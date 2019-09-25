Самый большой iPhone оказался лучше флагманов Huawei и Samsung по автономности

Apple говорила об увеличенном времени работы без подзарядки в новых устройствах и не обманула.

Блогер с канала Mrwhosetheboss сравнил автономность новых моделей iPhone с лучшими Android-смартфонами. Самый большой смартфон Apple показал лучший результат.

В тесте участвовали iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 11, Huawei Mate 30 Pro и Samsung Galaxy Note10+. Батареи каждого аппарата были полностью заряжены, а яркость экрана выкручена на максимум. Нагрузка также была одинаковой: съёмка видео, просмотр роликов на YouTube, запуск игр и AnTuTu, а также прослушивание музыки в стриминговом сервисе.

Худший результат показал iPhone 11. Смартфон разрядился спустя пять часов и две минуты. iPhone 11 Pro Max оказался лучшим — 8 часов и 32 минуты.

Второе место занял Huawei Mate 30 Pro — 8 часов 13 минут. iPhone 11 Pro продержался 6 часов 42 минуты, Galaxy Note 10+ — 6 часов 31 минуту, а Huawei Mate 30 Pro — 8 часов 13 минут.

На презентации Apple уделила много внимания автономности новинок. По словам компании, iPhone 11 Pro Max живёт на пять часов дольше, чем iPhone XS Max. Из-за этого пришлось увеличить корпус. Лайф рассказывал, как ещё изменились новые модели iPhone.