Ежемесячно 1 миллион абонентов в России меняет мобильного оператора

Число заявок на смену оператора с сохранением номера достигло нового рекорда. 28 млн человек в России перешли от одного оператора сотовой связи к другому.

Число заявок на перенесение абонентского номера в рамках услуги MNP (Mobile Number Portability) достигло рекордной отметки — 28 миллионов. Об этом сообщает пресс-служба Россвязи.

Двадцативосьмимиллионная заявка на перенос номера зафиксирована в Москве от физического лица. По статистике подведомственного Россвязи ФГУП ЦНИИС (оператора базы данных перенесённых номеров), за последний месяц поступило чуть более одного миллиона заявок на смену оператора с сохранением номера. За аналогичный период 2018 года число заявок составило почти 750 тысяч заявок.

Условия перехода к другому оператору указаны на сайтах большинства сотовых операторов. Оформить заявление на переход можно как офлайн, так и онлайн.

Основную долю отклонённых запросов составляют те, которые отклонил оператор-донор.

Основные причины отклонения заявок со стороны оператора-донора: