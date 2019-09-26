Ответ от Android. Почему OnePlus 7T и 7T Pro убьют iPhone 11

26 сентября OnePlus представит сразу два смартфона. Лайф рассказывает, почему за премьерой стоит следить и какие перспективы у новинок компании.

Весной этого года OnePlus впервые представила сразу два смартфона — 7 и 7 Pro. Осенью, скорее всего, выйдет также две модели — в проморолике на официальном канале в YouTube премьеры названы как серия OnePlus 7 Pro.

OnePlus 7 — смартфон среднего класса, конкурент Honor 20 Pro и Xiaomi Mi 9T Pro. OnePlus 7 Pro — полноценный флагман с ценой 60 тысяч рублей. Лучший экран на мобильном рынке, выдвижная фронталка, тройная основная камера, молниеносная зарядка — это всё про него. Модели 7T и 7T Pro, видимо, будут позиционироваться так же.

Официально мобильные устройства этого бренда у нас не продаются, но они всё равно пользуются популярностью среди гиков. Для пользователей, не интересующихся новыми моделями iPhone, один из новых смартфонов OnePlus может стать приоритетным вариантом.

Характеристики смартфонов

Вот какие данные приводит инсайдер @OnLeaks:

OnePlus 7T

Дисплей: 6,55 дюйма, 90Гц, HDR10+ (2400 x 1080, 402ppi) Fluid AMOLED, оптический внутриэкранный сканер отпечатка пальца.

Процессор: Qualcomm Snapdragon 855+ (7нм).

Графика: Adreno 640 GPU.

Оперативная память: 8 Гб.

Встроенная память: 128 Гб / 256 Гб, UFS 3.0.

Основная камера: 48 Мп + 12 Мп + 16 Мп, f/1.6 + f/2.2 + f/2.2, оптическая стабилизация, цифровая стабилизация.

Фронтальная камера: 16 Мп, f/2.0, цифровая стабилизация.

Аккумулятор: 3800 мАч, Warp Charge.

Программное обеспечение: OxygenOS (Android 10).

OnePlus 7T Pro

Дисплей: 6,65 дюйма, 90 Гц, HDR10+ (3100 x 1440, 516ppi) Fluid AMOLED, оптический внутриэкранный сканер отпечатка пальца.

Процессор: Qualcomm Snapdragon 855+ (7нм).

Графика: Adreno 640 GPU.

Оперативная память: 8 Гб.

Встроенная память: 256 Гб UFS 3.0.

Основная камера: 48 Мп + 8 Мп + 16 Мп, f/1.6 + f/2.4 + f/2.2, оптическая стабилизация, цифровая стабилизация.

Фронтальная камера: 16 Мп, f/2.0, цифровая стабилизация.

Аккумулятор: 4085 мАч, Warp Charge.

Программное обеспечение: OxygenOS (Android 10).

Экран

OnePlus 7 Pro вышел с дисплеем 90 Гц, тогда как у других флагманов, в частности у iPhone 11, частота обновлений составляет 60 Гц. С таким экраном интерфейс становится плавнее, пользоваться устройством приятнее.

На этот раз такой экран получат обе модели: и OnePlus 7T Pro, и 7T. Информацию подтвердил генеральный директор компании Пит Лау. Напомним, OnePlus 7 выходил с обычным дисплеем на 60 Гц.

Минус такого экрана — высокое потребление энергии. К счастью, решение есть: в настройках можно поменять частоту обновлений и разрешение дисплея.

У iPhone 11 Pro теперь быстрая зарядка. Но у OnePlus она всё равно круче

Один из ключевых моментов в iPhone 11 Pro и 11 Pro Max — отказ от стыдного медленного адаптера и переход на быструю комплектную зарядку.

Теперь скорость восполнения энергии с помощью комплектного адаптера нестыдная. По данным теста PhoneArena, за 15 минут устройство зарядится на 28%, за полчаса — на 55%, а до полной зарядки — за 1 час 42 минуты.

Правда, это показатель OnePlus 5T. С Dash Charge смартфон 2017 года заряжался на 53%, а за час — на 93%.

Быстрая зарядка — стабильно одна из лучших сторон смартфонов компании. Даже представленный этой весной OnePlus 7 Pro сильно оторвался от iPhone. Его аккумулятор на 4000 мАч полностью заряжается менее чем за один час. А на 50% энергия восполняется всего за 15 минут.

