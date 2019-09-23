Android — 11 лет. Как менялся главный конкурент iOS
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Дизайн
2008-й — это что вообще такое?
Единства стиля у продукции Google не было. Это наблюдалось по различию мобильных и десктопных версий
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2019-й — элементы дизайна материальны
Интерфейс предустановленных приложений выполнен в стиле Material Design
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Google стремится к тому, чтобы каждый элемент интерфейса чувствовался материальным. К примеру, если вы получаете уведомление, вам должно казаться, что это не мёртвый текст, а кусок картона. Когда вы пользуетесь приложением, вам может показаться, что вы листаете журнал.
Магазин приложений
2008-й — 1700 приложений
Пользователям первого смартфона на Android уже были доступны приложения сторонних производителей
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2019-й — 3,6 миллиона (по данным на 2017 год)
У магазина приложений для Android самый богатый ассортимент приложений
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Важно, что Google представила свой магазин приложений раньше, чем Apple. Стив Джобс был убеждён в его ненужности. Якобы браузер и веб-версии сайтов — всё то, что нужно пользователям. Время показало, что правы были разработчики Android.
Настройки
Google и производители Android-смартфонов уверены, что пользователю необходимо дать свободу. Чтобы он выставил удобные себе параметры экрана, звука, оформления интерфейса и прочего. Тем более странно осознавать, что первый смартфон на Android — T-Mobile G1 — вышел без настроек.
2008-й — их не было
Приложение настроек добавили в Android 1.5, первый смартфон на Android 1.0 вышел без него
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2019-й — самая гибко настраиваемая операционная система
Преимущество Android над iOS — возможность настройки максимально под себя. От температуры цветов экрана до…
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Способы управления
2008-й — физические кнопки и клавиатура
T-Mobile G1 вышел с физическими кнопками под экраном и выдвижной физической Qwerty-клавиатурой
Фото © AP Photo / Paul Sakuma
2019-й — три способа управления, без физических кнопок
Экраны вытянулись, пользователи ценят полезную площадь на передней панели
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В 2017 году производители Android-смартфонов начали эволюцию и стали отказываться от физических кнопок. Экраны постепенно вытянулись с 16:9 до 19,5:9, физическую навигационную панель сменила цифровая, её уже выяснили жесты.
Различия с iOS
Android был ответом Apple, выпустившей iOS в январе 2007 года. С того момента накал противостояния возрос. В частности, потому что разработчики двух операционных систем были антагонистами по базовым принципам.
Google угадала с приложениями, как мы уже говорили. В других моментах прогнозы были не столь удачными.
iOS — сразу сенсорная клавиатура
Джобс был уверен, что кнопки не нужны
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Android — только физическая клавиатура
Компания не верила в бескнопочное будущее
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В этих решениях видны подходы разработчиков. В Apple не боятся отказываться от старого и предлагать одно, лучшее решение. В Google же предлагают несколько и позволяют пользователю выбрать, что лучше. Так, T-Mobile G1 последовал за трендами и предложил тогда классическое решение в виде физических кнопок.
Аналогичная ситуация с другими кнопками. В T-Mobile G1 даже был джойстик.
iOS — одной физической кнопки достаточно
На передней панели iPhone 2G была только одна клавиша — "Домой". Дизайн с ней стал культовым
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Android — нужно больше клавиш
Производители смартфонов на этой ОС даже не сразу пришли к трём навигационным кнопкам. На передней панели T-Mobile G1 их было 5
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Популярность
2008-й — 6% рынка США
Успех для дебютанта. Первые Android-смартфоны сразу начали пользоваться спросом
Фото © AP Photo / Lee Jin-man
2019-й — больше 90% по всему миру
Android — монополист на рынке операционных систем
Фото © AP Photo / Matt Rourke, File
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