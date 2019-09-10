Huawei без сервисов Google и мощный Xiaomi. Эти Android-смартфоны убьют iPhone

Новые модели от Apple не единственные новинки осени. Есть и другие устройства, которые тоже удивят вас. Рассказываем об их фишках, плюсах и минусах.

Huawei Mate 30 Pro

Когда выйдет: презентация состоится 19 сентября.

Смартфон линейки Mate — одна из самых ярких премьер осени уже третий год. Mate 30 Pro интересен не только камерой, производительностью и дизайном. Важен вопрос, как он будет продаваться без сервисов Google и с "костылями".

Mate 30 Pro не получит пакет приложений Google. США не сняли санкции с Huawei, поэтому производитель не может сотрудничать с американскими компаниями. Ему доступен только Android с открытым исходным кодом.

Правда, пользователям будут доступны браузер Chrome, почта Gmail и прочее. Как сообщает CNBC, в системе предусмотрен обход блокировки — юзер сможет самостоятельно скачать и установить их с помощью специальной утилиты. Вопрос в том, насколько это будет удобно и захотят ли пользователи брать смартфон с "костылями". Тем более что модель будет стоить больше тысячи долларов.

Естественно, камера аппарата будет претендовать на звание лучшей на мобильном рынке. Начиная с 2018 года, с выходом P20 Pro, смартфоны Huawei — однозначные лидеры по съёмке. P20 Pro удивил ночной съёмкой, P30 Pro — зумом. Посмотрим, что готовит нам Mate 30 Pro.

Google Pixel 4 и 4 XL

Когда выйдет: презентация состоится в октябре.

Положение линейки Pixel на мобильном рынке стремительно ухудшается.

Эти смартфоны считаются ненадёжными: у каждой модели замечали волну багов и большое количество брака — вроде "зелёных" экранов в Pixel 2 XL. У них крайне спорный дизайн: 3 и 3 XL вышли с широкими рамками и огромной бровью соответственно. На презентации обои на рабочих столах смартфонов были чёрными, чтобы аудитория не видела этот ужас на передней панели.

Бесспорным преимуществом Pixel была камера, и даже эту позицию смартфоны уступили Huawei. Выпускать смартфон с одним модулем — принцип ради принципа. Наличие телефото- и ультраширокого сенсоров в китайских флагманах — определённо плюс.

Night Sight тоже уже не лучший среди ночных режимов, P30 Pro снимает в темноте качественнее. Весной режимы сравнило издание The Verge и выпустило текст с заголовком "Вызов с фотографии при недостаточной освещённости мёртв, Huawei убила его".

Положение линейки попробуют исправить Pixel 4 и 4 XL. Естественно, компания поработает над камерой. В смартфонах будут стоять тройные модули основной камеры: главный сенсор, ультраширокоугольный и телефото. Возможно, последний порадует восьмикратным увеличением.

Также камера удивит софтом. У неё будут улучшенные режимы Night Sight для съёмки при недостаточной освещённости и Motion Mode для видеосъёмки с размытым фоном.

Самый спорный момент в Pixel 4 и 4 XL — опять же дизайн. На задней панели будет квадратный блок с тройной камерой, как у новых моделей iPhone, на передней — широкая грань рамки сверху и тонкие по бокам и снизу, как у подобных моделей Sony Xperia. Оба решения принимаются крайне неоднозначно.

Фишка Pixel 4 и 4 XL, как и всей линейки, — чистый Android. Это самые быстрые обновления и шустрая работа операционной системы. Пожалуй, единственное, чем линейка может похвастаться сейчас. Посмотрим, смогут ли Pixel 4 и 4 XL это исправить.

Xiaomi Mi MIX 4

Когда выйдет: презентация должна состояться в сентябре.

MIX — экспериментальная линейка компании. Эксперимент касается дизайна и функций, пока в линейке Mi присутствуют исключительно трендовые решения.

В Mi MIX 4 интересным моментом станет камера. Как сообщает CNMO, её разрешение должно составить 108 мегапикселей.

Изменит ли это решение мобильную съёмку, сказать сложно. Фотография в высоком разрешении просто становится тяжелее, на качество это не влияет. В соцсетях разрешение снижается, поэтому снимки условно в 12 и 48 мегапикселей будут одинаковыми.

Кроме того, при недостаточной освещённости фотографии в высоком разрешении хуже, чем в низком. Чем больше пиксель, тем лучше он пропускает свет. В камере на 48 мегапикселей они меньше, чем в камере на 12 мегапикселей, поэтому ночная съёмка будет лучше у второй.

Mi MIX 4 удивит скоростью зарядок — сверхбыстрой проводной и быстрой беспроводной. При использовании беспроводного адаптера устройство сможет заряжаться с мощностью до 40 Ватт.

Смартфон получит экран с разрешением Quad HD+, работать устройство будет на флагманском процессоре Snapdragon 855 Plus. В минимальной конфигурации объём памяти составит 12 Гб + 1 Тб, предусмотрена поддержка сетей 5G.

Будет ли продаваться модель в России, неизвестно. Как минимум, наличие 5G вызывает сомнения. Напомним, слайдер MIX 3 появился в России через несколько месяцев после выхода в Китае.

Redmi Note 8 Pro

Когда выйдет: должен быть осенью.

Смартфон уже презентован в Китае. Но это версия для Поднебесной — без сервисов Google и NFC.

Основной фишкой аппарата преподносится камера. Это одно из первых устройств с камерой на 64 мегапикселя. Впрочем, как мы уже говорили, толку от этого мало. Светосила основного сенсора — f/1.8, достойный показатель. Вполне вероятно, что снимки при недостаточной освещённости будут качественными. Камера четвертная — это основной модуль, ультраширокоугольный, сенсор для определения глубины резкости и для макросъёмки.

В смартфоне удивят и другие моменты. К примеру, процессор MediaTek Helio G90T. Да, MediaTek котируется ниже, чем Snapdragon, но здесь чип качественный. Он набирает 280 тысяч очков в тесте Antutu — это быстрая работа операционной системы и запуск игр без ограничений.

В остальном с железом также порядок: аккумулятор 4500 мАч, быстрая зарядка Quick Charge 4+ на 18 Ватт, долгожданный NFC. Экран IPS, диагональ 6,53 дюйма, разрешение Full HD+.

Как и в большинстве хитов Xiaomi, самое привлекательное в устройстве — это его цена. В минимальной комплектации предлагается 6+64 Гб за 195 долларов, это всего 13 тысяч рублей.

OnePlus 7T Pro

Когда выйдет: должен быть осенью.

С этим устройством всё крайне запутанно. Известно, что новая модель компании находится в разработке.

В беседе с CNET генеральный директор бренда Пит Лау сказал, что компания выпустит смартфон с 90-герцовым экраном, при этом он будет доступнее OnePlus 7 Pro. Напомним, этот смартфон стал самым дорогим в истории компании, он стоил от 669 долларов.

Экран OnePlus 7 Pro был признан лучшим на рынке экспертами DisplayMate. С частотой обновления в 90 Гц интерфейс кажется плавнее, чем на обычном экране с 60 Гц.

Есть версия, что новым смартфоном компании окажется преемник OnePlus 7 с более совершенным экраном. Как минимум потому, что о OnePlus 7T говорят в разы больше, чем о OnePlus 7T Pro.