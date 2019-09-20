Похоже, Apple ущемляет пользователей iPhone X

Модели 2018 года получили больше программных нововведений, чем хит 2017 года. Что помешало их добавить в X, неизвестно.

iPhone X не получил ряд значительных новых программных функций в iOS 13. Об этом сообщила Apple в аннотации к обновлению.

iPhone XS, XS Max и XR получили возможность воспроизведения звука в формате Dolby Atmos, новый эффект портретного освещения "световая тональность — ч/б" и перекрытие людей или объектов в дополненной реальности (AR). Все три функции недоступны в iPhone X.

С чем это связано, неизвестно. Возможно, из-за ограниченности технического потенциала. Возможно, в Купертино мотивируют пользователей iPhone X перейти на более новые модели.

Напомним, iPhone X презентовали в сентябре 2017 года. В сентябре следующего года модель сняли с производства. iPhone XS максимально похож на него, а как удешевлённый вариант позиционировался XR. Уже тогда страницу X убрали с официального сайта Apple.

iOS 13 стала доступна пользователям iPhone 19 сентября. В ней разработчики добавили ряд новых функций и дизайнерских изменений. Лайф протестировал новую операционную систему Apple и поделился впечатлениями.