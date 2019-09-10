Инсайдеры раскрыли внешний вид MIUI 11 для Xiaomi

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Фото © Visual China Group via Getty Images

Помимо новых возможностей пользователи смартфонов Xiaomi получат обновлённый дизайн интерфейса.

Администраторы сайта XDA Developers показали интерфейс обновленной версии оболочки Xiaomi MIUI 11.

<p>Фото © <a href="https://www.xda-developers.com/miui-11-leak-new-design-icons-features/" target="_blank">XDA Developers</a></p>

По полученным данным, разработчики масштабно обновили дизайн иконок. Углы иконок на рабочем столе стали скруглёнными, а пиктограммы отличаются большим многообразием цветов.

<p>Фото © <a href="https://www.xda-developers.com/miui-11-leak-new-design-icons-features/" target="_blank">XDA Developers</a></p>

<p>Фото © <a href="https://www.xda-developers.com/miui-11-leak-new-design-icons-features/" target="_blank">XDA Developers</a></p>

<p>Фото © <a href="https://www.xda-developers.com/miui-11-leak-new-design-icons-features/" target="_blank">XDA Developers</a></p>

MIUI 11 должна выйти 24 сентября. Помимо внешних изменений пользователей ждут новые функции вроде дополнительных возможностей режима Always on и расширенных настроек кастомизации.

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