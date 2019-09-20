Как без очереди купить iPhone 11 в первый день продаж. 3 лайфхака

Первый день продаж новых моделей iPhone — квест для фанатов Apple. Экземпляры расходятся быстро, купить новый аппарат надо успеть. Рассказываем, как можно урвать iPhone 11.

Поехать в маленький город

Очереди за новыми моделями iPhone выстраиваются в крупных городах.

Обычно первую партию раскупают стоящие и оформившие предзаказ. Тем, кто не успел купить новую модель, придётся ждать следующей партии.

Можно ли сломать систему и взять айфон, если не занял место в очереди и не оформил предзаказ? Можно.

Если вы из миллионника, во-первых, стоит объехать окраину, где спрос на айфоны будет меньше. Во-вторых, ищите точки в небольших городах. Туда завозят по пять-десять моделей, но и спрос на них значительно ниже. Ретейлеры на странице модели указывают, в каких магазинах они доступны для самовывоза.

Купить место в очереди

Самый простой, затратный, но эффективный способ. Не секрет, что зачастую встают в очередь не ради нового айфона, а ради перепродажи места. Занял, разместил объявление на "Авито" и заработал — натурально продал воздух.

Первый покупатель iPhone XS место в очереди именно купил, хотя он тоже стоял в очереди и изначально был девятым. По его словам, ради первого места в очереди к ресейлеру на Тверской он потратил 150 тысяч рублей. Зато попал в объективы камер.

Кстати, будьте внимательны с объявлениями. В этот раз разговоров о них гораздо меньше, чем в предыдущие годы. Возможно, в ближайшем магазине вы купите смартфон и без бронирования места.

Новый iPhone с бонусом

Как правило, в первый день продаж в магазинах отказывают по двум причинам — распродали или всё разошлось по предзаказам. Но есть и третий тип магазинов. Правда, в случае с ними придётся потратить больше, чем iPhone стоит.

Лайф уже рассказывал о подобной истории. Консультант отводит вас в сторону и объясняет, что новый iPhone можно достать, но только с аксессуаром или страховкой. Вторая бесполезна, лучше докупить чехол.

Почему консультанты так делают? Магазины платят им проценты за проданные аксессуары. Такое условие искателю нового iPhone — почти гарантия получить бонусы.

В этом случае у вас есть две модели поведения — вы либо соглашаетесь взять смартфон с чехлом, либо угрожаете консультанту жалобой и рассылкой истории по соцсетям. Выбрав второй, вы сэкономите деньги, но потратите больше времени и денег.

Спрос на новые модели iPhone высокий?

Да, если судить по предзаказам. Американские и российские аналитики отмечают рост интереса к новым моделям iPhone.

Ретейлер "Связной" проанализировал предзаказы. Спрос на iPhone 11 Pro и 11 Pro Max увеличился вдвое по сравнению с показателями iPhone XS и XS Max. Ещё более впечатляюще растёт спрос на iPhone 11 — он на 370% выше, чем в прошлом году на XR.

Повышенный интерес логичен. Смартфоны внешне узнаваемы и отличаются от предшественников и конкурентов на Android. Также они удивляют новыми функциями (вроде замедленных селфи в режиме Slow Motion, ночного режима или более высокой автономности).