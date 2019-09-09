Названа дата выхода iPhone 11

Компания Apple третий год подряд выпускает сразу три смартфона. На этот раз все модели появятся в продаже одновременно.

iPhone 11 появятся в продаже 20 сентября. Об этом сообщает AppleInsider.

Презентация состоится 10-го числа того же месяца. Получается, релиз будет выпущен через 10 дней после анонса. Предзаказ откроется 13-го числа.

Все три модели поступят в продажу одновременно. За последние два года Apple откладывала выпуск iPhone X и XR, оба раза — из-за проблем с аппаратным обеспечением.

Информация AppleInsider, вероятно, касается только США и стран первой волны. Попадёт ли в неё Россия, неизвестно. В 2018 году наша страна в первую волну не попала, iPhone XS и XS Max появились в РФ позже, чем в Штатах.