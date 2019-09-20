Продажи новых моделей iPhone выросли почти вдвое

Кажется, редизайн тыльной камеры и новые режимы съёмки подогрели интерес к смартфонам из Купертино.

Спрос на модели iPhone 2019 года за первые четыре часа продаж вырос на 40% по сравнению с показателями предыдущего поколения за аналогичный период. Об этом сообщили аналитики "Связного" и Cstore.

Спрос между iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max распределяется примерно поровну.

Самая популярная модификация iPhone 11 в "Связном" — на 64 Гб. На неё приходится 49% продаж, тогда как на 128 Гб и 256Гб — 46% и 5% соответственно. Самый популярный цвет — чёрный, за ним идут фиолетовый и зелёный.

Среди Pro-моделей лидируют версии на 256 Гб. Объём продаж iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max с таким объёмом накопителя составил 74% от общего числа, на модели с 64 Гб и 512 Гб пришлось 19% и 7%. Больше половины клиентов заказывают смартфоны в новом тёмно-зелёном цвете корпуса, на втором месте — "серый космос".

Напомним, iPhone 11 поступил в продажу в шести цветах корпуса: чёрном, белом, красном, жёлтом, фиолетовом и зелёном. Он стоит от 60 тысяч рублей. iPhone 11 Pro и 11 Pro Max представлены в четырёх цветах: серый космос, серебристый, золотой и тёмно-зелёный. Минимальная цена iPhone 11 Pro — 90 тысяч рублей, iPhone 11 Pro Max — 100 тысяч рублей.

Новые модели iPhone работают на свежей версии iOS 13, старые смартфоны также получили её 19 сентября. Лайф протестировал новую версию операционной системы и поделился впечатлениями.