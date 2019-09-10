Инсайдеры раскрыли внешний вид MIUI 11 для Xiaomi

Администраторы сайта XDA Developers показали интерфейс обновленной версии оболочки Xiaomi MIUI 11.
По полученным данным, разработчики масштабно обновили дизайн иконок. Углы иконок на рабочем столе стали скруглёнными, а пиктограммы отличаются большим многообразием цветов.
MIUI 11 должна выйти 24 сентября. Помимо внешних изменений пользователей ждут новые функции вроде дополнительных возможностей режима Always on и расширенных настроек кастомизации.
Кара с Поднебесной. Всё о профессиональном убийце флагманов — Xiaomi Mi 9T Pro