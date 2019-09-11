iPhone 11 проигнорировал фишки Android-флагманов. И правильно сделал

Компания из Купертино не добавила ряд популярных функций в свои новые смартфоны. Лайф вспомнил трендовые решения конкурентов, наличие которых нуждается в осмыслении. По слухам, они планировались в новых айфонах. Но их не оказалось.

Реверсивная зарядка

В конце прошлого года вышел Huawei Mate 20 Pro, способный заряжать от корпуса другие устройства, с поддержкой беспроводной зарядки. В 2019 году эту функцию предложили флагманы Samsung.

Звучит красиво: в дороге разрядились наушники — подзарядите от смартфона. На практике технология совершенно бесполезна. Мобильное устройство не только не передаёт свою энергию аксессуару, но и расходует дополнительную, пока реверсивная зарядка работает. В итоге, чуть подзарядив одно устройство, вы сильно разрядите другое. Надо оно вам?

Камера с большим числом мегапикселей

Тренд этого года — камеры с высоким разрешением. Весь год анонсируют устройства с камерами на 48 мегапикселей, недавно представили Remi Note 8 Pro с камерой на 64 мегапикселя, а этой осенью должен выйти Xiaomi Mi MIX 4 с камерой на 108 мегапикселей.

Толку от этого параметра мало. Фотография больше весит, но не становится лучше — это не сказывается на детализации, светочувствительности или цветопередаче. Важнее размер мегапикселей — чем он больше, тем лучше пропускает свет. В iPhone 11 пиксели определённо больше. Поэтому и качество фото должно быть лучше.

Always On Display

Apple Watch Series 5 has ALWAYS ON DISPLAY!!!



My dream has come true. pic.twitter.com/j17gFNVQiN — Rene Ritchie (@reneritchie) September 10, 2019

В iPhone 11 Pro 11 и Pro Max стоят OLED-экраны, на них чёрные пиксели не подсвечиваются. Это позволяет дисплеям работать даже в режиме ожидания, вследствие чего "выключенный" экран может показывать время, дату и наличие обновлений.

Правда, эта функция даёт мало преимуществ, кроме демонстрации возможностей дисплея. В iPhone есть жест, с которым экран включается при поднятии смартфона, кроме того, нажать кнопку питания несложно. А сценариев, при которых на экране всегда должны показываться время, дата и наличие уведомлений, мало. Зато их хватает в случае с Apple Watch, и в Series 5 функция добавлена.

Стилус

Экраны смартфонов стали значительно больше. В 2016 году самым большим мобильным устройством Apple был iPhone 7 Plus с дисплеем на 5,5 дюйма. В 2019 году у самой компактной модели — 5,8 дюйма.

Логично позволить рисовать на таком экране. Правда, аудитория, которой нужен цифровой карандаш, мала. А наличие Apple Pencil добавило бы проблем пользователям. Не будь в устройстве разъёма для стилуса, его было бы неудобно носить с собой. А с наличием разъёма корпус был бы толще. Правда, в Купертино уверены: чем тоньше корпус, тем приятнее держать смартфон.

Правда, спорные функции есть

Правда, тотальный игнор спорных решений — это не про iPhone 2019 года. Как минимум две возможности нуждаются в осмыслении:

съёмка Slo-mo с сели-камеры (зачем снимать замедленные видео на фронталку?);

видеосъёмка с основной камеры одновременно с двух объективов. Смысл снимать один и тот же объект с разных сенсоров? Потому что можем?

Стив Возняк в интервью CNBC сказал, что, пока в Купертино совершенствуют мир, конкуренты делают просто интересные функции. К вышеперечисленным возможностям это суждение явно неприменимо.

Зато айфоны сделали просто мощнее, быстрее и автономнее. Во всех моделях сильно увеличили время работы без подзарядки, в камеру добавили два ночных режима: один включается автоматически, второй — руками для съёмки в полной темноте. Появилась интрига — как камера новых айфонов будет смотреться на фоне конкурентов, — и это важнее спорных функций.