Экраны в iPhone увеличиваются. Как это может быть связано с ценой?

Мы провели параллель между ростом цены и диагонали экрана. Вот сколько бы стоил один дюйм дисплея разных моделей iPhone.

Эволюция экранов в iPhone крайне значима для мобильной индустрии. По ней можно определить, как смартфоны вытесняли другие устройства и стали аппаратом номер один для любого человека.

Стив Джобс строго придерживался заповеди: смартфон должен быть таким, чтобы им можно было управлять одной рукой. Так, первые пять поколений айфонов вышли именно с такой диагональю экрана.

2012 год стал началом эволюции. iPhone 5 получил вытянутый экран с увеличенной диагональю 4 дюйма. С ним помещалось больше контента, удобно было при скроллинге новостной ленты.

Начиная с 2014 года компания выпускала по два смартфона с разными диагоналями экранов — 4,7 и 5,5 дюйма. Фанаты обвинили Тима Кука в предательстве. Якобы менеджер отказался от принципов Джобса и сделал смартфоны похожими на Android. Но время показало, что Apple была права — пользователи начали потреблять контент преимущественно со смартфона, логичный шаг — для большего удобства увеличить диагональ экрана.

Эпоха безрамочности пошла индустрии на пользу — за счёт уменьшения рамки и перехода на экраны 18:9 производители смогли поставить увеличенные экраны в более миниатюрные корпусы. Экран iPhone X в 2017 году стал самым большим за всю историю смартфонов Apple, но по габаритам он был меньше iPhone 7 Plus с дисплеем в 5,5 дюйма. А в 2018 году был выпущен iPhone XS Max с дисплеем в 6,5 дюйма, но по размерам он почти идентичен 7 Plus.

Прямо пропорционально с диагоналями экранов увеличивалась и стоимость айфонов. Мы провели параллели и предположили, что было бы, если бы цена прямо зависела от диагонали дисплеев.

Вот сколько бы стоил один дюйм в каждом айфоне:

iPhone — $142,57

iPhone 3G — $142,57

iPhone 3GS — $171,14

iPhone 4 — $185,43

iPhone 4S — $185,43

iPhone 5 — $162,25

iPhone 5S — $162,25

iPhone 6 Plus — $136,18

iPhone 6S Plus — $136,18

iPhone 7 Plus — $139,82

iPhone X — $172,24

iPhone XS Max — $169,08