В этом году компания перешла на ещё более быстрое зарядное устройство Warp Charge с мощностью 30 ватт. Модели 7T и 7T Pro, скорее всего, удержат показатели по скорости зарядки. Обе получат именно Warp Charge, что также подтвердил генеральный директор компании Пит Лау. Из весенних премьер её поддерживает только Pro-модель.

Не стоит недооценивать этот момент. Частый сценарий — забыли воткнуть провод перед сном. 15 минут — и полдня работы смартфона без подзарядки готовы.

Минус зарядки OnePlus — её проприетарность. Она несовместима с другими стандартами. Поэтому, если вы захотите купить другой адаптер, он должен быть именно от Warp Charge, с другими зарядными устройствами смартфон будет восполнять энергию медленно.

А вот беспроводная зарядка не поддерживается. Это принцип компании: Qi пока бесполезна, проводная зарядка быстрее и практичнее. Поэтому увеличивать себестоимость аппаратов, ставя катушку, просто бессмысленно.

Лучшая оболочка и внимание к мелочам

Oxygen OS — удобна и узнаваема. Это незначительная кастомизация чистого Android без внешних изменений и с эксклюзивными функциями.

Последнее нововведение — режим Zen Mode. Он позволяет контролировать время, проведённое со смартфоном. Также есть режим чтения. Оболочка шустрая, обновления быстрые.

Компания OnePlus схожа с Apple как минимум по двум моментам: периодичность выхода смартфонов и внимание к мелочам.

К примеру, при скроллинге меню приложений работает вибромоторчик, с таким тактильным ощущением смартфоном приятно пользоваться. Да, мелочь, но именно из них складывается общее впечатление от пользования смартфоном.

Также на боковой рамке расположен рычажок для переключения режимов звука — удобно активировать виброрежим одной командой, не включая экран и не открывая шторку уведомлений.

Какие минусы у смартфонов?

В 7 Pro бесспорным минусом была только камера. Вернее, так: она лучшая в истории бренда и посредственная на фоне оппонентов.

OnePlus никогда не славился фотосъёмкой. А с выпуском 7 Pro, полноценного конкурента Galaxy S10 и Huawei P30 Pro, проблема стала ещё виднее. В 7T и 7T Pro, видимо, ситуация будет той же, переосмысление мобильной фотографии не намечается.

Смартфон получил тройную камеру — с основным модулем, телефото и ультраширокоугольным экраном. Заявлен трёхкратный оптический зум, но на деле он увеличивает кадр в 2,2 раза, а дальше работают алгоритмы. Вот отношение компании к камере.

Аппарат не отстаёт от времени и предлагает ночной режим Night Scape, в нём смартфон снимает с длинной выдержкой. Качество не лучшее. Как минимум портреты при недостаточной освещённости получаются смазанными. В общем, качество не флагманское, конкурировать с топами не получится.

Цена?

Издание TechRadar ожидает следующих расценок: OnePlus 7T в минимальной комплектации будет стоить от 600 долларов, 7T Pro — от 669 долларов. К слову, компания Пита Лау не экономит на гигабайтах, минимальный объём накопителя в смартфонах — 128 Гб, пока у iPhone 11 — 64 Гб.

Вторая модель — прямой конкурент iPhone 11. И в этом противостоянии у него два бесспорных преимущества.

— Экран. В смартфоне Apple он дешёвый, в OnePlus — один из лучших на мобильном рынке.

— Быстрая зарядка. У 7T Pro она одна из самых быстрых на рынке, у iPhone 11— стыдный адаптер на 5 Ватт, нормальный надо докупать отдельно.

На стороне iPhone 11 три преимущества: привычная целевой аудитории iOS, способ разблокировки и камера. Как минимум при недостаточной освещённости смартфон Apple, бесспорно, лучше. А Face ID практичнее и надёжнее пока несовершенного внутриэкранного сканера отпечатка пальца.

OnePlus 7T и 7T Pro произведут то же впечатление, что и iPhone 11, — не удивят инновациями, но порадуют сбалансированностью и ставкой на главные фишки бренда.

Galaxy Note 10+ дорогой, Huawei Mate 30 Pro без сервисов Google, а к Google Pixel стремительно падает интерес. В общем, OnePlus 7T и 7T Pro — главные Android-смартфоны осени.