результат может получиться обратным. У комплектующей может не хватить одной детали. Если мастер не найдёт её, считайте, что потратили деньги зря.

Смотрите, какой компании вы относите смартфоны. Есть неавторизованные сервисные центры с хорошей репутацией и добросовестными сотрудниками. Отзывы клиентов в соцсетях, советы знакомых — всё это поможет составить мнение о сервисном центре. Не ленитесь и выбирайте самый надёжный сервисный центр, а не самый близкий.

Спросите, откуда сервисный центр берёт комплектующие. Официально у производителя — отлично. Оригинальные от разобранных смартфонов — сойдёт, если хотите сэкономить на ремонте. Неоригинальные — лучше не надо. Они могут быть качественными, но это лотерея. К примеру, китайский OLED-дисплей для iPhone X передаёт цвета неестественно.

Не экономьте деньги. Если за услуги мастерская берёт меньше денег, чем конкуренты, это значит, она экономит на комплектующих. Дешёвые компоненты приведут к нестабильной работе устройства или выходу из строя. Больше проблем.