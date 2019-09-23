Ежемесячно 1 миллион абонентов в России меняет мобильного оператора

Число заявок на перенесение абонентского номера в рамках услуги MNP (Mobile Number Portability) достигло рекордной отметки — 28 миллионов. Об этом сообщает пресс-служба Россвязи.
Двадцативосьмимиллионная заявка на перенос номера зафиксирована в Москве от физического лица. По статистике подведомственного Россвязи ФГУП ЦНИИС (оператора базы данных перенесённых номеров), за последний месяц поступило чуть более одного миллиона заявок на смену оператора с сохранением номера. За аналогичный период 2018 года число заявок составило почти 750 тысяч заявок.
Условия перехода к другому оператору указаны на сайтах большинства сотовых операторов. Оформить заявление на переход можно как офлайн, так и онлайн.
Основную долю отклонённых запросов составляют те, которые отклонил оператор-донор.
Основные причины отклонения заявок со стороны оператора-донора:
- абонентский номер не соответствует абоненту у оператора-донора (то есть телефонный номер зарегистрирован у оператора-донора на другого абонента);
- несоответствие персональных данных абонента (ФИО, серия и номер паспорта), зарегистрированного у оператора-донора, данным, которые передал оператор-реципиент;
- не погашена задолженность абонента перед оператором-донором;
- абонент не зарегистрирован у оператора-донора (у оператора-донора отсутствуют сведения о регистрации абонента);
- номер у оператора-донора заблокирован;
- утрата SIM-карты (у оператора-донора помечена как утраченная).