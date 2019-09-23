Android — 11 лет. Как менялся главный конкурент iOS

Фото © Getty Images

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23 сентября 2008 года компании Google, HTC и сотовый оператор T-Mobile представили первый в мире Android-смартфон — T-Mobile G1, он же HTC G1. За 11 лет операционная система сильно изменилась. Рассказываем, как отличается актуальная версия, Android 9, от первой.

Дизайн

2008-й — это что вообще такое?

Единства стиля у продукции Google не было. Это наблюдалось по различию мобильных и десктопных версий

Фото © Wikipedia

2019-й — элементы дизайна материальны

Интерфейс предустановленных приложений выполнен в стиле Material Design

Фото © Google

Google стремится к тому, чтобы каждый элемент интерфейса чувствовался материальным. К примеру, если вы получаете уведомление, вам должно казаться, что это не мёртвый текст, а кусок картона. Когда вы пользуетесь приложением, вам может показаться, что вы листаете журнал.

<p>Фото © <a href="https://www.flickr.com/photos/oryl/2882882535/in/photolist-5ANBA7-5qfKyc-anqu1a-6tkADx-5oKwxi-62wsPA-62wtL9-6AjB8A-8pKRqS-5hhKXf-5unE25-5oKwvV-5CN6zk-69Em37-6i98Dr-5sZqir-5vXMQU-5SUFsG-8pKReq-5CSqxh-5WxGkW-5Zxw15-5qfKvD-5vMTb7-5FCUth-5vTtSV-5yJaWP-6tkAHk-5vHBM4-5qk5BL-5CSr2G-5oMvxL-6Wfoes-5owhne-5vHEqp-5yb1x3-5vMSHj-87sm5k-dpdGGz-5tob5x-5yb1q1-6T4zxf-7BrWE7-64HS3y-7BrWGG-5y97mS-5Xc5Ax-61Ny2B-64DDkP-697E1u" target="_blank">Flickr/Michael</a> © <ins>W</ins><a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/Android_Pie" target="_blank"><ins>ikipedia</ins></a></p>

Магазин приложений

2008-й — 1700 приложений

Пользователям первого смартфона на Android уже были доступны приложения сторонних производителей

Фото © AP Photo / Paul Sakuma

2019-й — 3,6 миллиона (по данным на 2017 год)

У магазина приложений для Android самый богатый ассортимент приложений

Фото © Flickr / Mike MacKenzie

Важно, что Google представила свой магазин приложений раньше, чем Apple. Стив Джобс был убеждён в его ненужности. Якобы браузер и веб-версии сайтов — всё то, что нужно пользователям. Время показало, что правы были разработчики Android.

Настройки

Google и производители Android-смартфонов уверены, что пользователю необходимо дать свободу. Чтобы он выставил удобные себе параметры экрана, звука, оформления интерфейса и прочего. Тем более странно осознавать, что первый смартфон на Android — T-Mobile G1 — вышел без настроек.

2008-й — их не было

Приложение настроек добавили в Android 1.5, первый смартфон на Android 1.0 вышел без него

Фото © AP Photo / Mark Lennihan

2019-й — самая гибко настраиваемая операционная система

Преимущество Android над iOS — возможность настройки максимально под себя. От температуры цветов экрана до…

Фото © AP Photo / Marcio Jose Sanchez

Способы управления

2008-й — физические кнопки и клавиатура

T-Mobile G1 вышел с физическими кнопками под экраном и выдвижной физической Qwerty-клавиатурой

Фото © AP Photo / Paul Sakuma

2019-й — три способа управления, без физических кнопок

Экраны вытянулись, пользователи ценят полезную площадь на передней панели

Фото © AP Photo / Mary Altaffer, File

В 2017 году производители Android-смартфонов начали эволюцию и стали отказываться от физических кнопок. Экраны постепенно вытянулись с 16:9 до 19,5:9, физическую навигационную панель сменила цифровая, её уже выяснили жесты.

Различия с iOS

Android был ответом Apple, выпустившей iOS в январе 2007 года. С того момента накал противостояния возрос. В частности, потому что разработчики двух операционных систем были антагонистами по базовым принципам.

Google угадала с приложениями, как мы уже говорили. В других моментах прогнозы были не столь удачными.

iOS — сразу сенсорная клавиатура

Джобс был уверен, что кнопки не нужны

Фото © gettyimages

Android — только физическая клавиатура

Компания не верила в бескнопочное будущее

Фото © flickr.com/pangpond

В этих решениях видны подходы разработчиков. В Apple не боятся отказываться от старого и предлагать одно, лучшее решение. В Google же предлагают несколько и позволяют пользователю выбрать, что лучше. Так, T-Mobile G1 последовал за трендами и предложил тогда классическое решение в виде физических кнопок.

Аналогичная ситуация с другими кнопками. В T-Mobile G1 даже был джойстик.

iOS — одной физической кнопки достаточно

На передней панели iPhone 2G была только одна клавиша — "Домой". Дизайн с ней стал культовым

Фото © Pixabay

Android — нужно больше клавиш

Производители смартфонов на этой ОС даже не сразу пришли к трём навигационным кнопкам. На передней панели T-Mobile G1 их было 5

Фото © flickr.com/bfishadow

Популярность

2008-й — 6% рынка США

Успех для дебютанта. Первые Android-смартфоны сразу начали пользоваться спросом

Фото © AP Photo / Lee Jin-man

2019-й — больше 90% по всему миру

Android — монополист на рынке операционных систем

Фото © AP Photo / Matt Rourke, File

Автор:
ДМ
Денис Марков
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