Android — 11 лет. Как менялся главный конкурент iOS

23 сентября 2008 года компании Google, HTC и сотовый оператор T-Mobile представили первый в мире Android-смартфон — T-Mobile G1, он же HTC G1. За 11 лет операционная система сильно изменилась. Рассказываем, как отличается актуальная версия, Android 9, от первой.

Дизайн

2008-й — это что вообще такое? Единства стиля у продукции Google не было. Это наблюдалось по различию мобильных и десктопных версий Фото © Wikipedia

2019-й — элементы дизайна материальны Интерфейс предустановленных приложений выполнен в стиле Material Design Фото © Google

Google стремится к тому, чтобы каждый элемент интерфейса чувствовался материальным. К примеру, если вы получаете уведомление, вам должно казаться, что это не мёртвый текст, а кусок картона. Когда вы пользуетесь приложением, вам может показаться, что вы листаете журнал.

Магазин приложений

2008-й — 1700 приложений Пользователям первого смартфона на Android уже были доступны приложения сторонних производителей Фото © AP Photo / Paul Sakuma

2019-й — 3,6 миллиона (по данным на 2017 год) У магазина приложений для Android самый богатый ассортимент приложений Фото © Flickr / Mike MacKenzie

Важно, что Google представила свой магазин приложений раньше, чем Apple. Стив Джобс был убеждён в его ненужности. Якобы браузер и веб-версии сайтов — всё то, что нужно пользователям. Время показало, что правы были разработчики Android.

Настройки

Google и производители Android-смартфонов уверены, что пользователю необходимо дать свободу. Чтобы он выставил удобные себе параметры экрана, звука, оформления интерфейса и прочего. Тем более странно осознавать, что первый смартфон на Android — T-Mobile G1 — вышел без настроек.

2008-й — их не было Приложение настроек добавили в Android 1.5, первый смартфон на Android 1.0 вышел без него Фото © AP Photo / Mark Lennihan

2019-й — самая гибко настраиваемая операционная система Преимущество Android над iOS — возможность настройки максимально под себя. От температуры цветов экрана до… Фото © AP Photo / Marcio Jose Sanchez

Способы управления

2008-й — физические кнопки и клавиатура T-Mobile G1 вышел с физическими кнопками под экраном и выдвижной физической Qwerty-клавиатурой Фото © AP Photo / Paul Sakuma

2019-й — три способа управления, без физических кнопок Экраны вытянулись, пользователи ценят полезную площадь на передней панели Фото © AP Photo / Mary Altaffer, File

В 2017 году производители Android-смартфонов начали эволюцию и стали отказываться от физических кнопок. Экраны постепенно вытянулись с 16:9 до 19,5:9, физическую навигационную панель сменила цифровая, её уже выяснили жесты.

Различия с iOS

Android был ответом Apple, выпустившей iOS в январе 2007 года. С того момента накал противостояния возрос. В частности, потому что разработчики двух операционных систем были антагонистами по базовым принципам.

Google угадала с приложениями, как мы уже говорили. В других моментах прогнозы были не столь удачными.

iOS — сразу сенсорная клавиатура Джобс был уверен, что кнопки не нужны Фото © gettyimages

Android — только физическая клавиатура Компания не верила в бескнопочное будущее Фото © flickr.com/pangpond

В этих решениях видны подходы разработчиков. В Apple не боятся отказываться от старого и предлагать одно, лучшее решение. В Google же предлагают несколько и позволяют пользователю выбрать, что лучше. Так, T-Mobile G1 последовал за трендами и предложил тогда классическое решение в виде физических кнопок.

Аналогичная ситуация с другими кнопками. В T-Mobile G1 даже был джойстик.

iOS — одной физической кнопки достаточно На передней панели iPhone 2G была только одна клавиша — "Домой". Дизайн с ней стал культовым Фото © Pixabay

Android — нужно больше клавиш Производители смартфонов на этой ОС даже не сразу пришли к трём навигационным кнопкам. На передней панели T-Mobile G1 их было 5 Фото © flickr.com/bfishadow

Популярность

2008-й — 6% рынка США Успех для дебютанта. Первые Android-смартфоны сразу начали пользоваться спросом Фото © AP Photo / Lee Jin-man