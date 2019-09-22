Главные причины поменять iPhone XR на iPhone 11

Среди фанатов Apple многие меняют смартфоны из поколения в поколение. В этом году обновиться можно не только ради покупки "нового айфона". Есть ряд других объективных причин. iPhone XR — самый популярный в мире смартфон. У его преемника все шансы повторить успех.

Двойная камера

В iPhone 11 производитель добавил дополнительный модуль основной камеры. Наличие двух модулей даёт два преимущества:

— возможность фотографировать в портретном режиме животных и неодушевлённые предметы. XR идентифицирует только людей;

— снимать с более широким углом обзора. С наличием ультраширокого сенсора вы захватите больше объектов, чем с основного сенсора.

Ночной режим

Главное нововведение в новых моделях iPhone — режим съёмки при недостаточной освещённости. В нём камера делает серию фотографий и склеивает их, поэтому во время съёмки нужно подержать смартфон статично от одной до трёх секунд.

Снимки при недостаточной освещённости получаются с повышенной детализацией и более широким динамическим диапазоном. Наглядно, вот для чего нужен ночной режим:

An iPhone XR vs iPhone 11 test shot I just did on whim. Flash disabled. Blah subject but really interesting ML work. pic.twitter.com/0Bam2wt9dZ — Rene Ritchie (@reneritchie) September 17, 2019

Железо

Из новых возможностей смартфон получит реверсивную зарядку (на момент старта продаж она недоступна. — Прим. Лайфа) и возможность передачи файлов в сверхширокополосной сети (UWB). Впрочем, эти фишки, возможно, и не найдут применения в ближайшие годы. Гораздо важнее производительность и скорость передачи данных в сетях LTE. И здесь у iPhone 11 — порядок.

Вот как описывает изменения издание Wired: "Смартфоны быстрые. Приложения загружаются быстро, переключение между приложениями происходит быстро, обработка и редактирование фотографий происходит быстро. Apple Pay быстрее на этом устройстве, Face ID быстрее и имеет более широкий угол обзора... Новые телефоны также поддерживают более быстрый LTE и Wi-Fi 6". Здесь описываются возможности iPhone 11 Pro, но это же можно отнести и к удешевлённой модели из-за схожего аппаратного обеспечения.

Автономность

На презентации Apple сообщила, что iPhone 11 работает на один час дольше, чем iPhone XR, который до выхода новых моделей был лучшим по автономности среди смартфонов компании.

Обзорщики проверили и подтвердили, что автономность стала действительно лучше. "В наших тестах iPhone 11 работал без подзарядки целый день, а потом ещё некоторое время. Возможно, вам удастся убить батарею менее чем за сутки, но для этого придётся постараться", — пишет журналист The Verge Нил Пател.

Кстати, в iPhone 11 стоит увеличенный аккумулятор. По данным TENAA, объём батареи в новой модели — 3100 мАч, тогда как в XR — 2942 мАч.

Расстраивает разве что комплектная зарядка. С моделями 11 Pro и 11 Pro Max в комплекте идёт быстрый адаптер на 18 Ватт, да и то не самый мощный на мобильном рынке, тогда как к iPhone 11 по-прежнему прилагается медленный адаптер на 5 Ватт. Мощный адаптер и кабель Lightning/USB-C придётся покупать отдельно.