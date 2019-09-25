iPhone 12 сделают похожим на iPhone 4

Стали известны первые подробности о дизайне следующего поколения смартфонов Apple. У давних фанатов бренда он вызовет ностальгию.

Дизайн iPhone 12 выполнят в стиле iPhone 4. Боковая рамка будет плоской, а не сгруженной. Об этом сообщил MacRumors аналитик Минг-Чи Куо.

Куо уверен, что в следующем году Apple будет акцентировать внимание на новом дизайне iPhone.

Изменится и материал рамки. Apple откажется от нержавеющей стали. Это позволит улучшить приём сигнала. Напомним, в 2020 году планируется выход первого iPhone с 5G.

Также Apple применит новые технологии литья металла. Это увеличит стоимость изготовления каркаса iPhone на 50–60%.

В этом году компания презентовала три модели: iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max. Ключевые нововведения — в камерах. Это ультраширокоугольный сенсор и ночной режим съёмки.