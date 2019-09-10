В iPhone 11 не будет обратной зарядки и USB-C. Но есть и хорошие новости

Аналитик Минг Чжи Куо поделился ожиданиями от премьеры новых моделей iPhone. Об этом сообщает 9to5mac.
По его данным, смартфоны не получат поддержку стилуса, реверсивную зарядку, USB Type-C вместо Lightning. Хотя слухи об этих нововведениях шли с зимы этого года.
Но есть и хорошие новости. В комплект к iPhone 11 Pro и 11 Pro Max (преемникам XS и XS Max) положат быструю зарядку. В коробке с iPhone 11 (преемником XR) будет лежать старый адаптер на 5 Ватт.
Также Куо дал прогноз насчёт продаж смартфонов Apple. По словам аналитика, число поставок устройств последнего поколения год от года сократится на 5–10% — до 65–70 миллионов экземпляров — из-за малого количества инноваций.