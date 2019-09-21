OPPO Reno Z — самый необычный за свою цену. Чем он интересен?

В этом году компания OPPO выпустила серию смартфонов Reno, отличающуюся оригинальным дизайном и возможностями камер. Reno Z — младшая модель серии из сегмента 25–35 тысяч рублей. Его прямые конкуренты — Honor 20 и Xiaomi Mi 9T. Лайф протестировал устройство.

Дизайн: монолитный и не царапающийся

В отличие от флагманских версий, модель подешевле получила стандартный каплевидный вырез, а не выдвижную камеру.

Зато задняя панель сохранила индивидуальность. Она такая же, как и у флагманов. Внешне крышка оригинальная, поэтому серия не сливается с остальными смартфонами.

Важно, что тыльная камера не выпирает из корпуса. Поэтому устройство не будет шататься на столе. Под камерами расположен выступ O-Dot для защиты от царапин. Выпирает он несильно, аппарат не шатается.

Края задней панели скошены для создания эффекта большей тонкости. Крышка покрыта стеклом, боковая рамка пластиковая.

Габариты корпуса — 157,3 x 74,9 x 9,1 миллиметра, устройство большое. При этом оно лёгкое — всего 186 граммов, хотя аппараты с подобным размером весят более 200 граммов. Это делает смартфон более эргономичным.

Экран: большой и яркий

В OPPO Reno Z стоит AMOLED-экран с диагональю 6,4 дюйма, соотношением сторон 19,5:9 и разрешением 1080 x 2340 пикселей (Full HD+).

У AMOLED-матрицы два плюса. Чёрный цвет — по-настоящему чёрный, потому что пиксели этого цвета не подсвечиваются. Это же позволяет разместить сканер отпечатка пальца под экран, в выключенном состоянии смартфон покажет значок над датчиком.

Запас яркости экрана высокий — смартфоном комфортно пользоваться ясным днём. Цвета насыщенные, их температура регулируется в настройках.

Тёмной темы в OPPO Reno Z, к сожалению, нет. В ночном режиме только включается фильтр синего цвета, негативно влияющего на глаза. Вырез чёрной областью не скрывается. Зато защита зрения качественная — она имеет сертификацию TÜV Rheinland.

Сканер отпечатка пальца оптический. Работает быстро, палец может располагаться и вертикально, и горизонтально.

Есть разблокировка по лицу. Но это 2D-сенсор, работающий через селфи-камеру. Он ненадёжен, и производитель не рекомендует им пользоваться. Ручные способы аутентификации стандартные: пароль, ПИН-код и графический ключ.

Железо: не топово, но достойно

Смартфон работает на 12-нанометровом процессоре Mediatek MT6779 Helio P90. В тесте бенчмарка Antutu 219 тысяч баллов, это на уровне флагманов 2017 года.

В реальности показывает себя хуже, чем заявляет в бенчмарке. PUBG на высоких настройках лагает, железо нагревается. Чтобы комфортно играть, надо выставить средние настройки графики. Это касается всех требовательных игр.

Автономность хорошая. Ёмкость аккумулятора — 4035 мАч, поддерживается быстрая зарядка VOOC 3.0.

За час игры в Subway Surfers аппарат разрядился на 8%, за час воспроизведения видео — на 12%. При умеренной нагрузке заряда хватает на полтора дня, достойно для устройства с большим экраном.

Звук качественный. Динамик один, но громкий. В наушниках поддерживается технология Dolby Atmos для объёмного звука. Есть разъём 3,5 мм для наушников.

Камера: привет, Huawei

В OPPO Reno Z основная камера двойная — это широкий объектив на 48 мегапикселей с диафрагмой f/1,7 и фокусным расстоянием 26 мм, сенсор для анализа глубины резкости на пять мегапикселей с диафрагмой f/2,4.

Первый объектив внушает доверие уже по характеристикам, а на практике оправдывает ожидания.

Он работает в одном из двух разрешений — на 48 или 12 мегапикселей. В первом лучше снимать при идеальной освещённости, чтобы собрать больше данных, во втором — при недостаточной, чтобы камера пропускала больше света. Цвета тёплые.

Приложение камеры минималистично. Впрочем, это обусловлено не дизайнерским стилем, а малым количеством режимов.

У основной камеры их три: фото, видео, портрет. Панорамы и сверхзамедленной съёмки нет.

Ночной режим Ultra Night Mode 2.0 включается искусственным интеллектом автоматически. Это неполноценный ночной режим, но съёмка в нём удивила. Детализация высокая даже в сложных участках, вроде листвы, шумов минимум.

Фотографиям не хватает динамического диапазона, в остальном результат отличный. Общепризнанный король ночной съёмки — Huawei. OPPO Reno Z — заявка на звание лучшего смартфона по съёмке ночью в сегменте 25–35 тысяч рублей.

Портретный режим качественный: алгоритмы точно отделяют объект на переднем плане от фона.

Зум цифровой. Настраивать увеличение можно с помощью кнопок регулировки громкости. В приложении камеры пройдите в "Настройки" —> "Кнопки регулировки громкости" и выберите "Масштаб". При других настройках они могут спускать затвор или регулировать громкость.

Видео точно не относится к плюсам камеры. Впрочем, это обычно для смартфона среднего класса. Стабилизация здесь цифровая, поэтому кадр дрожит. Поддерживается съёмка в 4К. Правда, в таком разрешении не работает даже цифровая стабилизация, качество получается ужасным.

Разрешение селфи-камеры — 32 мегапикселя. Она также снимает в одном из трёх режимов: фото, видео и портрет. Фотографии получаются хорошие.

Итог

У OPPO получился оригинальный внешне и средний по возможностям смартфон.

Он хорош для тех, кому надоели "клоны" и кто ищет оригинальный аппарат за среднюю стоимость.

С его функциональностью та же история. Ночной режим хорош для своей ценовой категории, и это главная фишка смартфона. Экран качественный, автономность высокая, а вот процессор мог бы быть и мощнее.

При знакомстве смартфон вызвал у нас сомнения и чуть отторжения: что он предложит в противовес топам Honor и Xiaomi? Но, как обычно и бывает, конечное впечатление сильно отличается от первого. За две недели аппарат доказал, что является полноценной альтернативой самым сбалансированным моделям этого ценового уровня.

Стоит ли его покупать? В сегменте 25–35 тысяч рублей три явных лидера: Honor 20, Xiaomi Mi SE и Xiaomi Mi 9T. OPPO Reno Z — полноценная альтернатива им. В плане фото при недостаточной освещённости он точно лучше последних двух.