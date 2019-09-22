Главные причины поменять iPhone XR на iPhone 11

Фото © Apple

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Среди фанатов Apple многие меняют смартфоны из поколения в поколение. В этом году обновиться можно не только ради покупки "нового айфона". Есть ряд других объективных причин. iPhone XR — самый популярный в мире смартфон. У его преемника все шансы повторить успех.

Двойная камера

В iPhone 11 производитель добавил дополнительный модуль основной камеры. Наличие двух модулей даёт два преимущества:

<p>Фото © Apple</p>

— возможность фотографировать в портретном режиме животных и неодушевлённые предметы. XR идентифицирует только людей;

— снимать с более широким углом обзора. С наличием ультраширокого сенсора вы захватите больше объектов, чем с основного сенсора.

Ночной режим

Главное нововведение в новых моделях iPhone — режим съёмки при недостаточной освещённости. В нём камера делает серию фотографий и склеивает их, поэтому во время съёмки нужно подержать смартфон статично от одной до трёх секунд.

<p>Фото © Apple</p>

Снимки при недостаточной освещённости получаются с повышенной детализацией и более широким динамическим диапазоном. Наглядно, вот для чего нужен ночной режим:

Железо

Из новых возможностей смартфон получит реверсивную зарядку (на момент старта продаж она недоступна. — Прим. Лайфа) и возможность передачи файлов в сверхширокополосной сети (UWB). Впрочем, эти фишки, возможно, и не найдут применения в ближайшие годы. Гораздо важнее производительность и скорость передачи данных в сетях LTE. И здесь у iPhone 11 — порядок.

Вот как описывает изменения издание Wired: "Смартфоны быстрые. Приложения загружаются быстро, переключение между приложениями происходит быстро, обработка и редактирование фотографий происходит быстро. Apple Pay быстрее на этом устройстве, Face ID быстрее и имеет более широкий угол обзора... Новые телефоны также поддерживают более быстрый LTE и Wi-Fi 6". Здесь описываются возможности iPhone 11 Pro, но это же можно отнести и к удешевлённой модели из-за схожего аппаратного обеспечения.

Автономность

<p>Фото © Apple</p>

На презентации Apple сообщила, что iPhone 11 работает на один час дольше, чем iPhone XR, который до выхода новых моделей был лучшим по автономности среди смартфонов компании.

Обзорщики проверили и подтвердили, что автономность стала действительно лучше. "В наших тестах iPhone 11 работал без подзарядки целый день, а потом ещё некоторое время. Возможно, вам удастся убить батарею менее чем за сутки, но для этого придётся постараться", — пишет журналист The Verge Нил Пател.

Кстати, в iPhone 11 стоит увеличенный аккумулятор. По данным TENAA, объём батареи в новой модели — 3100 мАч, тогда как в XR — 2942 мАч.

Расстраивает разве что комплектная зарядка. С моделями 11 Pro и 11 Pro Max в комплекте идёт быстрый адаптер на 18 Ватт, да и то не самый мощный на мобильном рынке, тогда как к iPhone 11 по-прежнему прилагается медленный адаптер на 5 Ватт. Мощный адаптер и кабель Lightning/USB-C придётся покупать отдельно.

Автор:
ДМ
Денис Марков
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