В iPhone 11 не будет обратной зарядки и USB-C. Но есть и хорошие новости

Видимо, компания откажется от трендовых, но спорных решений. Зато пользователей флагманских моделей она удивит комплектацией.

Аналитик Минг Чжи Куо поделился ожиданиями от премьеры новых моделей iPhone. Об этом сообщает 9to5mac.

По его данным, смартфоны не получат поддержку стилуса, реверсивную зарядку, USB Type-C вместо Lightning. Хотя слухи об этих нововведениях шли с зимы этого года.

Но есть и хорошие новости. В комплект к iPhone 11 Pro и 11 Pro Max (преемникам XS и XS Max) положат быструю зарядку. В коробке с iPhone 11 (преемником XR) будет лежать старый адаптер на 5 Ватт.

Также Куо дал прогноз насчёт продаж смартфонов Apple. По словам аналитика, число поставок устройств последнего поколения год от года сократится на 5–10% — до 65–70 миллионов экземпляров — из-за малого количества инноваций.